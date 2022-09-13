https://ria.ru/20220913/spetsoperatsiya-1816608619.html

Спецоперация, 13 сентября: отражение попыток наступления со стороны ВСУ

Спецоперация, 13 сентября: отражение попыток наступления со стороны ВСУ - РИА Новости, 13.09.2022

Спецоперация, 13 сентября: отражение попыток наступления со стороны ВСУ

Ночью и в течение дня украинские силовики предпринимали попытки наступать на Красный Лиман (ДНР), а также в Херсонской и Запорожской областях, но все эти... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T22:41

2022-09-13T22:41

2022-09-13T22:41

специальная военная операция на украине

владимир зеленский

россия

украина

харьковская область

войска воздушно-космической обороны

следственный комитет россии (ск рф)

ми-8 амтш

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1794064851_0:245:3111:1995_1920x0_80_0_0_561011f3419761fde8227e5dcf6820f5.jpg

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Ночью и в течение дня украинские силовики предпринимали попытки наступать на Красный Лиман (ДНР), а также в Херсонской и Запорожской областях, но все эти попытки были подавлены. На этом фоне офис Владимира Зеленского представил свой проект по гарантиям безопасности для Украины, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал их "прологом к третьей мировой войне".Ход спецоперацииВКС России, ракетные войска и артиллерия наносят массированные огневые удары по подразделениям украинских войск на всех операционных направлениях, сообщило министерство обороны РФ.Высокоточными ударами ВКС поражены пункты временной дислокации подразделений 95-й десантно-штурмовой бригады в районах Славянска и Константиновки, 115-й механизированной бригады в районе Артемовска, 53-й механизированной бригады в районе Курдюмовки. Кроме того, поражены подразделения 35-й бригады морской пехоты в районе Березнеговатого, 57-й мотопехотной бригады в районе Мураховки, Николаевской области, 128-й горно-штурмовой бригады в районе Балабино Запорожской области, а также 14-й механизированной бригады в районе города Харькова. В результате ударов потери за сутки украинских военнослужащих и иностранных боевиков превысили 800 человек убитыми и ранеными. Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены двенадцать пунктов управления, а также 47 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 152-х районах. Уничтожено пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.Авиацией ВКС России в районе населенного пункта Очаков Николаевской области уничтожен вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.Экипаж российского вертолета Ми-35 в Изюмском районе Харьковской области уничтожил украинскую бронетанковую колонну, сообщили в Минобороны РоссииСредствами противовоздушной обороны сбито шесть беспилотных летательных аппаратов.Кроме того, в воздухе уничтожены семь реактивных снарядов в районах населенных пунктов Новая Каховка и Киселевка Херсонской области.Проект Киева по гарантиям безопасностиОфис Зеленского представил свой проект по гарантиям безопасности для Украины. Украинские предложения предполагают подписание Киевского договора о безопасности, участниками которого в качестве гарантов могли бы стать США, Британия, Канада, Польша, Италия, Германия, Франция, Австралия, Турция, страны Балтии, Северной, Центральной и Восточной Европы. Документ предусматривает, что эти гарантии не должны заставлять Украину принимать нейтральный статус или ограничивать численность или мощность ее вооруженных сил и что они должны распространяться на территорию Украины в рамках международно признанных границ.Украинский проект по гарантиям безопасности еще предусматривает привлечение к территориальной обороне всех гражданских лиц в возрасте от 18 лет - там говорится, что "по образцу стран с обязательным военным призывом" Украина должна держать большие силы теробороны, включая резервистов, которых можно призвать на военную службуПроект по гарантиям безопасности Украины превращает ее в плацдарм против России и поэтому неприемлем, заявил РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков.Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что проект является прологом к третьей мировой войне и никто никакие "гарантии" украинским нацистам не даст.Ситуация в Харьковской областиСоветник главы офиса Зеленского Алексей Арестович заявил, что добровольно получивших российские паспорта украинцев будут судить за госизмену, при этом получивших вынужденно, например за пенсию, не будут преследовать уголовно.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что, по поступающей из Харьковской области информации там много карательных действий, людей пытают, над ними издеваются.Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело по факту задержания украинскими военными учителей, преподававших по российским программам в Харьковской области.Продолжение обстрелов со стороны украинских военныхГлава ДНР Денис Пушилин заявил, что ночью украинские войска атаковали Красный Лиман в ДНР, туда пытались прорваться диверсионные группы, но попытки были отбиты.В ЛНР заявили, что украинские войска обстреляли из HIMARS Лисичанск, 2 человека погибли, еще 1 пострадал.Корреспондент РИА Новости передает, что в небе над Херсоном прогремело более 10 взрывов, работает ПВО. В Херсоне прекращалось электро- и водоснабжение.Вдоль всей линии соприкосновения в Запорожской области нарастает концентрация украинской тяжелой техники, ситуация напряженная, заявили региональные власти. Со стороны украинских войск было предпринято несколько попыток "разведки боем", чтобы проверить оборону, в течение дня также сбито несколько украинских беспилотников, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.Очередная попытка украинских войск прорвать линию обороны в районе села Давыдов Брод в Херсонской области отбита, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале.В настоящий момент о мобилизации в России речи не идет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20220825/ukraina-1812121673.html

https://ria.ru/20220907/ukraina-1814900135.html

https://ria.ru/20220913/slutskiy-1816562624.html

https://ria.ru/20220913/spetsoperatsiya-1816333215.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

харьковская область

луганская народная республика

донецкая народная республика

красный лиман

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир зеленский, россия, украина, харьковская область, войска воздушно-космической обороны, следственный комитет россии (ск рф), ми-8 амтш, ми-35, дмитрий медведев, в мире, владимир рогов, луганская народная республика, донецкая народная республика, красный лиман