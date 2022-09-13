https://ria.ru/20220913/sudno-1816383052.html

Из украинских портов вышли семь судов в рамках продуктовой сделки

Из украинских портов вышли семь судов в рамках продуктовой сделки - РИА Новости, 13.09.2022

Из украинских портов вышли семь судов в рамках продуктовой сделки

Министерство национальной обороны Турции сообщило о выходе еще семи кораблей из украинских портов в рамках "продуктовой сделки". РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T09:34

2022-09-13T09:34

2022-09-13T09:34

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АНКАРА, 13 сен – РИА Новости. Министерство национальной обороны Турции сообщило о выходе еще семи кораблей из украинских портов в рамках "продуктовой сделки"."В рамках отгрузки зерна по состоянию на сегодняшнее утро из украинских портов отправились еще 7 судов с зерном", - говорится в сообщении военного ведомства в Twitter.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.Совместный координационный центр в Стамбуле 12 сентября сообщил, что лишь 28% рейсов в рамках реализации "продуктовой сделки" направились с Украины в страны с низким доходом, а 44% - в страны с высоким доходом.

https://radiosputnik.ria.ru/20220909/sdelka-1815622474.html

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Варвара Скокшина

экономика, турция, стамбул, россия, оон, вэф-2022