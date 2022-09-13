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Из украинских портов вышли семь судов в рамках продуктовой сделки - РИА Новости, 13.09.2022
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Из украинских портов вышли семь судов в рамках продуктовой сделки
Из украинских портов вышли семь судов в рамках продуктовой сделки - РИА Новости, 13.09.2022
Из украинских портов вышли семь судов в рамках продуктовой сделки
Министерство национальной обороны Турции сообщило о выходе еще семи кораблей из украинских портов в рамках "продуктовой сделки". РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T09:34
2022-09-13T09:34
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АНКАРА, 13 сен – РИА Новости. Министерство национальной обороны Турции сообщило о выходе еще семи кораблей из украинских портов в рамках "продуктовой сделки"."В рамках отгрузки зерна по состоянию на сегодняшнее утро из украинских портов отправились еще 7 судов с зерном", - говорится в сообщении военного ведомства в Twitter.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.Совместный координационный центр в Стамбуле 12 сентября сообщил, что лишь 28% рейсов в рамках реализации "продуктовой сделки" направились с Украины в страны с низким доходом, а 44% - в страны с высоким доходом.
https://radiosputnik.ria.ru/20220909/sdelka-1815622474.html
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экономика, турция, стамбул, россия, оон, вэф-2022
Экономика, Турция, Стамбул, Россия, ООН, ВЭФ-2022
09:34 13.09.2022
 
Из украинских портов вышли семь судов в рамках продуктовой сделки

Минобороны Турции: из украинских портов вышли семь судов в рамках продуктовой сделки

© AP Photo / Nina Lyashonok Сухогруз Brave Commander с пшеницей выходит из порта Южный близ Одессы
 Сухогруз Brave Commander с пшеницей выходит из порта Южный близ Одессы - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© AP Photo / Nina Lyashonok
Сухогруз Brave Commander с пшеницей выходит из порта Южный близ Одессы. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 13 сен – РИА Новости. Министерство национальной обороны Турции сообщило о выходе еще семи кораблей из украинских портов в рамках "продуктовой сделки".
"В рамках отгрузки зерна по состоянию на сегодняшнее утро из украинских портов отправились еще 7 судов с зерном", - говорится в сообщении военного ведомства в Twitter.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Совместный координационный центр в Стамбуле 12 сентября сообщил, что лишь 28% рейсов в рамках реализации "продуктовой сделки" направились с Украины в страны с низким доходом, а 44% - в страны с высоким доходом.
Московский Кремль и Кремлевская набережная - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
9 сентября, 12:46В мире
В Кремле возмущены невыполнением всех условий "продуктовой сделки"
 
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