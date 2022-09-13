https://ria.ru/20220913/skver-1816585553.html

Реконструированный сквер открылся в Усмани в рамках нацпроекта

Реконструированный сквер открылся в Усмани в рамках нацпроекта - РИА Новости, 13.09.2022

Реконструированный сквер открылся в Усмани в рамках нацпроекта

Реконструированный сквер "Молодежный" открылся в городе Усмань Липецкой области в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды"... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T19:49

2022-09-13T19:49

2022-09-13T19:49

липецкая область

липецкая область

усмань

игорь артамонов

общество

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ЛИПЕЦК, 13 сен - РИА Новости. Реконструированный сквер "Молодежный" открылся в городе Усмань Липецкой области в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, работы по реконструкции сквера стартовали весной. Специалисты обустроили пешеходные зоны, установили малые архитектурные формы, качели с подсветкой, парклет и навес с гамаком, а также смонтировали наружное и ландшафтное освещение. На эти цели были выделены 17 миллионов рублей.Артамонов отметил, что за реконструкцию сквера в прошлом году проголосовали сами жители в рамках первого Всероссийского голосования за объекты благоустройства.

https://ria.ru/20220908/natsproekt-1815353831.html

липецкая область

усмань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецкая область, усмань, игорь артамонов, общество