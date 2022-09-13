09:59 13.09.2022 (обновлено: 11:05 13.09.2022)
В Запорожской области обнаружили рекордно большой схрон оружия
В Запорожской области обнаружили рекордно большой схрон оружия с 260 ящиками со снарядами
Рекордно большой схрон оружия, обнаруженный в Запорожской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен — РИА Новости. Рекордно большой тайник с оружием нашли в лесополосе в Запорожской области, написал член главного совета администрации региона Владимир Рогов в Telegram-канале.
"Был обнаружен схрон, в котором находились 260 ящиков со снарядами: 180 ящиков со снарядами калибра 125 миллиметров и 80 ящиков со снарядами калибра 152 миллиметра, а также четыре коробки с головными взрывателями. Изъятое передано подразделению Росгвардии", — говорится в публикации.
Рогов уточнил, что информацию передали местные жители, которые видели, как неизвестные перетаскивали ящики в лесополосе в Токмакском районе.
Силовые структуры уже установили возможных причастных к организации схрона, виновных привлекут к ответственности в соответствии с российскими законами, заключил представитель властей.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах начали работу новые администрации, вещают российские телеканалы и радиостанции. Обе области объявили о планах войти в состав России.
Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.