Слуцкий высказался о проекте гарантий безопасности для Украины
Слуцкий: проект Киева по гарантиям безопасности направлен на дальнейшую эскалацию ситуации
Леонид Слуцкий . Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что проектом опубликованного Киевом соглашения по безопасности предлагается задокументировать продвижение военной инфраструктуры Запада к границам РФ.
Офис Владимира Зеленского опубликовал во вторник проект по гарантиям безопасности Украины, в качестве гарантов Киев предлагает страны ЕС, США, Великобританию, Австралию и Турцию.
"Проект "Киевского соглашения по безопасности" - это про то, как Западу продолжить дальше противостояние с Россией на украинском плацдарме... Все его пункты направлены лишь на дальнейшую эскалацию, а не на разрешение текущей ситуации", - приводит слова Слуцкого его пресс-служба.
Он отметил, что по сути предлагается задокументировать продвижение военной инфраструктуры стран Запада к российским границам, "накачку Украины западными вооружениями, из которых и дальше нацисты будут убивать детей Донбасса и стрелять по русским", а также закрепить санкционное давление на Россию.
"Ну а пункт, который "не отменяет намерения Киева вступить в НАТО", лишь подтверждает правильность и своевременность решения о проведении Россией спецоперации на Украине… Это никакие не гарантии "безопасности", это проект пакта о вовлечении стран НАТО и их союзников в конфликт на Украине. Проект против России, против ядерной державы. Надеюсь, все западные партнеры Киева хорошо осознают, под чем им предлагается подписаться", - продолжил парламентарий.
Также он отметил эти "так называемые "гарантии" точно никак не соприкасаются с задачами по денацификации и демилитаризации Украины", спецоперация будет продолжена и доведена до конца.