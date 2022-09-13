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Россияне поддерживают решение Путина о спецоперации, считает Песков - РИА Новости, 13.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220913/spetsoperatsiya-1816453392.html
Россияне поддерживают решение Путина о спецоперации, считает Песков
Россияне поддерживают решение Путина о спецоперации, считает Песков - РИА Новости, 13.09.2022
Россияне поддерживают решение Путина о спецоперации, считает Песков
Россияне поддерживают президента РФ Владимира Путина в вопросе проведения специальной военной операции, это подтверждают их настроения и действия, их выбор при... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T13:17
2022-09-13T13:17
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
политика
владимир путин
россия
единый день голосования — 2022
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Россияне поддерживают президента РФ Владимира Путина в вопросе проведения специальной военной операции, это подтверждают их настроения и действия, их выбор при голосовании, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Россияне поддерживают президента, и это подтверждают и настроения людей, и действия людей, их участие в выборах, выбор, сделанный теми, кто использовал свой голос, это подтверждают статистические данные. Они действительно консолидированы вокруг тех решений, которые принимает глава государства", - сказал Песков.Он также отметил, что все критически настроенные точки зрения считаются плюрализмом, пока они находятся в рамках законодательства, но "грань весьма тонкая"."Что касается иных точек зрения, критически настроенных точек зрения, то до тех пор, пока они остаются в рамках действующего законодательства, - это плюрализм, но грань весьма и весьма тонкая. Здесь надо быть весьма аккуратным. С другой стороны, настолько чувствительно общественное мнение к тому, что происходит в рамках специальной военной операции, то понятно, что общественное мнение реагирует весьма и весьма эмоционально", - добавил Песков.
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дмитрий песков, политика, владимир путин, россия, единый день голосования — 2022
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, Политика, Владимир Путин, Россия, Единый день голосования — 2022
13:17 13.09.2022
 
Россияне поддерживают решение Путина о спецоперации, считает Песков

Песков: россияне поддерживают решение Путина о спецоперации, это подтверждают их действия

© AP Photo / Russian Defense Ministry Press ServiceРоссийские десантники выполняют задание на направлении Николаев-Кривой Рог
Российские десантники выполняют задание на направлении Николаев-Кривой Рог - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service
Российские десантники выполняют задание на направлении Николаев-Кривой Рог. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Россияне поддерживают президента РФ Владимира Путина в вопросе проведения специальной военной операции, это подтверждают их настроения и действия, их выбор при голосовании, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Россияне поддерживают президента, и это подтверждают и настроения людей, и действия людей, их участие в выборах, выбор, сделанный теми, кто использовал свой голос, это подтверждают статистические данные. Они действительно консолидированы вокруг тех решений, которые принимает глава государства", - сказал Песков.
Он также отметил, что все критически настроенные точки зрения считаются плюрализмом, пока они находятся в рамках законодательства, но "грань весьма тонкая".
"Что касается иных точек зрения, критически настроенных точек зрения, то до тех пор, пока они остаются в рамках действующего законодательства, - это плюрализм, но грань весьма и весьма тонкая. Здесь надо быть весьма аккуратным. С другой стороны, настолько чувствительно общественное мнение к тому, что происходит в рамках специальной военной операции, то понятно, что общественное мнение реагирует весьма и весьма эмоционально", - добавил Песков.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
12:26Специальная военная операция на Украине
Время показало правильность решения Путина о спецоперации, заявил Володин
 
Специальная военная операция на УкраинеДмитрий ПесковПолитикаВладимир ПутинРоссияЕдиный день голосования — 2022
 
 
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