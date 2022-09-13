12:21 13.09.2022 (обновлено: 16:25 13.09.2022)
СМИ: в США обсуждают вопрос предоставления Украине ПВО и истребителей
FT: США обсуждают с союзниками вопрос предоставления Украине ПВО и истребителей
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. США и их союзники обсуждают целесообразность предоставления Украине ПВО и истребителей в средне- и долгосрочной перспективе, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника в оборонном ведомстве США.
Как отмечает собеседник издания, США и их союзники обсуждают долгосрочные потребности Украины, такие как средства ПВО, а также целесообразность предоставления Киеву истребителей в "средне- и долгосрочной перспективе". Однако, по данным источника, на данный момент они отказались от этой идеи.
На прошлой неделе США объявили о новом пакете военной помощи Украине и соседним странам на 2,8 миллиарда долларов, из которых 675 миллионов пойдут на дополнительные вооружения Киеву, 2,2 миллиарда — на "долгосрочные инвестиции для укрепления безопасности Украины и 18 соседних стран". В новый пакет военной помощи США Украине войдут боеприпасы для HIMARS, 105-миллиметровые гаубицы, артиллерийские боеприпасы, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM).
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законными целями для России. В российском внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.