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Путин обсудил с Шольцем ситуацию на Украине - РИА Новости, 13.09.2022
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Путин обсудил с Шольцем ситуацию на Украине
Путин обсудил с Шольцем ситуацию на Украине - РИА Новости, 13.09.2022
Путин обсудил с Шольцем ситуацию на Украине
Президент России Путин и канцлер Германии Шольц провели телефонный разговор, сообщили журналистам представитель правительства ФРГ Штеффен Хеберштрайт. РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T19:15
2022-09-13T20:26
германия
россия
украина
в мире
запорожская аэс
магатэ
олаф шольц
владимир путин
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Президент России Путин и канцлер Германии Шольц провели телефонный разговор, сообщили журналистам представитель правительства ФРГ Штеффен Хеберштрайт.Уточняется, что беседа длилась полтора часа. Основной темой стала ситуация на Украине. Немецкий канцлер призвал к скорейшему мирному урегулированию конфликта. Кроме того, он коснулся темы захваченных в плен бойцов, подчеркнув необходимость обращения с ними в соответствии с нормами международного гуманитарного права.Также стороны обсудили вопрос безопасности Запорожской АЭС. Канцлер Германии, в частности, призвал избегать любых шагов по эскалации в районе станции и выполнить рекомендации Международной агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).Помимо этого, Шольц в разговоре подчеркнул важную роль зернового соглашения под эгидой ООН. В немецком правительстве пояснили, что обстановка в сфере продовольствия остается особенно напряженной.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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германия, россия, украина, в мире, запорожская аэс, магатэ, олаф шольц, владимир путин
Германия, Россия, Украина, В мире, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Олаф Шольц, Владимир Путин
19:15 13.09.2022 (обновлено: 20:26 13.09.2022)
 
Путин обсудил с Шольцем ситуацию на Украине

Шольц и Путин обсудили по телефону ситуацию на Украине и безопасность на Запорожской АЭС

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Президент России Путин и канцлер Германии Шольц провели телефонный разговор, сообщили журналистам представитель правительства ФРГ Штеффен Хеберштрайт.
Уточняется, что беседа длилась полтора часа. Основной темой стала ситуация на Украине. Немецкий канцлер призвал к скорейшему мирному урегулированию конфликта. Кроме того, он коснулся темы захваченных в плен бойцов, подчеркнув необходимость обращения с ними в соответствии с нормами международного гуманитарного права.
Также стороны обсудили вопрос безопасности Запорожской АЭС. Канцлер Германии, в частности, призвал избегать любых шагов по эскалации в районе станции и выполнить рекомендации Международной агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
Помимо этого, Шольц в разговоре подчеркнул важную роль зернового соглашения под эгидой ООН. В немецком правительстве пояснили, что обстановка в сфере продовольствия остается особенно напряженной.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
6 сентября, 19:59
В немецких партиях есть несогласные с курсом по Украине, заявил Шольц
 
ГерманияРоссияУкраинаВ миреЗапорожская АЭСМАГАТЭОлаф ШольцВладимир Путин
 
 
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