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Мишустин призвал проектировать собственный софт, не уступающий западному - РИА Новости, 13.09.2022
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Мишустин призвал проектировать собственный софт, не уступающий западному
Мишустин призвал проектировать собственный софт, не уступающий западному - РИА Новости, 13.09.2022
Мишустин призвал проектировать собственный софт, не уступающий западному
России нужно стремиться не воссоздавать функционал иностранного программного обеспечения, а спроектировать свое, с акцентом в том числе на экспорт, при этом... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T15:33
2022-09-13T15:41
россия
экономика
технологии
михаил мишустин
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. России нужно стремиться не воссоздавать функционал иностранного программного обеспечения, а спроектировать свое, с акцентом в том числе на экспорт, при этом российские изобретения не должны уступать импортным аналогам, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Подчеркну, что для нас крайне важно не воссоздать текущий функционал зарубежных программных продуктов, а запустить свои, в полной мере отвечающие нуждам компаний, и при этом они должны быть ориентированы в том числе и на экспорт. Не надо об этом забывать", - сказал Мишустин в ходе выступления на стратегической сессии, посвященной импортозамещению ПО в отраслях.Премьер указал также и на то, что российские разработки должны оставаться конкурентоспособными и через пять-семь лет, "не уступая импортным аналогам". Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить технологическую независимость от иностранного софта, стимулировать спрос на российские продукты в условиях внешнего давления."У нас немало талантливых разработчиков. Мы отбираем лучших из них и, конечно, будем им оказывать, что уже и сегодня делаем, максимальную системную поддержку", – пообещал Мишустин.
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россия, экономика, технологии, михаил мишустин
Россия, Экономика, Технологии, Михаил Мишустин
15:33 13.09.2022 (обновлено: 15:41 13.09.2022)
 
Мишустин призвал проектировать собственный софт, не уступающий западному

Мишустин призвал проектировать свой софт вместо копирования функционала иностранного

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. России нужно стремиться не воссоздавать функционал иностранного программного обеспечения, а спроектировать свое, с акцентом в том числе на экспорт, при этом российские изобретения не должны уступать импортным аналогам, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Подчеркну, что для нас крайне важно не воссоздать текущий функционал зарубежных программных продуктов, а запустить свои, в полной мере отвечающие нуждам компаний, и при этом они должны быть ориентированы в том числе и на экспорт. Не надо об этом забывать", - сказал Мишустин в ходе выступления на стратегической сессии, посвященной импортозамещению ПО в отраслях.
Премьер указал также и на то, что российские разработки должны оставаться конкурентоспособными и через пять-семь лет, "не уступая импортным аналогам". Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить технологическую независимость от иностранного софта, стимулировать спрос на российские продукты в условиях внешнего давления.
"У нас немало талантливых разработчиков. Мы отбираем лучших из них и, конечно, будем им оказывать, что уже и сегодня делаем, максимальную системную поддержку", – пообещал Мишустин.
минстрой_цифра
12 августа, 13:13
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РоссияЭкономикаТехнологииМихаил Мишустин
 
 
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