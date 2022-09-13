https://ria.ru/20220913/spetspredstavitel-1816480117.html

Евросоюз направит в Армению и Азербайджан спецпредставителя

Евросоюз направит в Армению и Азербайджан спецпредставителя - РИА Новости, 13.09.2022

Евросоюз направит в Армению и Азербайджан спецпредставителя

ЕС немедленно направит спецпредставителя в Армению и Азербайджан для урегулирования, говорится в распространенном заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T14:16

2022-09-13T14:16

2022-09-13T14:17

в мире

жозеп боррель

армения

азербайджан

евросоюз

одкб

ситуация на армяно-азербайджанской границе

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. ЕС немедленно направит спецпредставителя в Армению и Азербайджан для урегулирования, говорится в распространенном заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в связи с эскалацией между Арменией и Азербайджаном.В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.

https://ria.ru/20220913/armeniya-1816468293.html

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в мире, жозеп боррель, армения, азербайджан, евросоюз, одкб, ситуация на армяно-азербайджанской границе