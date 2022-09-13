Рейтинг@Mail.ru
Союзные силы отразили попытки наступления ВСУ в районе Щурово в ДНР - РИА Новости, 14.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220913/schurovo-1816609357.html
Союзные силы отразили попытки наступления ВСУ в районе Щурово в ДНР
Союзные силы отразили попытки наступления ВСУ в районе Щурово в ДНР - РИА Новости, 14.09.2022
Союзные силы отразили попытки наступления ВСУ в районе Щурово в ДНР
Российские военные вместе с силами Донецкой Народной Республики не позволили украинским солдатам организовать контрнаступление в районе поселка Щурово под... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-13T22:49
2022-09-14T01:33
специальная военная операция на украине
в мире
денис пушилин
донецкая народная республика
красный лиман
россия
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791766244_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f2d738132d243c433a2937037ac26703.jpg
ДОНЕЦК, 13 сен — РИА Новости. Российские военные вместе с силами Донецкой Народной Республики не позволили украинским солдатам организовать контрнаступление в районе поселка Щурово под Красным Лиманом, заявил в Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.По его словам, сегодня ВСУ трижды пытались навести переправу через реку Северский Донец, но у них ничего не вышло. "Также в районе Щурово противник попытался определенным количеством пойти в контрнаступление — атака успешно нашими союзными силами была отбита", — подчеркнул Пушилин.Глава ДНР также отметил, что у базирующихся в Святогорске украинских военных наблюдается нехватка людей и боеприпасов.Кроме того, Пушилин сообщил, что в Красном Лимане ситуация стабилизировалась, несмотря на попытки противника "выходить на разведку". Какие-либо действия украинских сил в районе Ямполя также удалось пресечь.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху и Мариуполь.
https://radiosputnik.ria.ru/20220913/pushilin-1816421525.html
https://ria.ru/20220913/zaporozhe-1816589897.html
донецкая народная республика
красный лиман
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791766244_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_46a66b9afd90ecb5dd02233d0ac64e23.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, денис пушилин, донецкая народная республика, красный лиман, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Красный Лиман, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
22:49 13.09.2022 (обновлено: 01:33 14.09.2022)
 
Союзные силы отразили попытки наступления ВСУ в районе Щурово в ДНР

Пушилин заявил, что союзные силы отразили попытки наступления ВСУ в районе Щурово в ДНР

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкБойцы Народной милиции ДНР
Бойцы Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Бойцы Народной милиции ДНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 13 сен — РИА Новости. Российские военные вместе с силами Донецкой Народной Республики не позволили украинским солдатам организовать контрнаступление в районе поселка Щурово под Красным Лиманом, заявил в Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.
По его словам, сегодня ВСУ трижды пытались навести переправу через реку Северский Донец, но у них ничего не вышло.
"Также в районе Щурово противник попытался определенным количеством пойти в контрнаступление — атака успешно нашими союзными силами была отбита", — подчеркнул Пушилин.
Глава ДНР также отметил, что у базирующихся в Святогорске украинских военных наблюдается нехватка людей и боеприпасов.
Глава ДНР Денис Пушилин на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым на ПМЭФ-2022 - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
Вчера, 12:05В мире
Пушилин рассказал о роли польских наемников в районе Святогорска
Кроме того, Пушилин сообщил, что в Красном Лимане ситуация стабилизировалась, несмотря на попытки противника "выходить на разведку". Какие-либо действия украинских сил в районе Ямполя также удалось пресечь.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху и Мариуполь.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
Вчера, 20:08Специальная военная операция на Украине
На линии соприкосновения в Запорожье увеличилось количество украинских сил
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаКрасный ЛиманРоссияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала