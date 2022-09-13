https://ria.ru/20220913/svpd-1816362353.html

Блинкен назвал достижение в ближайшее время сделки по СВПД маловероятным

Блинкен назвал достижение в ближайшее время сделки по СВПД маловероятным - РИА Новости, 13.09.2022

Блинкен назвал достижение в ближайшее время сделки по СВПД маловероятным

США считают, что недавний ответ Тегерана на предложения Запада по восстановлению иранской ядерной сделки отбрасывает переговоры по данной тематике назад, что... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T02:24

2022-09-13T02:24

2022-09-13T02:35

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

в мире

иран

сша

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ВАШИНГТОН, 13 сен – РИА Новости. США считают, что недавний ответ Тегерана на предложения Запада по восстановлению иранской ядерной сделки отбрасывает переговоры по данной тематике назад, что делает выработку соглашения маловероятной в ближайшей перспективе, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен."То, что мы наблюдали за последнюю неделю, в частности, ответ Ирана на предложение Евросоюза, является шагом назад и делает перспективы выработки соглашения в ближайшей перспективе, я бы сказал, маловероятными", - сказал Блинкен в ходе совместной пресс-конференции со своим мексиканским коллегой Марсело Эбрардом.По мнению главы американской дипломатии, из-за позиции Тегерана в настоящий момент затруднительно говорить о каких-либо возможных сроках восстановления сделки по иранской ядерной программе.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20220910/svpd-1815877568.html

иран

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

совместный всеобъемлющий план действий (свпд), в мире, иран, сша