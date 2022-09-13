https://ria.ru/20220913/soft-1816508404.html

Мишустин призвал проектировать собственный софт, не уступающий западному

Мишустин призвал проектировать собственный софт, не уступающий западному - РИА Новости, 13.09.2022

Мишустин призвал проектировать собственный софт, не уступающий западному

России нужно стремиться не воссоздавать функционал иностранного программного обеспечения, а спроектировать свое, с акцентом в том числе на экспорт, при этом... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T15:33

2022-09-13T15:33

2022-09-13T15:41

россия

экономика

технологии

михаил мишустин

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. России нужно стремиться не воссоздавать функционал иностранного программного обеспечения, а спроектировать свое, с акцентом в том числе на экспорт, при этом российские изобретения не должны уступать импортным аналогам, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Подчеркну, что для нас крайне важно не воссоздать текущий функционал зарубежных программных продуктов, а запустить свои, в полной мере отвечающие нуждам компаний, и при этом они должны быть ориентированы в том числе и на экспорт. Не надо об этом забывать", - сказал Мишустин в ходе выступления на стратегической сессии, посвященной импортозамещению ПО в отраслях.Премьер указал также и на то, что российские разработки должны оставаться конкурентоспособными и через пять-семь лет, "не уступая импортным аналогам". Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить технологическую независимость от иностранного софта, стимулировать спрос на российские продукты в условиях внешнего давления."У нас немало талантливых разработчиков. Мы отбираем лучших из них и, конечно, будем им оказывать, что уже и сегодня делаем, максимальную системную поддержку", – пообещал Мишустин.

https://ria.ru/20220812/minstroy-1807198851.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, экономика, технологии, михаил мишустин