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Названа скрытая цель США в отношении Германии и России - РИА Новости, 13.09.2022
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Названа скрытая цель США в отношении Германии и России
Названа скрытая цель США в отношении Германии и России - РИА Новости, 13.09.2022
Названа скрытая цель США в отношении Германии и России
США заинтересованы в обострении ситуации на Украине и расширении театра боевых действий, пишет на страницах издания Deutsche Wirtschafts Nachrichten профессор... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T01:15
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сша
россия
германия
нато
в мире
украина
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. США заинтересованы в обострении ситуации на Украине и расширении театра боевых действий, пишет на страницах издания Deutsche Wirtschafts Nachrichten профессор экономики Кристиан Крайс.Война с участием НАТО, полагает эксперт, могла бы стать для официального Вашингтона решением проблем с перепроизводством и долгами. Соединенные Штаты рассчитывают, что в результате конфликта в Центральной Европе будет уничтожена большая часть производственных мощностей.Но самое главное, чего пытается избежать Белый дом, это сотрудничества между Россией и Германией. Поэтому сейчас Вашингтон планирует разорить именно ФРГ, заключил Крайс.Он также отметил, что с каждым днем экономические прогнозы в ФРГ звучат все мрачнее и мрачнее. Над страной нависла опасность обнищания и деиндустриализации, а больше всего пострадает малый и средний бизнес.Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил об опасениях США, что Европа под влиянием энергетического кризиса изменит свою позицию в отношении России и Украины.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность на Западе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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сша, россия, германия, нато, в мире, украина
США, Россия, Германия, НАТО, В мире, Украина
01:15 13.09.2022
 
Названа скрытая цель США в отношении Германии и России

Профессор Крайс: США хотят разорить Европу с помощью войны и помешать дружбе России и ФРГ

© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в медиабанкБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. США заинтересованы в обострении ситуации на Украине и расширении театра боевых действий, пишет на страницах издания Deutsche Wirtschafts Nachrichten профессор экономики Кристиан Крайс.
Война с участием НАТО, полагает эксперт, могла бы стать для официального Вашингтона решением проблем с перепроизводством и долгами. Соединенные Штаты рассчитывают, что в результате конфликта в Центральной Европе будет уничтожена большая часть производственных мощностей.
Но самое главное, чего пытается избежать Белый дом, это сотрудничества между Россией и Германией. Поэтому сейчас Вашингтон планирует разорить именно ФРГ, заключил Крайс.
Он также отметил, что с каждым днем экономические прогнозы в ФРГ звучат все мрачнее и мрачнее. Над страной нависла опасность обнищания и деиндустриализации, а больше всего пострадает малый и средний бизнес.
Флаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
7 сентября, 04:00
В США раскрыли "подлость" политики на Украине
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил об опасениях США, что Европа под влиянием энергетического кризиса изменит свою позицию в отношении России и Украины.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность на Западе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
 
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