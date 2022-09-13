02:24 13.09.2022 (обновлено: 02:35 13.09.2022)
Блинкен назвал достижение в ближайшее время сделки по СВПД маловероятным
Госсекретарь США Блинкен назвал достижение в ближайшее время сделки по СВПД маловероятным
ВАШИНГТОН, 13 сен – РИА Новости. США считают, что недавний ответ Тегерана на предложения Запада по восстановлению иранской ядерной сделки отбрасывает переговоры по данной тематике назад, что делает выработку соглашения маловероятной в ближайшей перспективе, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"То, что мы наблюдали за последнюю неделю, в частности, ответ Ирана на предложение Евросоюза, является шагом назад и делает перспективы выработки соглашения в ближайшей перспективе, я бы сказал, маловероятными", - сказал Блинкен в ходе совместной пресс-конференции со своим мексиканским коллегой Марсело Эбрардом.
По мнению главы американской дипломатии, из-за позиции Тегерана в настоящий момент затруднительно говорить о каких-либо возможных сроках восстановления сделки по иранской ядерной программе.
"Я не могу назвать вам сроки, а лишь скажу, что Иран, по видимости, не желает или не способен предпринять шаги, необходимые для достижения договоренности, а также продолжает навязывать не относящуюся к теме переговоров повестку", - добавил Блинкен.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.