https://ria.ru/20220913/slutskiy-1816431216.html

Слуцкий призвал не опасаться вбросов о мобилизации

Слуцкий призвал не опасаться вбросов о мобилизации - РИА Новости, 13.09.2022

Слуцкий призвал не опасаться вбросов о мобилизации

Лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что в стране равновесная ситуация, поэтому не надо опасаться вбросов про... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T12:30

2022-09-13T12:30

2022-09-13T12:44

специальная военная операция на украине

леонид слуцкий (политик)

украина

лдпр

госдума рф

россия

общество

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что в стране равновесная ситуация, поэтому не надо опасаться вбросов про мобилизацию."В стране равновесная ситуация, нам не надо опасаться вбросов про мобилизацию", - заявил Слуцкий журналистам в Госдуме.Также он сообщил, что спецоперация, которая проходит на Украине, прошла точку невозврата.

https://ria.ru/20220913/ukraina-1816429736.html

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Варвара Скокшина

леонид слуцкий (политик), украина, лдпр, госдума рф, россия, общество