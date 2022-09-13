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Сериал "Тед Лассо" завоевал "Эмми" - РИА Новости, 13.09.2022
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Культура
https://ria.ru/20220913/serial-1816369080.html
Сериал "Тед Лассо" завоевал "Эмми"
Сериал "Тед Лассо" завоевал "Эмми" - РИА Новости, 13.09.2022
Сериал "Тед Лассо" завоевал "Эмми"
Сериал "Тед Лассо" завоевал награду Академии телевидения США "Эмми" в категории "Лучший комедийный сериал", 74-я церемония вручения премии транслируется на... РИА Новости, 13.09.2022
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ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. Сериал "Тед Лассо" завоевал награду Академии телевидения США "Эмми" в категории "Лучший комедийный сериал", 74-я церемония вручения премии транслируется на канале NBC."Тед Лассо" – сериал о тренере по американскому футболу, которого приглашают из США в Англию возглавить маленький и не очень успешный футбольный клуб. Новая владелица команды рассчитывает таким образом развалить клуб, но безграничный оптимизм, энтузиазм и нестандартный подход к работе тренера Теда Лассо приводят к неожиданному результату.В категории "Лучший мини-сериал" также были представлены "Начальная школа Эббот", "Барри", "Хитрости", "Убийства в одном здании", "Удивительная миссис Мейзел" и "Чем мы заняты в тени".Вручение учрежденной Академией телевидения США награды "Эмми" за достижения на телеэкране проходит ежегодно.
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сша, новости культуры, эмми, кино и сериалы, что посмотреть
Культура, США, Новости культуры, Эмми, Кино и сериалы, что посмотреть
06:05 13.09.2022 (обновлено: 09:21 13.09.2022)
 
Сериал "Тед Лассо" завоевал "Эмми"

"Тед Лассо" завоевал "Эмми" в категории "Лучший комедийный сериал "

© Warner Bros. Television (2020-...)Кадр из сериала "Тед Лассо"
Кадр из сериала Тед Лассо
© Warner Bros. Television (2020-...)
Кадр из сериала "Тед Лассо". Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. Сериал "Тед Лассо" завоевал награду Академии телевидения США "Эмми" в категории "Лучший комедийный сериал", 74-я церемония вручения премии транслируется на канале NBC.
"Тед Лассо" – сериал о тренере по американскому футболу, которого приглашают из США в Англию возглавить маленький и не очень успешный футбольный клуб. Новая владелица команды рассчитывает таким образом развалить клуб, но безграничный оптимизм, энтузиазм и нестандартный подход к работе тренера Теда Лассо приводят к неожиданному результату.
В категории "Лучший мини-сериал" также были представлены "Начальная школа Эббот", "Барри", "Хитрости", "Убийства в одном здании", "Удивительная миссис Мейзел" и "Чем мы заняты в тени".
Вручение учрежденной Академией телевидения США награды "Эмми" за достижения на телеэкране проходит ежегодно.
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