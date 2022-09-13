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The Guardian: американцы основательно готовятся к гражданской войне в США

The Guardian: американцы основательно готовятся к гражданской войне в США - РИА Новости, 13.09.2022

The Guardian: американцы основательно готовятся к гражданской войне в США

Американцы готовятся к возможному расколу общества и столкновениям в США, покупая стрелковое оружие и возводя подземные бункеры, пишет обозреватель The Guardian РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T21:39

2022-09-13T21:39

2022-09-13T21:53

в мире

сша

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Американцы готовятся к возможному расколу общества и столкновениям в США, покупая стрелковое оружие и возводя подземные бункеры, пишет обозреватель The Guardian Арва Махдави.По словам автора, жители страны не боятся массовой вспышки насилия, а основательно к ней готовятся. Самая богатая часть населения (около одного процента) скупает бункеры "Судного дня", оборудованные кладовыми и роскошной мебелью.Остальные, пишет Махдави, сделали упор на приобретении огнестрельного оружия. В прошлом году в США продали 20 миллионов стволов. Это, по мнению журналистки, крайне тревожный индикатор того, что в американском обществе далеко не все в порядке.

https://radiosputnik.ria.ru/20220821/voyna-1811076909.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, сша