https://ria.ru/20220913/serial-1816369080.html
Сериал "Тед Лассо" завоевал "Эмми"
Сериал "Тед Лассо" завоевал "Эмми" - РИА Новости, 13.09.2022
Сериал "Тед Лассо" завоевал "Эмми"
Сериал "Тед Лассо" завоевал награду Академии телевидения США "Эмми" в категории "Лучший комедийный сериал", 74-я церемония вручения премии транслируется на... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T06:05
2022-09-13T06:05
2022-09-13T09:21
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ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. Сериал "Тед Лассо" завоевал награду Академии телевидения США "Эмми" в категории "Лучший комедийный сериал", 74-я церемония вручения премии транслируется на канале NBC."Тед Лассо" – сериал о тренере по американскому футболу, которого приглашают из США в Англию возглавить маленький и не очень успешный футбольный клуб. Новая владелица команды рассчитывает таким образом развалить клуб, но безграничный оптимизм, энтузиазм и нестандартный подход к работе тренера Теда Лассо приводят к неожиданному результату.В категории "Лучший мини-сериал" также были представлены "Начальная школа Эббот", "Барри", "Хитрости", "Убийства в одном здании", "Удивительная миссис Мейзел" и "Чем мы заняты в тени".Вручение учрежденной Академией телевидения США награды "Эмми" за достижения на телеэкране проходит ежегодно.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, новости культуры, эмми, кино и сериалы, что посмотреть
Культура, США, Новости культуры, Эмми, Кино и сериалы, что посмотреть
06:05 13.09.2022 (обновлено: 09:21 13.09.2022)
Сериал "Тед Лассо" завоевал "Эмми"
"Тед Лассо" завоевал "Эмми" в категории "Лучший комедийный сериал "
ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. Сериал "Тед Лассо" завоевал награду Академии телевидения США "Эмми" в категории "Лучший комедийный сериал", 74-я церемония вручения премии транслируется на канале NBC.
"Тед Лассо" – сериал о тренере по американскому футболу, которого приглашают из США в Англию возглавить маленький и не очень успешный футбольный клуб. Новая владелица команды рассчитывает таким образом развалить клуб, но безграничный оптимизм, энтузиазм и нестандартный подход к работе тренера Теда Лассо приводят к неожиданному результату.
В категории "Лучший мини-сериал" также были представлены "Начальная школа Эббот", "Барри", "Хитрости", "Убийства в одном здании", "Удивительная миссис Мейзел" и "Чем мы заняты в тени".
Вручение учрежденной Академией телевидения США награды "Эмми" за достижения на телеэкране проходит ежегодно.