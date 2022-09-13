https://ria.ru/20220913/slutskiy-1816562624.html

Слуцкий высказался о проекте гарантий безопасности для Украины

Слуцкий высказался о проекте гарантий безопасности для Украины - РИА Новости, 13.09.2022

Слуцкий высказался о проекте гарантий безопасности для Украины

Лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что проектом опубликованного Киевом соглашения по безопасности предлагается... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T18:03

2022-09-13T18:03

2022-09-13T18:03

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что проектом опубликованного Киевом соглашения по безопасности предлагается задокументировать продвижение военной инфраструктуры Запада к границам РФ.Офис Владимира Зеленского опубликовал во вторник проект по гарантиям безопасности Украины, в качестве гарантов Киев предлагает страны ЕС, США, Великобританию, Австралию и Турцию.Он отметил, что по сути предлагается задокументировать продвижение военной инфраструктуры стран Запада к российским границам, "накачку Украины западными вооружениями, из которых и дальше нацисты будут убивать детей Донбасса и стрелять по русским", а также закрепить санкционное давление на Россию."Ну а пункт, который "не отменяет намерения Киева вступить в НАТО", лишь подтверждает правильность и своевременность решения о проведении Россией спецоперации на Украине… Это никакие не гарантии "безопасности", это проект пакта о вовлечении стран НАТО и их союзников в конфликт на Украине. Проект против России, против ядерной державы. Надеюсь, все западные партнеры Киева хорошо осознают, под чем им предлагается подписаться", - продолжил парламентарий.Также он отметил эти "так называемые "гарантии" точно никак не соприкасаются с задачами по денацификации и демилитаризации Украины", спецоперация будет продолжена и доведена до конца.

https://ria.ru/20220913/oruzhie-1816507303.html

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