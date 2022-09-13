https://ria.ru/20220913/spetsoperatsiya-1816453392.html

Россияне поддерживают решение Путина о спецоперации, считает Песков

Россияне поддерживают решение Путина о спецоперации, считает Песков - РИА Новости, 13.09.2022

Россияне поддерживают решение Путина о спецоперации, считает Песков

Россияне поддерживают президента РФ Владимира Путина в вопросе проведения специальной военной операции, это подтверждают их настроения и действия, их выбор при... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T13:17

2022-09-13T13:17

2022-09-13T13:17

специальная военная операция на украине

дмитрий песков

политика

владимир путин

россия

единый день голосования — 2022

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Россияне поддерживают президента РФ Владимира Путина в вопросе проведения специальной военной операции, это подтверждают их настроения и действия, их выбор при голосовании, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Россияне поддерживают президента, и это подтверждают и настроения людей, и действия людей, их участие в выборах, выбор, сделанный теми, кто использовал свой голос, это подтверждают статистические данные. Они действительно консолидированы вокруг тех решений, которые принимает глава государства", - сказал Песков.Он также отметил, что все критически настроенные точки зрения считаются плюрализмом, пока они находятся в рамках законодательства, но "грань весьма тонкая"."Что касается иных точек зрения, критически настроенных точек зрения, то до тех пор, пока они остаются в рамках действующего законодательства, - это плюрализм, но грань весьма и весьма тонкая. Здесь надо быть весьма аккуратным. С другой стороны, настолько чувствительно общественное мнение к тому, что происходит в рамках специальной военной операции, то понятно, что общественное мнение реагирует весьма и весьма эмоционально", - добавил Песков.

https://ria.ru/20220913/ukraina-1816429736.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий песков, политика, владимир путин, россия, единый день голосования — 2022