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Предполагаемый сообщник убийцы Дугиной удалил аккаунты в мессенджерах - РИА Новости, 13.09.2022
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Предполагаемый сообщник убийцы Дугиной удалил аккаунты в мессенджерах
Предполагаемый сообщник убийцы Дугиной удалил аккаунты в мессенджерах - РИА Новости, 13.09.2022
Предполагаемый сообщник убийцы Дугиной удалил аккаунты в мессенджерах
Украинец Богдан Цыганенко, подозреваемый в подготовке убийства журналистки Дарьи Дугиной, удалил свои профили в мессенджерах, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T16:30
2022-09-13T17:01
дарья дугина
россия
facebook
whatsapp inc.
интернет
происшествия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
viber
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Украинец Богдан Цыганенко, подозреваемый в подготовке убийства журналистки Дарьи Дугиной, удалил свои профили в мессенджерах, сообщил корреспондент РИА Новости.Как удалось выяснить, к телефонному номеру мужчины больше не привязаны приложения WhatsApp, Telegram и Viber. В Facebook* подозреваемый убрал из аккаунта свое фото. В соцсети "ВКонтакте" страница Цыганенко давно не обновлялась.Ранее из мессенджеров пропали аккаунты предполагаемой исполнительницы убийства Натальи Вовк.Журналист и политолог Дарья Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве своей машины на Можайском шоссе в Подмосковье. Два дня спустя Федеральная служба безопасности заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, а исполнитель преступления — гражданка Украины Наталья Вовк. По данным ФСБ, 23 июля она приехала в Россию с дочерью и следила за Дугиной. После управляемого подрыва машины исполнительница убийства с ребенком выехала в Эстонию через Псковскую область.В конце августа ФСБ сообщила о причастности к убийству Дугиной украинца Богдана Цыганенко. По данным спецслужб, он прибыл в Россию транзитом через Эстонию незадолго до убийства, обеспечил исполнительницу Наталью Вовк поддельными документами и автономерами, помог собрать бомбу и за день до подрыва машины покинул страну.Корреспондент РИА Новости первым из журналистов пообщался с родственниками Цыганенко: по их словам, он уехал из своего дома в Донецке в начале июля и больше не выходил на связь.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20220909/dugina-1815746944.html
https://ria.ru/20220821/dugina-1811138146.html
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дарья дугина, россия, facebook, whatsapp inc., интернет, происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), viber, подрыв автомобиля дарьи дугиной, вконтакте, telegram (приложение)
Дарья Дугина, Россия, Facebook, WhatsApp Inc., Интернет, Происшествия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Viber, Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной, ВКонтакте, Telegram (приложение)
16:30 13.09.2022 (обновлено: 17:01 13.09.2022)
 
Предполагаемый сообщник убийцы Дугиной удалил аккаунты в мессенджерах

Предполагаемый сообщник убийцы Дарьи Дугиной Цыганенко удалил аккаунты в мессенджерах

© РИА Новости / ФСБ РФГражданин Украины Богдан Цыганенко, который готовил убийство Дугиной
Гражданин Украины Богдан Цыганенко, который готовил убийство Дугиной - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / ФСБ РФ
Гражданин Украины Богдан Цыганенко, который готовил убийство Дугиной. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Украинец Богдан Цыганенко, подозреваемый в подготовке убийства журналистки Дарьи Дугиной, удалил свои профили в мессенджерах, сообщил корреспондент РИА Новости.
Как удалось выяснить, к телефонному номеру мужчины больше не привязаны приложения WhatsApp, Telegram и Viber. В Facebook* подозреваемый убрал из аккаунта свое фото. В соцсети "ВКонтакте" страница Цыганенко давно не обновлялась.
Прощание с Дарьей Дугиной - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
9 сентября, 18:23
Молодежь Турции предложила увековечить память Дарьи Дугиной
Ранее из мессенджеров пропали аккаунты предполагаемой исполнительницы убийства Натальи Вовк.
Журналист и политолог Дарья Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве своей машины на Можайском шоссе в Подмосковье. Два дня спустя Федеральная служба безопасности заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, а исполнитель преступления — гражданка Украины Наталья Вовк. По данным ФСБ, 23 июля она приехала в Россию с дочерью и следила за Дугиной. После управляемого подрыва машины исполнительница убийства с ребенком выехала в Эстонию через Псковскую область.
В конце августа ФСБ сообщила о причастности к убийству Дугиной украинца Богдана Цыганенко. По данным спецслужб, он прибыл в Россию транзитом через Эстонию незадолго до убийства, обеспечил исполнительницу Наталью Вовк поддельными документами и автономерами, помог собрать бомбу и за день до подрыва машины покинул страну.
Корреспондент РИА Новости первым из журналистов пообщался с родственниками Цыганенко: по их словам, он уехал из своего дома в Донецке в начале июля и больше не выходил на связь.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Дарья Дугина
21 августа, 18:02
Чем мы ответим на убийство Дарьи Дугиной
 
Дарья ДугинаРоссияFacebookWhatsApp Inc.ИнтернетПроисшествияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ViberПодрыв автомобиля Дарьи ДугинойВКонтактеTelegram (приложение)
 
 
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