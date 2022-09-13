Названа скрытая цель США в отношении Германии и России
Профессор Крайс: США хотят разорить Европу с помощью войны и помешать дружбе России и ФРГ
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. США заинтересованы в обострении ситуации на Украине и расширении театра боевых действий, пишет на страницах издания Deutsche Wirtschafts Nachrichten профессор экономики Кристиан Крайс.
Война с участием НАТО, полагает эксперт, могла бы стать для официального Вашингтона решением проблем с перепроизводством и долгами. Соединенные Штаты рассчитывают, что в результате конфликта в Центральной Европе будет уничтожена большая часть производственных мощностей.
Он также отметил, что с каждым днем экономические прогнозы в ФРГ звучат все мрачнее и мрачнее. Над страной нависла опасность обнищания и деиндустриализации, а больше всего пострадает малый и средний бизнес.
7 сентября, 04:00В США раскрыли "подлость" политики на Украине
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил об опасениях США, что Европа под влиянием энергетического кризиса изменит свою позицию в отношении России и Украины.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность на Западе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.