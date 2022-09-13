https://ria.ru/20220913/sholts-1816578825.html

Путин обсудил с Шольцем ситуацию на Украине

Путин обсудил с Шольцем ситуацию на Украине - РИА Новости, 13.09.2022

Путин обсудил с Шольцем ситуацию на Украине

Президент России Путин и канцлер Германии Шольц провели телефонный разговор, сообщили журналистам представитель правительства ФРГ Штеффен Хеберштрайт. РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T19:15

2022-09-13T19:15

2022-09-13T20:26

германия

россия

украина

в мире

запорожская аэс

магатэ

олаф шольц

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156304/59/1563045947_139:554:2726:2009_1920x0_80_0_0_4f92cb7eb73d314e0b5b5dc2ea58731e.jpg

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Президент России Путин и канцлер Германии Шольц провели телефонный разговор, сообщили журналистам представитель правительства ФРГ Штеффен Хеберштрайт.Уточняется, что беседа длилась полтора часа. Основной темой стала ситуация на Украине. Немецкий канцлер призвал к скорейшему мирному урегулированию конфликта. Кроме того, он коснулся темы захваченных в плен бойцов, подчеркнув необходимость обращения с ними в соответствии с нормами международного гуманитарного права.Также стороны обсудили вопрос безопасности Запорожской АЭС. Канцлер Германии, в частности, призвал избегать любых шагов по эскалации в районе станции и выполнить рекомендации Международной агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).Помимо этого, Шольц в разговоре подчеркнул важную роль зернового соглашения под эгидой ООН. В немецком правительстве пояснили, что обстановка в сфере продовольствия остается особенно напряженной.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220906/sholts-1814951566.html

германия

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

германия, россия, украина, в мире, запорожская аэс, магатэ, олаф шольц, владимир путин