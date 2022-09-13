14:41 13.09.2022 (обновлено: 14:53 13.09.2022)
В МИД напомнили о биологической деятельности США на Украине
Рябков: США пытаются "замести под ковер" данные о биологической деятельности на Украине
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Лондон и Вашингтон пытаются "замести под ковер" информацию о военной биологической деятельности США на Украине.
Он подчеркнул, что Россия, говоря об опасной деятельности биолабораторий США на Украине, не пытается этим "отвлечь внимание" от спецоперации.
"Мы говорим о том, что было обнаружено в соответствующих лабораториях и какие документы мы смогли аккумулировать в ходе специальной военной операции уже на протяжении почти полугода, если не больше. Поэтому я не согласился бы с вашим термином - "отвлечение внимания" - это как раз привлечение внимания, последовательное, сфокусированное привлечения внимания к очень серьезной проблеме, которую, я понимаю, коллегам в Лондоне и Вашингтоне хочется "замести под ковер" и сделать вид, что ее не существует, что она просто надуманна и представляет элемент российской, как вы любите говорить, "стратегии дезинформации", - сказал Рябков в ходе онлайн пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос британского журналиста.