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В МИД напомнили о биологической деятельности США на Украине - РИА Новости, 13.09.2022
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В МИД напомнили о биологической деятельности США на Украине
В МИД напомнили о биологической деятельности США на Украине - РИА Новости, 13.09.2022
В МИД напомнили о биологической деятельности США на Украине
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Лондон и Вашингтон пытаются "замести под ковер" информацию о военной биологической деятельности США на Украине. РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T14:41
2022-09-13T14:53
в мире
сша
украина
лондон
сергей рябков
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Лондон и Вашингтон пытаются "замести под ковер" информацию о военной биологической деятельности США на Украине.Он подчеркнул, что Россия, говоря об опасной деятельности биолабораторий США на Украине, не пытается этим "отвлечь внимание" от спецоперации."Мы говорим о том, что было обнаружено в соответствующих лабораториях и какие документы мы смогли аккумулировать в ходе специальной военной операции уже на протяжении почти полугода, если не больше. Поэтому я не согласился бы с вашим термином - "отвлечение внимания" - это как раз привлечение внимания, последовательное, сфокусированное привлечения внимания к очень серьезной проблеме, которую, я понимаю, коллегам в Лондоне и Вашингтоне хочется "замести под ковер" и сделать вид, что ее не существует, что она просто надуманна и представляет элемент российской, как вы любите говорить, "стратегии дезинформации", - сказал Рябков в ходе онлайн пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос британского журналиста.
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в мире, сша, украина, лондон, сергей рябков
В мире, США, Украина, Лондон, Сергей Рябков
14:41 13.09.2022 (обновлено: 14:53 13.09.2022)
 
В МИД напомнили о биологической деятельности США на Украине

Рябков: США пытаются "замести под ковер" данные о биологической деятельности на Украине

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Лондон и Вашингтон пытаются "замести под ковер" информацию о военной биологической деятельности США на Украине.
Он подчеркнул, что Россия, говоря об опасной деятельности биолабораторий США на Украине, не пытается этим "отвлечь внимание" от спецоперации.
Военнослужащий войск радиационной, химической и биологической защиты. Архивное фото. - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
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"Мы говорим о том, что было обнаружено в соответствующих лабораториях и какие документы мы смогли аккумулировать в ходе специальной военной операции уже на протяжении почти полугода, если не больше. Поэтому я не согласился бы с вашим термином - "отвлечение внимания" - это как раз привлечение внимания, последовательное, сфокусированное привлечения внимания к очень серьезной проблеме, которую, я понимаю, коллегам в Лондоне и Вашингтоне хочется "замести под ковер" и сделать вид, что ее не существует, что она просто надуманна и представляет элемент российской, как вы любите говорить, "стратегии дезинформации", - сказал Рябков в ходе онлайн пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос британского журналиста.
 
В миреСШАУкраинаЛондонСергей Рябков
 
 
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