https://ria.ru/20220913/ssha-1816488402.html

В МИД напомнили о биологической деятельности США на Украине

В МИД напомнили о биологической деятельности США на Украине - РИА Новости, 13.09.2022

В МИД напомнили о биологической деятельности США на Украине

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Лондон и Вашингтон пытаются "замести под ковер" информацию о военной биологической деятельности США на Украине. РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T14:41

2022-09-13T14:41

2022-09-13T14:53

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сша

украина

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Лондон и Вашингтон пытаются "замести под ковер" информацию о военной биологической деятельности США на Украине.Он подчеркнул, что Россия, говоря об опасной деятельности биолабораторий США на Украине, не пытается этим "отвлечь внимание" от спецоперации."Мы говорим о том, что было обнаружено в соответствующих лабораториях и какие документы мы смогли аккумулировать в ходе специальной военной операции уже на протяжении почти полугода, если не больше. Поэтому я не согласился бы с вашим термином - "отвлечение внимания" - это как раз привлечение внимания, последовательное, сфокусированное привлечения внимания к очень серьезной проблеме, которую, я понимаю, коллегам в Лондоне и Вашингтоне хочется "замести под ковер" и сделать вид, что ее не существует, что она просто надуманна и представляет элемент российской, как вы любите говорить, "стратегии дезинформации", - сказал Рябков в ходе онлайн пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос британского журналиста.

https://radiosputnik.ria.ru/20220903/biolaboratorii-1814235794.html

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Варвара Скокшина

в мире, сша, украина, лондон, сергей рябков