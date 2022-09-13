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Белый дом заявил об "уйме" военных сил у России - РИА Новости, 14.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220913/ssha-1816614251.html
Белый дом заявил об "уйме" военных сил у России
Белый дом заявил об "уйме" военных сил у России - РИА Новости, 14.09.2022
Белый дом заявил об "уйме" военных сил у России
Россия, несмотря на "трудности" украинской кампании, располагает очень крупными и мощными вооруженными силами, которые могут быть задействованы как на нынешнем... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-13T23:49
2022-09-14T01:50
специальная военная операция на украине
в мире
джон кирби
владимир путин
россия
украина
донбасс
администрация президента сша
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ВАШИНГТОН, 13 сен – РИА Новости. Россия, несмотря на "трудности" украинской кампании, располагает очень крупными и мощными вооруженными силами, которые могут быть задействованы как на нынешнем театре военных действий, так и вне его, заявил на брифинге в Белом доме координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности США Джон Кирби.По его утверждению, Россия столкнулась на Украине с "множеством проблем", однако ее армия все еще является "мощной военной силой". В распоряжении Москвы, добавил Кирби, "остается уйма военных возможностей", которые она может применить не только на Украине, но и в других местах.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
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в мире, джон кирби, владимир путин, россия, украина, донбасс, администрация президента сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Джон Кирби, Владимир Путин, Россия, Украина, Донбасс, Администрация президента США
23:49 13.09.2022 (обновлено: 01:50 14.09.2022)
 
Белый дом заявил об "уйме" военных сил у России

Джон Кирби заявил, что Россия может использовать мощную армию не только на Украине

© AP Photo / Patrick SemanskyБелый дом, США
Белый дом, США - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© AP Photo / Patrick Semansky
Белый дом, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 сен – РИА Новости. Россия, несмотря на "трудности" украинской кампании, располагает очень крупными и мощными вооруженными силами, которые могут быть задействованы как на нынешнем театре военных действий, так и вне его, заявил на брифинге в Белом доме координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности США Джон Кирби.
По его утверждению, Россия столкнулась на Украине с "множеством проблем", однако ее армия все еще является "мощной военной силой". В распоряжении Москвы, добавил Кирби, "остается уйма военных возможностей", которые она может применить не только на Украине, но и в других местах.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
Украинские военнослужащие ведут огонь из 82-мм миномета - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
Вчера, 16:55Специальная военная операция на Украине
СМИ: офис Зеленского обсуждал планы контрнаступления ВСУ с Белым домом
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДжон КирбиВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассАдминистрация президента США
 
 
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