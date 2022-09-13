https://ria.ru/20220913/ssha-1816614251.html

Белый дом заявил об "уйме" военных сил у России

Белый дом заявил об "уйме" военных сил у России - РИА Новости, 14.09.2022

Белый дом заявил об "уйме" военных сил у России

Россия, несмотря на "трудности" украинской кампании, располагает очень крупными и мощными вооруженными силами, которые могут быть задействованы как на нынешнем... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-13T23:49

2022-09-13T23:49

2022-09-14T01:50

специальная военная операция на украине

в мире

джон кирби

владимир путин

россия

украина

донбасс

администрация президента сша

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ВАШИНГТОН, 13 сен – РИА Новости. Россия, несмотря на "трудности" украинской кампании, располагает очень крупными и мощными вооруженными силами, которые могут быть задействованы как на нынешнем театре военных действий, так и вне его, заявил на брифинге в Белом доме координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности США Джон Кирби.По его утверждению, Россия столкнулась на Украине с "множеством проблем", однако ее армия все еще является "мощной военной силой". В распоряжении Москвы, добавил Кирби, "остается уйма военных возможностей", которые она может применить не только на Украине, но и в других местах.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.

https://ria.ru/20220913/kontrnastuplenie-1816542964.html

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украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, джон кирби, владимир путин, россия, украина, донбасс, администрация президента сша