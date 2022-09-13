https://ria.ru/20220913/soyuzy-1816480953.html

Володин рассказал, за какими политическими союзами будущее

Володин рассказал, за какими политическими союзами будущее - РИА Новости, 13.09.2022

Володин рассказал, за какими политическими союзами будущее

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя ситуацию с украинским зерном, заявил, что обстановка показывает, что будущее за союзами, основанными на взаимном... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T14:19

2022-09-13T14:19

2022-09-13T14:25

политика

россия

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя ситуацию с украинским зерном, заявил, что обстановка показывает, что будущее за союзами, основанными на взаимном уважении - БРИКС, ШОС, ЕАЭС и ОДКБ."Когда мы говорим о США, Евросоюзе, что мы от них слышали за прошедшее время? Одно из последних заявлений – беднейшим странам грозит голод, если Россия не разрешит вывезти для них зерно из Украины. Наша страна сделала всё, чтобы продовольствие было отправлено", - подчеркнул Володин в ходе пленарного заседания Госдумы.По словам парламентария, ситуация по зерну показывает, что, в частности, будущее за такими объединениями и союзами, как БРИКС, ШОС, ОДКБ и ЕАЭС, основанными на взаимном уважении. "Во многом по этой причине будущее – за новыми международными объединениями и союзами: БРИКС, ШОС, ОДКБ, ЕврАзЭС. Ключевое преимущество этих организаций, что они основаны на принципах взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела суверенных государств", - резюмировал он.Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в начале сентября, что рассчитывает обсудить с российским лидером Владимиром Путиным продуктовую сделку на полях саммита ШОС в Самарканде 15-16 сентября. Российский лидер указал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

https://ria.ru/20220908/suverenitet-1815265093.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, вячеслав володин, госдума рф, брикс, шос, одкб, евразийский экономический союз