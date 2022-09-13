https://ria.ru/20220913/serial-1816369080.html

Сериал "Тед Лассо" завоевал "Эмми"

Сериал "Тед Лассо" завоевал "Эмми" - РИА Новости, 13.09.2022

Сериал "Тед Лассо" завоевал "Эмми"

Сериал "Тед Лассо" завоевал награду Академии телевидения США "Эмми" в категории "Лучший комедийный сериал", 74-я церемония вручения премии транслируется на... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T06:05

2022-09-13T06:05

2022-09-13T09:21

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ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. Сериал "Тед Лассо" завоевал награду Академии телевидения США "Эмми" в категории "Лучший комедийный сериал", 74-я церемония вручения премии транслируется на канале NBC."Тед Лассо" – сериал о тренере по американскому футболу, которого приглашают из США в Англию возглавить маленький и не очень успешный футбольный клуб. Новая владелица команды рассчитывает таким образом развалить клуб, но безграничный оптимизм, энтузиазм и нестандартный подход к работе тренера Теда Лассо приводят к неожиданному результату.В категории "Лучший мини-сериал" также были представлены "Начальная школа Эббот", "Барри", "Хитрости", "Убийства в одном здании", "Удивительная миссис Мейзел" и "Чем мы заняты в тени".Вручение учрежденной Академией телевидения США награды "Эмми" за достижения на телеэкране проходит ежегодно.

https://ria.ru/20220913/dzhe-1816368269.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

сша, новости культуры, эмми, кино и сериалы, что посмотреть