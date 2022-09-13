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Евросоюз направит в Армению и Азербайджан спецпредставителя - РИА Новости, 13.09.2022
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Евросоюз направит в Армению и Азербайджан спецпредставителя
Евросоюз направит в Армению и Азербайджан спецпредставителя - РИА Новости, 13.09.2022
Евросоюз направит в Армению и Азербайджан спецпредставителя
ЕС немедленно направит спецпредставителя в Армению и Азербайджан для урегулирования, говорится в распространенном заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T14:16
2022-09-13T14:17
в мире
жозеп боррель
армения
азербайджан
евросоюз
одкб
ситуация на армяно-азербайджанской границе
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. ЕС немедленно направит спецпредставителя в Армению и Азербайджан для урегулирования, говорится в распространенном заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в связи с эскалацией между Арменией и Азербайджаном.В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.
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в мире, жозеп боррель, армения, азербайджан, евросоюз, одкб, ситуация на армяно-азербайджанской границе
В мире, Жозеп Боррель, Армения, Азербайджан, Евросоюз, ОДКБ, Ситуация на армяно-азербайджанской границе
14:16 13.09.2022 (обновлено: 14:17 13.09.2022)
 
Евросоюз направит в Армению и Азербайджан спецпредставителя

ЕС направит в Армению и Азербайджан спецпредставителя из-за обострения ситуации на границе

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. ЕС немедленно направит спецпредставителя в Армению и Азербайджан для урегулирования, говорится в распространенном заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в связи с эскалацией между Арменией и Азербайджаном.
"Специальный представитель ЕС Тойво Клаар незамедлительно отправится с поездкой в обе страны для поддержания необходимой деэскалации и для обсуждения следующих шагов в рамках брюссельского диалога между лидерами Армении и Азербайджана", - указывается в документе.
В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.
Граница Армении и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
Вчера, 13:51
Минобороны Армении назвало ситуацию на границе с Азербайджаном напряженной
 
В миреЖозеп БоррельАрменияАзербайджанЕвросоюзОДКБСитуация на армяно-азербайджанской границе
 
 
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