Из украинских портов вышли семь судов в рамках продуктовой сделки
Минобороны Турции: из украинских портов вышли семь судов в рамках продуктовой сделки
© AP Photo / Nina Lyashonok Сухогруз Brave Commander с пшеницей выходит из порта Южный близ Одессы
© AP Photo / Nina Lyashonok
Сухогруз Brave Commander с пшеницей выходит из порта Южный близ Одессы. Архивное фото
АНКАРА, 13 сен – РИА Новости. Министерство национальной обороны Турции сообщило о выходе еще семи кораблей из украинских портов в рамках "продуктовой сделки".
"В рамках отгрузки зерна по состоянию на сегодняшнее утро из украинских портов отправились еще 7 судов с зерном", - говорится в сообщении военного ведомства в Twitter.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Совместный координационный центр в Стамбуле 12 сентября сообщил, что лишь 28% рейсов в рамках реализации "продуктовой сделки" направились с Украины в страны с низким доходом, а 44% - в страны с высоким доходом.