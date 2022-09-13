https://ria.ru/20220913/stambul-1816409312.html
РЭЦ: многоотраслевая деловая миссия Made in Russia стартовала в Стамбуле
РЭЦ: многоотраслевая деловая миссия Made in Russia стартовала в Стамбуле - РИА Новости, 13.09.2022
РЭЦ: многоотраслевая деловая миссия Made in Russia стартовала в Стамбуле
Многоотраслевая деловая миссия российских компаний под брендом Made in Russia начала свою работу 12 сентября в турецком Стамбуле, сообщает Российский экспортный РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T11:19
2022-09-13T11:19
2022-09-13T11:19
российский экспортный центр (рэц)
россия
турция
стамбул
экономика
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Многоотраслевая деловая миссия российских компаний под брендом Made in Russia начала свою работу 12 сентября в турецком Стамбуле, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."В деловой поездке свою продукцию представляют 13 российских предприятий, активно развивающие экспортные каналы сбыта или планирующие начать экспортную деятельность на территории Турции", - говорится в сообщении.Уточняется, что среди участников миссии - производители медицинского диагностического оборудования, промышленных технологий, пищевой продукции, анимационных сериалов, детских игровых комплексов и тренажерного оборудования.Бизнес-миссию открыла пленарная сессия на тему "Россия-Турция: перспективы развития взаимной торговли", направленная на развитие двусторонних торговых отношений. В ходе сессии участники обсудили особенности выхода на рынок Турции, специфику регулирования и ведения внешнеторговой деятельности в стране, перспективы российского экспорта и участия российских компаний в реализации задач инфраструктурного развития Турции.В сессии приняли участие крупные бизнес-ассоциации и деловые круги Турции. С российской стороны в числе спикеров выступили генеральный консул России в Стамбуле Андрей Буравов и руководитель торгового представительства РФ в Стамбуле Артур Леонтьев.Деловая программа миссии включает более 150 встреч с турецкими партнерами в форматах b2g и b2b. Кроме того, запланирована многосторонняя встреча с логистической компанией, на которой будут обсуждаться особенности организации поставок в Турцию в текущих реалиях.
https://ria.ru/20220908/rets-1815539783.html
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турция
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), россия, турция, стамбул, экономика
Российский экспортный центр (РЭЦ), Россия, Турция, Стамбул, Экономика
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Многоотраслевая деловая миссия российских компаний под брендом Made in Russia начала свою работу 12 сентября в турецком Стамбуле, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).
"В деловой поездке свою продукцию представляют 13 российских предприятий, активно развивающие экспортные каналы сбыта или планирующие начать экспортную деятельность на территории Турции", - говорится в сообщении.
Уточняется, что среди участников миссии - производители медицинского диагностического оборудования, промышленных технологий, пищевой продукции, анимационных сериалов, детских игровых комплексов и тренажерного оборудования.
Бизнес-миссию открыла пленарная сессия на тему "Россия-Турция: перспективы развития взаимной торговли", направленная на развитие двусторонних торговых отношений. В ходе сессии участники обсудили особенности выхода на рынок Турции
, специфику регулирования и ведения внешнеторговой деятельности в стране, перспективы российского экспорта и участия российских компаний в реализации задач инфраструктурного развития Турции.
В сессии приняли участие крупные бизнес-ассоциации и деловые круги Турции. С российской стороны в числе спикеров выступили генеральный консул России в Стамбуле Андрей Буравов и руководитель торгового представительства РФ в Стамбуле Артур Леонтьев.
Деловая программа миссии включает более 150 встреч с турецкими партнерами в форматах b2g и b2b. Кроме того, запланирована многосторонняя встреча с логистической компанией, на которой будут обсуждаться особенности организации поставок в Турцию в текущих реалиях.