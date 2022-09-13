https://ria.ru/20220913/ssora-1816359614.html

Названа скрытая цель США в отношении Германии и России

Названа скрытая цель США в отношении Германии и России - РИА Новости, 13.09.2022

Названа скрытая цель США в отношении Германии и России

США заинтересованы в обострении ситуации на Украине и расширении театра боевых действий, пишет на страницах издания Deutsche Wirtschafts Nachrichten профессор... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T01:15

2022-09-13T01:15

2022-09-13T01:15

сша

россия

германия

нато

в мире

украина

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. США заинтересованы в обострении ситуации на Украине и расширении театра боевых действий, пишет на страницах издания Deutsche Wirtschafts Nachrichten профессор экономики Кристиан Крайс.Война с участием НАТО, полагает эксперт, могла бы стать для официального Вашингтона решением проблем с перепроизводством и долгами. Соединенные Штаты рассчитывают, что в результате конфликта в Центральной Европе будет уничтожена большая часть производственных мощностей.Но самое главное, чего пытается избежать Белый дом, это сотрудничества между Россией и Германией. Поэтому сейчас Вашингтон планирует разорить именно ФРГ, заключил Крайс.Он также отметил, что с каждым днем экономические прогнозы в ФРГ звучат все мрачнее и мрачнее. Над страной нависла опасность обнищания и деиндустриализации, а больше всего пострадает малый и средний бизнес.Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил об опасениях США, что Европа под влиянием энергетического кризиса изменит свою позицию в отношении России и Украины.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность на Западе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220907/podlost-1814993057.html

сша

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сша, россия, германия, нато, в мире, украина