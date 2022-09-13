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Слуцкий призвал не опасаться вбросов о мобилизации - РИА Новости, 13.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220913/slutskiy-1816431216.html
Слуцкий призвал не опасаться вбросов о мобилизации
Слуцкий призвал не опасаться вбросов о мобилизации - РИА Новости, 13.09.2022
Слуцкий призвал не опасаться вбросов о мобилизации
Лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что в стране равновесная ситуация, поэтому не надо опасаться вбросов про... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T12:30
2022-09-13T12:44
специальная военная операция на украине
леонид слуцкий (политик)
украина
лдпр
госдума рф
россия
общество
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что в стране равновесная ситуация, поэтому не надо опасаться вбросов про мобилизацию."В стране равновесная ситуация, нам не надо опасаться вбросов про мобилизацию", - заявил Слуцкий журналистам в Госдуме.Также он сообщил, что спецоперация, которая проходит на Украине, прошла точку невозврата.
https://ria.ru/20220913/ukraina-1816429736.html
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леонид слуцкий (политик), украина, лдпр, госдума рф, россия, общество
Специальная военная операция на Украине, Леонид Слуцкий (политик), Украина, ЛДПР, Госдума РФ, Россия, Общество
12:30 13.09.2022 (обновлено: 12:44 13.09.2022)
 
Слуцкий призвал не опасаться вбросов о мобилизации

Лидер ЛДПР Слуцкий призвал не опасаться вбросов о мобилизации

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ, председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ, председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ, председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий . Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что в стране равновесная ситуация, поэтому не надо опасаться вбросов про мобилизацию.
"В стране равновесная ситуация, нам не надо опасаться вбросов про мобилизацию", - заявил Слуцкий журналистам в Госдуме.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
12:26Специальная военная операция на Украине
Время показало правильность решения Путина о спецоперации, заявил Володин
Также он сообщил, что спецоперация, которая проходит на Украине, прошла точку невозврата.
 
Специальная военная операция на УкраинеЛеонид Слуцкий (политик)УкраинаЛДПРГосдума РФРоссияОбщество
 
 
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