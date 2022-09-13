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Названа страна, из-за которой Европе грозит мощнейший сдвиг - РИА Новости, 13.09.2022
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Названа страна, из-за которой Европе грозит мощнейший сдвиг
Названа страна, из-за которой Европе грозит мощнейший сдвиг - РИА Новости, 13.09.2022
Названа страна, из-за которой Европе грозит мощнейший сдвиг
После выборов 25 сентября Италия может стать движущей силой наиболее существенного сдвига в ЕС, в то время как резкий рост инфляции из-за антироссийских санкций РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T03:03
2022-09-13T03:03
в мире
маттео сальвини
дональд трамп
италия
евросоюз
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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. После выборов 25 сентября Италия может стать движущей силой наиболее существенного сдвига в ЕС, в то время как резкий рост инфляции из-за антироссийских санкций уже вывел на улицы европейских городов десятки тысяч протестующих, говорится в статье American Thinker за авторством Сэмуэла Пикколи.В результате кризиса на Украине стала меняться — или уже изменилась — расстановка сил в ЕС, пишет автор. Так, позиция Будапешта де-факто парализовала Вышеградскую группу (Венгрия, Словакия, Польша и Чехия), при этом Варшава и страны Балтии постепенно вступают в более структурированные отношения с северными соседями вроде Швеции и Финляндии, поставив Евросоюз, прежде всего Францию и Германию, "перед фактом".Как напоминает Пикколи, ранее десятки тысяч чехов вышли на улицы Праги, чтобы заявить протест правительству и потребовать дополнительной государственной помощи в связи с ростом затрат за электроэнергию, а в Лейпциге, самом густонаселенном городе Саксонии с населением в полмиллиона человек, более 70 тысяч граждан вышли на улицы в знак протеста против неэффективности правительственных мер по преодолению кризиса стоимости жизни и борьбы с резким ростом инфляции.Тем временем в Италии приближается время всеобщих выборов, на которых вполне может победить правоцентристская коалиция, что еще сильнее нарушит баланс сил в Европе, считает он.Так, в рамках предвыборной кампании лидер партии "Лига Севера" Маттео Сальвини заявил, что введенные против России западные санкции не только не работают, но и вредят Италии, и предложил союзникам пересмотреть подход. Лидер же правоцентристской коалиции Джорджа Мелони пообещала в случае победы изменить одобренный ЕС план национального восстановления страны и направить деньги на сокращение счетов за электроэнергию, после чего в Брюсселе намекнули, что менять план ради компенсации счетов неприемлемо."Иными словами, противоречия Брюсселя с Джорджей Мелони и Маттео Сальвини равнозначны противоречиям их коалиций", - указывает Пикколи. При этом в глазах ЕС и итальянского истеблишмента "главный грех" Мелони и Сальвини заключается в том, что они были и остаются сторонниками экс-президента США Дональда Трампа, а также выступают за традиционные семейные ценности и гендерные роли, за христианство и против отсутствия границ."Но, к счастью, позиции электората и истеблишмента по многим вопросам расходятся, и левоцентристская коалиция хорошо понимает, что следующие всеобщие выборы в Италии сулят жесткую борьбу. А для ЕС тяжелым будет грядущий отопительный сезон", - отмечает он.При этом, по его мнению, прагматичный подход лидеров коалиции, вероятно, станет весьма популярным по всей Европе. "Вне зависимости от желания истеблишмента убедительная победа правоцентристской коалиции на выборах 25 сентября может превратить Италию в движущую силу наиболее существенного сдвига за всю историю Старого света", - резюмирует Пикколи.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220912/srednevekove-1816346729.html
https://ria.ru/20220912/evropa-1816245295.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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в мире, маттео сальвини, дональд трамп, италия, евросоюз
В мире, Маттео Сальвини, Дональд Трамп, Италия, Евросоюз
03:03 13.09.2022
 
Названа страна, из-за которой Европе грозит мощнейший сдвиг

American Thinker: сентябрьские выборы в Италии могут вызвать серьезнейший сдвиг в ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. После выборов 25 сентября Италия может стать движущей силой наиболее существенного сдвига в ЕС, в то время как резкий рост инфляции из-за антироссийских санкций уже вывел на улицы европейских городов десятки тысяч протестующих, говорится в статье American Thinker за авторством Сэмуэла Пикколи.
В результате кризиса на Украине стала меняться — или уже изменилась — расстановка сил в ЕС, пишет автор. Так, позиция Будапешта де-факто парализовала Вышеградскую группу (Венгрия, Словакия, Польша и Чехия), при этом Варшава и страны Балтии постепенно вступают в более структурированные отношения с северными соседями вроде Швеции и Финляндии, поставив Евросоюз, прежде всего Францию и Германию, "перед фактом".
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Как напоминает Пикколи, ранее десятки тысяч чехов вышли на улицы Праги, чтобы заявить протест правительству и потребовать дополнительной государственной помощи в связи с ростом затрат за электроэнергию, а в Лейпциге, самом густонаселенном городе Саксонии с населением в полмиллиона человек, более 70 тысяч граждан вышли на улицы в знак протеста против неэффективности правительственных мер по преодолению кризиса стоимости жизни и борьбы с резким ростом инфляции.
Тем временем в Италии приближается время всеобщих выборов, на которых вполне может победить правоцентристская коалиция, что еще сильнее нарушит баланс сил в Европе, считает он.
Так, в рамках предвыборной кампании лидер партии "Лига Севера" Маттео Сальвини заявил, что введенные против России западные санкции не только не работают, но и вредят Италии, и предложил союзникам пересмотреть подход. Лидер же правоцентристской коалиции Джорджа Мелони пообещала в случае победы изменить одобренный ЕС план национального восстановления страны и направить деньги на сокращение счетов за электроэнергию, после чего в Брюсселе намекнули, что менять план ради компенсации счетов неприемлемо.
"Иными словами, противоречия Брюсселя с Джорджей Мелони и Маттео Сальвини равнозначны противоречиям их коалиций", - указывает Пикколи. При этом в глазах ЕС и итальянского истеблишмента "главный грех" Мелони и Сальвини заключается в том, что они были и остаются сторонниками экс-президента США Дональда Трампа, а также выступают за традиционные семейные ценности и гендерные роли, за христианство и против отсутствия границ.
"Но, к счастью, позиции электората и истеблишмента по многим вопросам расходятся, и левоцентристская коалиция хорошо понимает, что следующие всеобщие выборы в Италии сулят жесткую борьбу. А для ЕС тяжелым будет грядущий отопительный сезон", - отмечает он.
При этом, по его мнению, прагматичный подход лидеров коалиции, вероятно, станет весьма популярным по всей Европе. "Вне зависимости от желания истеблишмента убедительная победа правоцентристской коалиции на выборах 25 сентября может превратить Италию в движущую силу наиболее существенного сдвига за всю историю Старого света", - резюмирует Пикколи.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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В миреМаттео СальвиниДональд ТрампИталияЕвросоюз
 
 
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