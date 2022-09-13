https://ria.ru/20220913/suda-1816363038.html

СКЦ разрешил выход с Украины семи судам с продовольствием

СКЦ разрешил выход с Украины семи судам с продовольствием - РИА Новости, 13.09.2022

СКЦ разрешил выход с Украины семи судам с продовольствием

Совместный координационный центр (СКЦ) разрешил семи судам с продовольствием выйти во вторник из украинских портов. РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T02:45

2022-09-13T02:45

2022-09-13T02:45

экономика

украина

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ООН, 13 сен – РИА Новости. Совместный координационный центр (СКЦ) разрешил семи судам с продовольствием выйти во вторник из украинских портов.В нем отмечается, что судно CAPTAIN DIMITRIOS пойдет из Южного в Испанию с 65 тысячами тонн кукурузы. Сухогруз YASA TEAM повезет из Южного в Израиль 64 951 тонну кукурузы.Судно SUPER SAKA пойдет из Одессы в Испанию с 29 тысячами тонн пшеницы и 21 тысячью тонн кукурузы на борту.Судно FANARIA отправится из Одессы в Испанию с 18 тысячами тонн пшеницы.PROPUS пойдет из Одессы в Турцию с 8500 тонн кукурузы. Судно ATA OCEAN из Южного в Турцию с 6300 тонн подсолнечного масла.Судно GREIFSWALD отправится из Черноморска в Турцию с 492 тоннами кукурузы.Кроме того, во вторник ожидается отплытие еще одного судна (ранее его выход был отложен) - SAFFET AGA пойдет из Одессы в Турцию с 3300 тонн соевых бобов.Как сообщает СКЦ, по состоянию на 12 сентября общий тоннаж зерна и других продуктов питания, экспортируемых из трех украинских портов, составляет 2 721 168 тонн. Всего на данный момент разрешено 269 рейсов (147 в сторону украинских портов и 122 – с Украины), сказано в сообщении.

https://ria.ru/20220912/sdelka-1816336292.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, украина