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Слуцкий высказался о проекте гарантий безопасности для Украины - РИА Новости, 13.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220913/slutskiy-1816562624.html
Слуцкий высказался о проекте гарантий безопасности для Украины
Слуцкий высказался о проекте гарантий безопасности для Украины - РИА Новости, 13.09.2022
Слуцкий высказался о проекте гарантий безопасности для Украины
Лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что проектом опубликованного Киевом соглашения по безопасности предлагается... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T18:03
2022-09-13T18:03
специальная военная операция на украине
в мире
россия
киев
украина
нато
лдпр
евросоюз
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что проектом опубликованного Киевом соглашения по безопасности предлагается задокументировать продвижение военной инфраструктуры Запада к границам РФ.Офис Владимира Зеленского опубликовал во вторник проект по гарантиям безопасности Украины, в качестве гарантов Киев предлагает страны ЕС, США, Великобританию, Австралию и Турцию.Он отметил, что по сути предлагается задокументировать продвижение военной инфраструктуры стран Запада к российским границам, "накачку Украины западными вооружениями, из которых и дальше нацисты будут убивать детей Донбасса и стрелять по русским", а также закрепить санкционное давление на Россию."Ну а пункт, который "не отменяет намерения Киева вступить в НАТО", лишь подтверждает правильность и своевременность решения о проведении Россией спецоперации на Украине… Это никакие не гарантии "безопасности", это проект пакта о вовлечении стран НАТО и их союзников в конфликт на Украине. Проект против России, против ядерной державы. Надеюсь, все западные партнеры Киева хорошо осознают, под чем им предлагается подписаться", - продолжил парламентарий.Также он отметил эти "так называемые "гарантии" точно никак не соприкасаются с задачами по денацификации и демилитаризации Украины", спецоперация будет продолжена и доведена до конца.
https://ria.ru/20220913/oruzhie-1816507303.html
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в мире, россия, киев, украина, нато, лдпр, евросоюз, ситуация в днр и лнр, владимир зеленский, донбасс, леонид слуцкий (политик)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киев, Украина, НАТО, ЛДПР, Евросоюз, Ситуация в ДНР и ЛНР, Владимир Зеленский, Донбасс, Леонид Слуцкий (политик)
18:03 13.09.2022
 
Слуцкий высказался о проекте гарантий безопасности для Украины

Слуцкий: проект Киева по гарантиям безопасности направлен на дальнейшую эскалацию ситуации

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Леонид Слуцкий . Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что проектом опубликованного Киевом соглашения по безопасности предлагается задокументировать продвижение военной инфраструктуры Запада к границам РФ.
Офис Владимира Зеленского опубликовал во вторник проект по гарантиям безопасности Украины, в качестве гарантов Киев предлагает страны ЕС, США, Великобританию, Австралию и Турцию.
"Проект "Киевского соглашения по безопасности" - это про то, как Западу продолжить дальше противостояние с Россией на украинском плацдарме... Все его пункты направлены лишь на дальнейшую эскалацию, а не на разрешение текущей ситуации", - приводит слова Слуцкого его пресс-служба.
Он отметил, что по сути предлагается задокументировать продвижение военной инфраструктуры стран Запада к российским границам, "накачку Украины западными вооружениями, из которых и дальше нацисты будут убивать детей Донбасса и стрелять по русским", а также закрепить санкционное давление на Россию.
"Ну а пункт, который "не отменяет намерения Киева вступить в НАТО", лишь подтверждает правильность и своевременность решения о проведении Россией спецоперации на Украине… Это никакие не гарантии "безопасности", это проект пакта о вовлечении стран НАТО и их союзников в конфликт на Украине. Проект против России, против ядерной державы. Надеюсь, все западные партнеры Киева хорошо осознают, под чем им предлагается подписаться", - продолжил парламентарий.
Также он отметил эти "так называемые "гарантии" точно никак не соприкасаются с задачами по денацификации и демилитаризации Украины", спецоперация будет продолжена и доведена до конца.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
15:30
Проект гарантий безопасности предусматривает поставки Украине оружия из ЕС
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКиевУкраинаНАТОЛДПРЕвросоюзСитуация в ДНР и ЛНРВладимир ЗеленскийДонбассЛеонид Слуцкий (политик)
 
 
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