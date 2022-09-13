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Реконструированный сквер открылся в Усмани в рамках нацпроекта - РИА Новости, 13.09.2022
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Липецкая область
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Реконструированный сквер открылся в Усмани в рамках нацпроекта
Реконструированный сквер открылся в Усмани в рамках нацпроекта - РИА Новости, 13.09.2022
Реконструированный сквер открылся в Усмани в рамках нацпроекта
Реконструированный сквер "Молодежный" открылся в городе Усмань Липецкой области в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды"... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T19:49
2022-09-13T19:49
липецкая область
липецкая область
усмань
игорь артамонов
общество
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ЛИПЕЦК, 13 сен - РИА Новости. Реконструированный сквер "Молодежный" открылся в городе Усмань Липецкой области в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, работы по реконструкции сквера стартовали весной. Специалисты обустроили пешеходные зоны, установили малые архитектурные формы, качели с подсветкой, парклет и навес с гамаком, а также смонтировали наружное и ландшафтное освещение. На эти цели были выделены 17 миллионов рублей.Артамонов отметил, что за реконструкцию сквера в прошлом году проголосовали сами жители в рамках первого Всероссийского голосования за объекты благоустройства.
https://ria.ru/20220908/natsproekt-1815353831.html
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липецкая область, усмань, игорь артамонов, общество
Липецкая область, Липецкая область, Усмань, Игорь Артамонов, Общество
19:49 13.09.2022
 

Реконструированный сквер открылся в Усмани в рамках нацпроекта

© Фото : Правительство Липецкой областиСквер "Молодежный" после реконструкции в городе Усмань Липецкой области
Сквер Молодежный после реконструкции в городе Усмань Липецкой области - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© Фото : Правительство Липецкой области
Сквер "Молодежный" после реконструкции в городе Усмань Липецкой области
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ЛИПЕЦК, 13 сен - РИА Новости. Реконструированный сквер "Молодежный" открылся в городе Усмань Липецкой области в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, работы по реконструкции сквера стартовали весной. Специалисты обустроили пешеходные зоны, установили малые архитектурные формы, качели с подсветкой, парклет и навес с гамаком, а также смонтировали наружное и ландшафтное освещение. На эти цели были выделены 17 миллионов рублей.
Артамонов отметил, что за реконструкцию сквера в прошлом году проголосовали сами жители в рамках первого Всероссийского голосования за объекты благоустройства.
"Усманский район успешно реализует национальные проекты и создает современные общественные пространства. В городе чисто и уютно, есть, куда сходить молодежи и что посмотреть гостям города", - сказал Артамонов.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
8 сентября, 11:40Липецкая область
В Липецкой области откроют сразу несколько новых объектов культуры
 
Липецкая областьЛипецкая областьУсманьИгорь АртамоновОбщество
 
 
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