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The Guardian: американцы основательно готовятся к гражданской войне в США - РИА Новости, 13.09.2022
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The Guardian: американцы основательно готовятся к гражданской войне в США
The Guardian: американцы основательно готовятся к гражданской войне в США - РИА Новости, 13.09.2022
The Guardian: американцы основательно готовятся к гражданской войне в США
Американцы готовятся к возможному расколу общества и столкновениям в США, покупая стрелковое оружие и возводя подземные бункеры, пишет обозреватель The Guardian РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T21:39
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в мире
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Американцы готовятся к возможному расколу общества и столкновениям в США, покупая стрелковое оружие и возводя подземные бункеры, пишет обозреватель The Guardian Арва Махдави.По словам автора, жители страны не боятся массовой вспышки насилия, а основательно к ней готовятся. Самая богатая часть населения (около одного процента) скупает бункеры "Судного дня", оборудованные кладовыми и роскошной мебелью.Остальные, пишет Махдави, сделали упор на приобретении огнестрельного оружия. В прошлом году в США продали 20 миллионов стволов. Это, по мнению журналистки, крайне тревожный индикатор того, что в американском обществе далеко не все в порядке.
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в мире, сша
В мире, США
21:39 13.09.2022 (обновлено: 21:53 13.09.2022)
 
The Guardian: американцы основательно готовятся к гражданской войне в США

The Guardian: американцы готовятся к гражданской войне в США, покупая оружие и бункеры

© Flickr / Marcin WicharyПродажа оружия в США
Продажа оружия в США - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© Flickr / Marcin Wichary
Продажа оружия в США. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Американцы готовятся к возможному расколу общества и столкновениям в США, покупая стрелковое оружие и возводя подземные бункеры, пишет обозреватель The Guardian Арва Махдави.

"Не так давно люди сочли бы вас немного сумасшедшим, если бы вы сказали, что гражданская война в Соединенных Штатах неизбежна. Теперь все иначе: согласно недавнему опросу YouGov, более 40 процентов американцев считают, что в следующем десятилетии гражданская война хотя бы в некоторой степени вероятна", — отметила она.

По словам автора, жители страны не боятся массовой вспышки насилия, а основательно к ней готовятся. Самая богатая часть населения (около одного процента) скупает бункеры "Судного дня", оборудованные кладовыми и роскошной мебелью.
Остальные, пишет Махдави, сделали упор на приобретении огнестрельного оружия. В прошлом году в США продали 20 миллионов стволов. Это, по мнению журналистки, крайне тревожный индикатор того, что в американском обществе далеко не все в порядке.
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