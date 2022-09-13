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Спецоперация, 13 сентября: отражение попыток наступления со стороны ВСУ - РИА Новости, 13.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220913/spetsoperatsiya-1816608619.html
Спецоперация, 13 сентября: отражение попыток наступления со стороны ВСУ
Спецоперация, 13 сентября: отражение попыток наступления со стороны ВСУ - РИА Новости, 13.09.2022
Спецоперация, 13 сентября: отражение попыток наступления со стороны ВСУ
Ночью и в течение дня украинские силовики предпринимали попытки наступать на Красный Лиман (ДНР), а также в Херсонской и Запорожской областях, но все эти... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T22:41
2022-09-13T22:41
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
россия
украина
харьковская область
войска воздушно-космической обороны
следственный комитет россии (ск рф)
ми-8 амтш
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Ночью и в течение дня украинские силовики предпринимали попытки наступать на Красный Лиман (ДНР), а также в Херсонской и Запорожской областях, но все эти попытки были подавлены. На этом фоне офис Владимира Зеленского представил свой проект по гарантиям безопасности для Украины, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал их "прологом к третьей мировой войне".Ход спецоперацииВКС России, ракетные войска и артиллерия наносят массированные огневые удары по подразделениям украинских войск на всех операционных направлениях, сообщило министерство обороны РФ.Высокоточными ударами ВКС поражены пункты временной дислокации подразделений 95-й десантно-штурмовой бригады в районах Славянска и Константиновки, 115-й механизированной бригады в районе Артемовска, 53-й механизированной бригады в районе Курдюмовки. Кроме того, поражены подразделения 35-й бригады морской пехоты в районе Березнеговатого, 57-й мотопехотной бригады в районе Мураховки, Николаевской области, 128-й горно-штурмовой бригады в районе Балабино Запорожской области, а также 14-й механизированной бригады в районе города Харькова. В результате ударов потери за сутки украинских военнослужащих и иностранных боевиков превысили 800 человек убитыми и ранеными. Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены двенадцать пунктов управления, а также 47 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 152-х районах. Уничтожено пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.Авиацией ВКС России в районе населенного пункта Очаков Николаевской области уничтожен вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.Экипаж российского вертолета Ми-35 в Изюмском районе Харьковской области уничтожил украинскую бронетанковую колонну, сообщили в Минобороны РоссииСредствами противовоздушной обороны сбито шесть беспилотных летательных аппаратов.Кроме того, в воздухе уничтожены семь реактивных снарядов в районах населенных пунктов Новая Каховка и Киселевка Херсонской области.Проект Киева по гарантиям безопасностиОфис Зеленского представил свой проект по гарантиям безопасности для Украины. Украинские предложения предполагают подписание Киевского договора о безопасности, участниками которого в качестве гарантов могли бы стать США, Британия, Канада, Польша, Италия, Германия, Франция, Австралия, Турция, страны Балтии, Северной, Центральной и Восточной Европы. Документ предусматривает, что эти гарантии не должны заставлять Украину принимать нейтральный статус или ограничивать численность или мощность ее вооруженных сил и что они должны распространяться на территорию Украины в рамках международно признанных границ.Украинский проект по гарантиям безопасности еще предусматривает привлечение к территориальной обороне всех гражданских лиц в возрасте от 18 лет - там говорится, что "по образцу стран с обязательным военным призывом" Украина должна держать большие силы теробороны, включая резервистов, которых можно призвать на военную службуПроект по гарантиям безопасности Украины превращает ее в плацдарм против России и поэтому неприемлем, заявил РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков.Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что проект является прологом к третьей мировой войне и никто никакие "гарантии" украинским нацистам не даст.Ситуация в Харьковской областиСоветник главы офиса Зеленского Алексей Арестович заявил, что добровольно получивших российские паспорта украинцев будут судить за госизмену, при этом получивших вынужденно, например за пенсию, не будут преследовать уголовно.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что, по поступающей из Харьковской области информации там много карательных действий, людей пытают, над ними издеваются.Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело по факту задержания украинскими военными учителей, преподававших по российским программам в Харьковской области.Продолжение обстрелов со стороны украинских военныхГлава ДНР Денис Пушилин заявил, что ночью украинские войска атаковали Красный Лиман в ДНР, туда пытались прорваться диверсионные группы, но попытки были отбиты.В ЛНР заявили, что украинские войска обстреляли из HIMARS Лисичанск, 2 человека погибли, еще 1 пострадал.Корреспондент РИА Новости передает, что в небе над Херсоном прогремело более 10 взрывов, работает ПВО. В Херсоне прекращалось электро- и водоснабжение.Вдоль всей линии соприкосновения в Запорожской области нарастает концентрация украинской тяжелой техники, ситуация напряженная, заявили региональные власти. Со стороны украинских войск было предпринято несколько попыток "разведки боем", чтобы проверить оборону, в течение дня также сбито несколько украинских беспилотников, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.Очередная попытка украинских войск прорвать линию обороны в районе села Давыдов Брод в Херсонской области отбита, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале.В настоящий момент о мобилизации в России речи не идет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20220825/ukraina-1812121673.html
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владимир зеленский, россия, украина, харьковская область, войска воздушно-космической обороны, следственный комитет россии (ск рф), ми-8 амтш, ми-35, дмитрий медведев, в мире, владимир рогов, луганская народная республика, донецкая народная республика, красный лиман
Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Россия, Украина, Харьковская область, Войска воздушно-космической обороны, Следственный комитет России (СК РФ), Ми-8 АМТШ, Ми-35, Дмитрий Медведев, В мире, Владимир Рогов, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Красный Лиман
22:41 13.09.2022
 
Спецоперация, 13 сентября: отражение попыток наступления со стороны ВСУ

Спецоперация, 13 сентября: отражение попыток наступления со стороны украинских войск

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкБойцы артиллерийского расчета ведут огонь по позициям ВСУ
Бойцы артиллерийского расчета ведут огонь по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Бойцы артиллерийского расчета ведут огонь по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Ночью и в течение дня украинские силовики предпринимали попытки наступать на Красный Лиман (ДНР), а также в Херсонской и Запорожской областях, но все эти попытки были подавлены. На этом фоне офис Владимира Зеленского представил свой проект по гарантиям безопасности для Украины, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал их "прологом к третьей мировой войне".

Ход спецоперации

ВКС России, ракетные войска и артиллерия наносят массированные огневые удары по подразделениям украинских войск на всех операционных направлениях, сообщило министерство обороны РФ.
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777 - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
25 августа, 16:01Специальная военная операция на Украине
Совет Госдумы потребовал прекратить поставки вооружений на Украину
Высокоточными ударами ВКС поражены пункты временной дислокации подразделений 95-й десантно-штурмовой бригады в районах Славянска и Константиновки, 115-й механизированной бригады в районе Артемовска, 53-й механизированной бригады в районе Курдюмовки. Кроме того, поражены подразделения 35-й бригады морской пехоты в районе Березнеговатого, 57-й мотопехотной бригады в районе Мураховки, Николаевской области, 128-й горно-штурмовой бригады в районе Балабино Запорожской области, а также 14-й механизированной бригады в районе города Харькова. В результате ударов потери за сутки украинских военнослужащих и иностранных боевиков превысили 800 человек убитыми и ранеными. Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены двенадцать пунктов управления, а также 47 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 152-х районах. Уничтожено пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.
Авиацией ВКС России в районе населенного пункта Очаков Николаевской области уничтожен вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.
Экипаж российского вертолета Ми-35 в Изюмском районе Харьковской области уничтожил украинскую бронетанковую колонну, сообщили в Минобороны России
Средствами противовоздушной обороны сбито шесть беспилотных летательных аппаратов.
Кроме того, в воздухе уничтожены семь реактивных снарядов в районах населенных пунктов Новая Каховка и Киселевка Херсонской области.
Украинские военные во время учений в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
7 сентября, 08:00
Зеленский принес в жертву тысячи своих солдат ради отчета перед Западом

Проект Киева по гарантиям безопасности

Офис Зеленского представил свой проект по гарантиям безопасности для Украины. Украинские предложения предполагают подписание Киевского договора о безопасности, участниками которого в качестве гарантов могли бы стать США, Британия, Канада, Польша, Италия, Германия, Франция, Австралия, Турция, страны Балтии, Северной, Центральной и Восточной Европы. Документ предусматривает, что эти гарантии не должны заставлять Украину принимать нейтральный статус или ограничивать численность или мощность ее вооруженных сил и что они должны распространяться на территорию Украины в рамках международно признанных границ.
Украинский проект по гарантиям безопасности еще предусматривает привлечение к территориальной обороне всех гражданских лиц в возрасте от 18 лет - там говорится, что "по образцу стран с обязательным военным призывом" Украина должна держать большие силы теробороны, включая резервистов, которых можно призвать на военную службу
Проект по гарантиям безопасности Украины превращает ее в плацдарм против России и поэтому неприемлем, заявил РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что проект является прологом к третьей мировой войне и никто никакие "гарантии" украинским нацистам не даст.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
18:03Специальная военная операция на Украине
Слуцкий высказался о проекте гарантий безопасности для Украины

Ситуация в Харьковской области

Советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович заявил, что добровольно получивших российские паспорта украинцев будут судить за госизмену, при этом получивших вынужденно, например за пенсию, не будут преследовать уголовно.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что, по поступающей из Харьковской области информации там много карательных действий, людей пытают, над ними издеваются.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело по факту задержания украинскими военными учителей, преподававших по российским программам в Харьковской области.
Военнослужащие десантной противотанковой батареи ВДВ на южном направлении специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
08:00Специальная военная операция на Украине
Главная цель — вовсе не Украина и даже не Запад

Продолжение обстрелов со стороны украинских военных

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ночью украинские войска атаковали Красный Лиман в ДНР, туда пытались прорваться диверсионные группы, но попытки были отбиты.
В ЛНР заявили, что украинские войска обстреляли из HIMARS Лисичанск, 2 человека погибли, еще 1 пострадал.
Корреспондент РИА Новости передает, что в небе над Херсоном прогремело более 10 взрывов, работает ПВО. В Херсоне прекращалось электро- и водоснабжение.
Вдоль всей линии соприкосновения в Запорожской области нарастает концентрация украинской тяжелой техники, ситуация напряженная, заявили региональные власти. Со стороны украинских войск было предпринято несколько попыток "разведки боем", чтобы проверить оборону, в течение дня также сбито несколько украинских беспилотников, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
Очередная попытка украинских войск прорвать линию обороны в районе села Давыдов Брод в Херсонской области отбита, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале.
В настоящий момент о мобилизации в России речи не идет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаХарьковская областьВойска воздушно-космической обороныСледственный комитет России (СК РФ)Ми-8 АМТШМи-35Дмитрий МедведевВ миреВладимир РоговЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаКрасный Лиман
 
 
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