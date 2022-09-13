https://ria.ru/20220913/skhron-1816385525.html

В Запорожской области обнаружили рекордно большой схрон оружия

В Запорожской области обнаружили рекордно большой схрон оружия - РИА Новости, 13.09.2022

В Запорожской области обнаружили рекордно большой схрон оружия

Рекордно большой тайник с оружием нашли в лесополосе в Запорожской области, написал член главного совета администрации региона Владимир Рогов в Telegram-канале. РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T09:59

2022-09-13T09:59

2022-09-13T11:05

специальная военная операция на украине

запорожская область

владимир рогов

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен — РИА Новости. Рекордно большой тайник с оружием нашли в лесополосе в Запорожской области, написал член главного совета администрации региона Владимир Рогов в Telegram-канале.Рогов уточнил, что информацию передали местные жители, которые видели, как неизвестные перетаскивали ящики в лесополосе в Токмакском районе.Силовые структуры уже установили возможных причастных к организации схрона, виновных привлекут к ответственности в соответствии с российскими законами, заключил представитель властей.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах начали работу новые администрации, вещают российские телеканалы и радиостанции. Обе области объявили о планах войти в состав России.Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220913/zaklyuchennye-1816179998.html

https://ria.ru/20220913/politika-1816257239.html

запорожская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

запорожская область, владимир рогов, в мире