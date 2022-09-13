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"Белый лотос" завоевал "Эмми" в категории "Лучший мини-сериал" - РИА Новости, 13.09.2022
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Культура
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"Белый лотос" завоевал "Эмми" в категории "Лучший мини-сериал"
"Белый лотос" завоевал "Эмми" в категории "Лучший мини-сериал" - РИА Новости, 13.09.2022
"Белый лотос" завоевал "Эмми" в категории "Лучший мини-сериал"
Сериал "Белый лотос" признан лучшим мини-сериалом года по версии Академии телевидения США, 74-я церемония вручения премии "Эмми" транслируется на канале NBC. РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T05:54
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эмми
кино и сериалы
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ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. Сериал "Белый лотос" признан лучшим мини-сериалом года по версии Академии телевидения США, 74-я церемония вручения премии "Эмми" транслируется на канале NBC.В категории "Лучший мини-сериал" также были представлены "Ломка", "Выбывшая", "Изобретая Анну" и "Пэм и Томми".Ранее "Белый лотос", вышедший на канале HBO, был удостоен "Эмми" за лучший сценарий, за лучшую мужскую роль в мини-сериале и лучшую женскую роль второго плана в мини-сериале.Вручение учрежденной Академией телевидения США награды "Эмми" за достижения на телеэкране проходит ежегодно.
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сша, новости культуры, эмми, кино и сериалы, что посмотреть
Культура, США, Новости культуры, Эмми, Кино и сериалы, что посмотреть
05:54 13.09.2022 (обновлено: 09:22 13.09.2022)
 
"Белый лотос" завоевал "Эмми" в категории "Лучший мини-сериал"

Сериал "Белый лотос" признали лучшим мини-сериалом года по версии Академии телевидения США

© Rip Cord Productions (2021)Кадр из сериала "Белый лотос"
Кадр из сериала Белый лотос
© Rip Cord Productions (2021)
Кадр из сериала "Белый лотос". Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. Сериал "Белый лотос" признан лучшим мини-сериалом года по версии Академии телевидения США, 74-я церемония вручения премии "Эмми" транслируется на канале NBC.
В категории "Лучший мини-сериал" также были представлены "Ломка", "Выбывшая", "Изобретая Анну" и "Пэм и Томми".
Ранее "Белый лотос", вышедший на канале HBO, был удостоен "Эмми" за лучший сценарий, за лучшую мужскую роль в мини-сериале и лучшую женскую роль второго плана в мини-сериале.
Вручение учрежденной Академией телевидения США награды "Эмми" за достижения на телеэкране проходит ежегодно.
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