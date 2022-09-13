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В США испугались планов России - РИА Новости, 13.09.2022
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В США испугались планов России
В США испугались планов России - РИА Новости, 13.09.2022
В США испугались планов России
Российская программа создания гиперзвуковых ракет пугает США, об этом заявил в беседе с Le Monde директора расположенного на Аляске Центра безопасности и... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T02:03
2022-09-13T12:24
сша
россия
аляска
с-500 (зенитный ракетный комплекс)
в мире
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Российская программа создания гиперзвуковых ракет пугает США, об этом заявил в беседе с Le Monde директора расположенного на Аляске Центра безопасности и арктической устойчивости Трой Буффард.Сверхзвуковые ракеты, стоящие на вооружении России и Китая, могут летать со скоростью более 6000 километров в час, на малой высоте и менять направление. "Ракет перехвата не существует, да и вообще такой перехват скорее всего невозможен", - подчеркнул Буффард.В публикации также отмечается, что американцы сильно отстают и в сфере арктического флота."У нашей (американской – Прим. ред.) береговой охраны два ледокола, у ВМС нет ни одного, а у русских их пятьдесят пять, пять из которых атомные. У нас буквально ничего нет", - посетовал Буффард.Ранее журналист Дэвид Голдман в статье для издания The American Conservative отметил, что Россия смогла создать стратегическое оружие, превосходящее американский арсенал, что является "катастрофическим провалом" руководства США, которое бездумно тратит средства на зарубежные авантюры.Как указывает автор, к новому российскому стратегическому вооружению относятся гиперзвуковые системы наземного и подводного пуска с ядерными ракетами, способные преодолевать любую американскую оборону, а также "лучшие в мире" зенитно-ракетные комплексы С-500. При этом китайские гиперзвуковые планирующие блоки и противокорабельные баллистические ракеты в обычном оснащении, по его словам, предположительно могут преодолевать ПВО американских авианосцев.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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сша, россия, аляска, с-500 (зенитный ракетный комплекс), в мире
США, Россия, Аляска, С-500 (зенитный ракетный комплекс), В мире
02:03 13.09.2022 (обновлено: 12:24 13.09.2022)
 
В США испугались планов России

Эксперт из США Буффард назвал пугающими планы России по созданию гиперзвуковых ракет

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Российская программа создания гиперзвуковых ракет пугает США, об этом заявил в беседе с Le Monde директора расположенного на Аляске Центра безопасности и арктической устойчивости Трой Буффард.
"Стратегически русские хорошо сработали. Их планы пугают", - сказал он, говоря о ракетах такого типа.
Сверхзвуковые ракеты, стоящие на вооружении России и Китая, могут летать со скоростью более 6000 километров в час, на малой высоте и менять направление. "Ракет перехвата не существует, да и вообще такой перехват скорее всего невозможен", - подчеркнул Буффард.
В публикации также отмечается, что американцы сильно отстают и в сфере арктического флота.
"У нашей (американской – Прим. ред.) береговой охраны два ледокола, у ВМС нет ни одного, а у русских их пятьдесят пять, пять из которых атомные. У нас буквально ничего нет", - посетовал Буффард.
Сотрудник полиции стоит около флага, лежащего на полу у входа в посольство США в Гонконге - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
9 марта, 08:00
США скандалят по поводу того, кто виноват и что делать
Ранее журналист Дэвид Голдман в статье для издания The American Conservative отметил, что Россия смогла создать стратегическое оружие, превосходящее американский арсенал, что является "катастрофическим провалом" руководства США, которое бездумно тратит средства на зарубежные авантюры.
Как указывает автор, к новому российскому стратегическому вооружению относятся гиперзвуковые системы наземного и подводного пуска с ядерными ракетами, способные преодолевать любую американскую оборону, а также "лучшие в мире" зенитно-ракетные комплексы С-500. При этом китайские гиперзвуковые планирующие блоки и противокорабельные баллистические ракеты в обычном оснащении, по его словам, предположительно могут преодолевать ПВО американских авианосцев.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
СШАРоссияАляскаС-500 (зенитный ракетный комплекс)В мире
 
 
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