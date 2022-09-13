https://ria.ru/20220913/soobschnik-1816529770.html

Предполагаемый сообщник убийцы Дугиной удалил аккаунты в мессенджерах

Предполагаемый сообщник убийцы Дугиной удалил аккаунты в мессенджерах - РИА Новости, 13.09.2022

Предполагаемый сообщник убийцы Дугиной удалил аккаунты в мессенджерах

Украинец Богдан Цыганенко, подозреваемый в подготовке убийства журналистки Дарьи Дугиной, удалил свои профили в мессенджерах, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T16:30

2022-09-13T16:30

2022-09-13T17:01

дарья дугина

россия

facebook

whatsapp inc.

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Украинец Богдан Цыганенко, подозреваемый в подготовке убийства журналистки Дарьи Дугиной, удалил свои профили в мессенджерах, сообщил корреспондент РИА Новости.Как удалось выяснить, к телефонному номеру мужчины больше не привязаны приложения WhatsApp, Telegram и Viber. В Facebook* подозреваемый убрал из аккаунта свое фото. В соцсети "ВКонтакте" страница Цыганенко давно не обновлялась.Ранее из мессенджеров пропали аккаунты предполагаемой исполнительницы убийства Натальи Вовк.Журналист и политолог Дарья Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве своей машины на Можайском шоссе в Подмосковье. Два дня спустя Федеральная служба безопасности заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, а исполнитель преступления — гражданка Украины Наталья Вовк. По данным ФСБ, 23 июля она приехала в Россию с дочерью и следила за Дугиной. После управляемого подрыва машины исполнительница убийства с ребенком выехала в Эстонию через Псковскую область.В конце августа ФСБ сообщила о причастности к убийству Дугиной украинца Богдана Цыганенко. По данным спецслужб, он прибыл в Россию транзитом через Эстонию незадолго до убийства, обеспечил исполнительницу Наталью Вовк поддельными документами и автономерами, помог собрать бомбу и за день до подрыва машины покинул страну.Корреспондент РИА Новости первым из журналистов пообщался с родственниками Цыганенко: по их словам, он уехал из своего дома в Донецке в начале июля и больше не выходил на связь.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220909/dugina-1815746944.html

https://ria.ru/20220821/dugina-1811138146.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

дарья дугина, россия, facebook, whatsapp inc., интернет, происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), viber, подрыв автомобиля дарьи дугиной, вконтакте, telegram (приложение)