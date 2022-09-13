https://ria.ru/20220913/slutskiy-1816431216.html
Слуцкий призвал не опасаться вбросов о мобилизации
Слуцкий призвал не опасаться вбросов о мобилизации - РИА Новости, 13.09.2022
Слуцкий призвал не опасаться вбросов о мобилизации
Лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что в стране равновесная ситуация, поэтому не надо опасаться вбросов про... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T12:30
2022-09-13T12:30
2022-09-13T12:44
специальная военная операция на украине
леонид слуцкий (политик)
украина
лдпр
госдума рф
россия
общество
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что в стране равновесная ситуация, поэтому не надо опасаться вбросов про мобилизацию."В стране равновесная ситуация, нам не надо опасаться вбросов про мобилизацию", - заявил Слуцкий журналистам в Госдуме.Также он сообщил, что спецоперация, которая проходит на Украине, прошла точку невозврата.
https://ria.ru/20220913/ukraina-1816429736.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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леонид слуцкий (политик), украина, лдпр, госдума рф, россия, общество
Специальная военная операция на Украине, Леонид Слуцкий (политик), Украина, ЛДПР, Госдума РФ, Россия, Общество
12:30 13.09.2022 (обновлено: 12:44 13.09.2022)
Слуцкий призвал не опасаться вбросов о мобилизации
Лидер ЛДПР Слуцкий призвал не опасаться вбросов о мобилизации