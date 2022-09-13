https://ria.ru/20220913/spetsoperatsiya-1816333215.html

Главная цель — вовсе не Украина и даже не Запад

Главная цель — вовсе не Украина и даже не Запад - РИА Новости, 13.09.2022

Главная цель — вовсе не Украина и даже не Запад

Уже несколько дней у нас кипят страсти и идут споры вокруг неожиданного успеха украинского контрнаступления в Харьковской области, в результате которого наши... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T08:00

2022-09-13T08:00

2022-09-13T08:01

авторы

украина

россия

харьковская область

владимир путин

специальная военная операция на украине

европа

днр

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Уже несколько дней у нас кипят страсти и идут споры вокруг неожиданного успеха украинского контрнаступления в Харьковской области, в результате которого наши подразделения оставили большую часть занятых в этом регионе территорий: что это было, кто виноват и что делать?Заявление нашего Минобороны о том, что "было принято решение перегруппировать российские войска" и "с этой целью проведена операция по свертыванию и организованной переброске группировки войск", не успокаивает — все помнят тяжелые бои за оставленные сейчас нами города, а судьбы поддерживавших наших военных граждан Украины, оставшихся сейчас на этих территориях, не могут не волновать российское общество.В принципе, понятно, что главная причина — в недооценке противника, и речь тут как о возможностях и потенциале Украины, так и о степени западной вовлеченности в конфликт. И это касается не только конкретной харьковской ситуации, но и всего хода боевых действий, в ходе которых мы изначально действуем меньшим числом, чем противник.Поэтому все громче звучат голоса о том, что пора прекращать специальную военную операцию и переходить к полноценной войне, с мобилизацией всего и вся, потому что иначе нам не победить, — как и требования наказать виновных в нынешнем отступлении, которое пытаются представить чуть ли не как "катастрофу на фронте". Уже начинаются и разговоры о "договорняке" и "предательстве в верхах", то есть все то, что мы хорошо помним и по событиям 2014-15 годов, и, что еще важнее, по истории Русско-японской и Первой мировой войн.Но несмотря на то, что разгоном пораженчества, всепропальщества и паники, несомненно, занимаются и наши военные противники, сейчас можно не бояться повторения сценария 1915-17 годов — когда в ходе войны русское государство было повержено изнутри под охватившей немалую часть общества безумной идеей "глупости или измены" в верхах (подразумевалось, что есть и то и другое, то есть власть и слаба, и предает). Доверие к Владимиру Путину остается на очень высоком уровне — как и уверенность в том, что Верховный главнокомандующий намерен идти до победы.А существующее недоверие общества к части элиты, которое пытаются раздуть до ненависти к элите как таковой, хоть и является важным фактором нашей жизни, все-таки не может быть определяющим. И уж тем более не способно перерасти в отрицание институтов власти и государства как такового. Потому что понимание проблем, слабостей и даже врожденных пороков в нашем нынешнем строе не затмевает главного — сплочения народа во имя достижения победы. Не просто победы в СВО и даже не победы в многоуровневой войне с Западом, а победы над самими собой. Победы над собственными заблуждениями, иллюзиями и ошибками.Да, потому что наша главная цель это даже не возвращение Украины в состав русского мира, не ликвидация западного проекта Украины как анти-России — с этим-то как раз все ясно (и даже странно, что кто-то еще этого не понимает и возмущается тем, что "нам не говорят о конечной цели"). Наша главная цель — построение суверенной, сильной, справедливой России. Которая не равна РФ ни в территориальном, ни в содержательном смысле.После катастрофы 1991 года мы пытались построить государство на части территории русского мира, но сначала занимались примитивным европейничанием, то есть копированием западных институтов и законов для вхождения в "золотой миллиард", а потом хотели построить свой собственный Запад у себя дома. Самостоятельный, но в целом такой же, как и образец.И только после того, как мы осознали, что ни то ни другое не просто невозможно, но и убийственно для нас, принялись собирать свои земли. Однако сделать это после мая 2012 года — когда Путин вернулся в Кремль — было очень нелегко: ключевая часть нашего мира, то есть Украина, уже была крепко привязана к Западу. Привязана на уровне элит, на уровне нового национального мифа "Украина — це Европа", и никто не собирался просто так отдавать ее нам обратно. Понимание этого пришло к нам в 2013-14 годах — после Майдана и Крыма.Началось то, чего мы больше всего хотели избежать, — гражданская война внутри Украины, в Донбассе, в которую Россия была вынуждена вмешаться, начав СВО. А теперь, увы, назад хода нет — по ее итогам точно не будет двух государств одного народа. Будет или одно государство Россия (при сохранении формальной независимости новой Украины) — или одна большая руина вместо всего русского мира.Второй вариант возможен в случае "победы Украины", то есть поражения России. Неудача в восстановлении национального единства приведет к катастрофическим последствиям для РФ — и для нашего народа как такового. Есть ли у нас понимание этого? Да, есть — и с февраля оно стало лишь сильнее и яснее. Именно поэтому ни о каком пораженчестве, панике или унынии не может быть и речи — у России просто нет такой опции, как поражение. Мы не можем проиграть битву за самих себя — мы можем отступать и оступаться, пропускать удары и нести потери, но каждый раз должны вставать и идти вперед, к победе.На пути к ней будет еще много ударов и поражений, много неудач и провалов — потому что ничего не дается просто так и за все приходится платить. Платить за 1991-й, за разруху и провалы 90-х, за иллюзии нулевых... За разваленную великую страну и убежденность в том, что мы сможем построить новую Россию без Новороссии и Малороссии, без восстановления единства русского мира и при мире (а то и дружбе) с Западом, без стремления к правде и справедливости как основам русской жизни.Мы все — и президент гораздо больше других — все знаем о слабостях и даже пороках нашего нынешнего государственного устройства и элиты, о той "живой нитке", на которой у нас многое держится. Но мы также знаем, что у нас как у народа есть сильная сторона — способность собраться и мобилизоваться, служить беззаветно и честно, идти к цели, невзирая ни на какие препятствия. Именно благодаря этим качествам и возникла наша страна, самая большая и одна из самых сильных в мире — и благодаря им она не раз восставала из пепла.Сейчас мы закончили период межвременья, начавшийся после 1991 года, — избавляясь от иллюзий, искупая грехи, обновляя себя и свою страну. И все мы знаем, что нет такой силы, которая могла бы помешать нам, — кроме нас самих, нашего собственного неверия в себя и раздрая между собой. Но если мы это понимаем и помним, то, значит, не допустим — и непременно победим. И на Украине, и Запад — и самих себя.

https://ria.ru/20220910/spetsoperatsiya-1815882172.html

https://ria.ru/20220912/putin-1816175746.html

https://ria.ru/20220911/peregovory-1816062575.html

https://ria.ru/20220911/spetsoperatsiya-1816056290.html

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