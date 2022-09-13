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В Запорожской области обнаружили рекордно большой схрон оружия - РИА Новости, 13.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220913/skhron-1816385525.html
В Запорожской области обнаружили рекордно большой схрон оружия
В Запорожской области обнаружили рекордно большой схрон оружия - РИА Новости, 13.09.2022
В Запорожской области обнаружили рекордно большой схрон оружия
Рекордно большой тайник с оружием нашли в лесополосе в Запорожской области, написал член главного совета администрации региона Владимир Рогов в Telegram-канале. РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T09:59
2022-09-13T11:05
специальная военная операция на украине
запорожская область
владимир рогов
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен — РИА Новости. Рекордно большой тайник с оружием нашли в лесополосе в Запорожской области, написал член главного совета администрации региона Владимир Рогов в Telegram-канале.Рогов уточнил, что информацию передали местные жители, которые видели, как неизвестные перетаскивали ящики в лесополосе в Токмакском районе.Силовые структуры уже установили возможных причастных к организации схрона, виновных привлекут к ответственности в соответствии с российскими законами, заключил представитель властей.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах начали работу новые администрации, вещают российские телеканалы и радиостанции. Обе области объявили о планах войти в состав России.Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220913/zaklyuchennye-1816179998.html
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запорожская область, владимир рогов, в мире
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Владимир Рогов, В мире
09:59 13.09.2022 (обновлено: 11:05 13.09.2022)
 
В Запорожской области обнаружили рекордно большой схрон оружия

В Запорожской области обнаружили рекордно большой схрон оружия с 260 ящиками со снарядами

© Фото : Владимир Рогов/TelegramРекордно большой схрон оружия, обнаруженный в Запорожской области
Рекордно большой схрон оружия, обнаруженный в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© Фото : Владимир Рогов/Telegram
Рекордно большой схрон оружия, обнаруженный в Запорожской области
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен — РИА Новости. Рекордно большой тайник с оружием нашли в лесополосе в Запорожской области, написал член главного совета администрации региона Владимир Рогов в Telegram-канале.

"Был обнаружен схрон, в котором находились 260 ящиков со снарядами: 180 ящиков со снарядами калибра 125 миллиметров и 80 ящиков со снарядами калибра 152 миллиметра, а также четыре коробки с головными взрывателями. Изъятое передано подразделению Росгвардии", — говорится в публикации.

Рогов уточнил, что информацию передали местные жители, которые видели, как неизвестные перетаскивали ящики в лесополосе в Токмакском районе.
Силовые структуры уже установили возможных причастных к организации схрона, виновных привлекут к ответственности в соответствии с российскими законами, заключил представитель властей.
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Москва с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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