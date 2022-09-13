https://ria.ru/20220913/spetsoperatsiya-1816453392.html
Россияне поддерживают решение Путина о спецоперации, считает Песков
Россияне поддерживают решение Путина о спецоперации, считает Песков - РИА Новости, 13.09.2022
Россияне поддерживают решение Путина о спецоперации, считает Песков
Россияне поддерживают президента РФ Владимира Путина в вопросе проведения специальной военной операции, это подтверждают их настроения и действия, их выбор при... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T13:17
2022-09-13T13:17
2022-09-13T13:17
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
политика
владимир путин
россия
единый день голосования — 2022
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815703404_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_d5ac1d9b66be05db1a6fc69e179daca5.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Россияне поддерживают президента РФ Владимира Путина в вопросе проведения специальной военной операции, это подтверждают их настроения и действия, их выбор при голосовании, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Россияне поддерживают президента, и это подтверждают и настроения людей, и действия людей, их участие в выборах, выбор, сделанный теми, кто использовал свой голос, это подтверждают статистические данные. Они действительно консолидированы вокруг тех решений, которые принимает глава государства", - сказал Песков.Он также отметил, что все критически настроенные точки зрения считаются плюрализмом, пока они находятся в рамках законодательства, но "грань весьма тонкая"."Что касается иных точек зрения, критически настроенных точек зрения, то до тех пор, пока они остаются в рамках действующего законодательства, - это плюрализм, но грань весьма и весьма тонкая. Здесь надо быть весьма аккуратным. С другой стороны, настолько чувствительно общественное мнение к тому, что происходит в рамках специальной военной операции, то понятно, что общественное мнение реагирует весьма и весьма эмоционально", - добавил Песков.
https://ria.ru/20220913/ukraina-1816429736.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815703404_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_b7e06cafbfe134188016a853ef0c0fbc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, политика, владимир путин, россия, единый день голосования — 2022
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, Политика, Владимир Путин, Россия, Единый день голосования — 2022
Россияне поддерживают решение Путина о спецоперации, считает Песков
Песков: россияне поддерживают решение Путина о спецоперации, это подтверждают их действия
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Россияне поддерживают президента РФ Владимира Путина в вопросе проведения специальной военной операции, это подтверждают их настроения и действия, их выбор при голосовании, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Россияне поддерживают президента, и это подтверждают и настроения людей, и действия людей, их участие в выборах, выбор, сделанный теми, кто использовал свой голос, это подтверждают статистические данные. Они действительно консолидированы вокруг тех решений, которые принимает глава государства", - сказал Песков.
Он также отметил, что все критически настроенные точки зрения считаются плюрализмом, пока они находятся в рамках законодательства, но "грань весьма тонкая".
"Что касается иных точек зрения, критически настроенных точек зрения, то до тех пор, пока они остаются в рамках действующего законодательства, - это плюрализм, но грань весьма и весьма тонкая. Здесь надо быть весьма аккуратным. С другой стороны, настолько чувствительно общественное мнение к тому, что происходит в рамках специальной военной операции, то понятно, что общественное мнение реагирует весьма и весьма эмоционально", - добавил Песков.