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Союзные силы отразили попытки наступления ВСУ в районе Щурово в ДНР
Союзные силы отразили попытки наступления ВСУ в районе Щурово в ДНР - РИА Новости, 14.09.2022
Союзные силы отразили попытки наступления ВСУ в районе Щурово в ДНР
Российские военные вместе с силами Донецкой Народной Республики не позволили украинским солдатам организовать контрнаступление в районе поселка Щурово под... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-13T22:49
2022-09-13T22:49
2022-09-14T01:33
специальная военная операция на украине
в мире
денис пушилин
донецкая народная республика
красный лиман
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украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 13 сен — РИА Новости. Российские военные вместе с силами Донецкой Народной Республики не позволили украинским солдатам организовать контрнаступление в районе поселка Щурово под Красным Лиманом, заявил в Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.По его словам, сегодня ВСУ трижды пытались навести переправу через реку Северский Донец, но у них ничего не вышло. "Также в районе Щурово противник попытался определенным количеством пойти в контрнаступление — атака успешно нашими союзными силами была отбита", — подчеркнул Пушилин.Глава ДНР также отметил, что у базирующихся в Святогорске украинских военных наблюдается нехватка людей и боеприпасов.Кроме того, Пушилин сообщил, что в Красном Лимане ситуация стабилизировалась, несмотря на попытки противника "выходить на разведку". Какие-либо действия украинских сил в районе Ямполя также удалось пресечь.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху и Мариуполь.
https://radiosputnik.ria.ru/20220913/pushilin-1816421525.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Красный Лиман, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
22:49 13.09.2022 (обновлено: 01:33 14.09.2022)
Союзные силы отразили попытки наступления ВСУ в районе Щурово в ДНР
Пушилин заявил, что союзные силы отразили попытки наступления ВСУ в районе Щурово в ДНР