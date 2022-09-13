https://ria.ru/20220913/sberezheniya-1816389717.html

Власти представят меры по стимулированию долгосрочных сбережений россиян

Власти представят меры по стимулированию долгосрочных сбережений россиян - РИА Новости, 13.09.2022

Власти представят меры по стимулированию долгосрочных сбережений россиян

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минфину и Минэкономразвития при участии Банка России до 31 марта 2023 года внести в кабмин предложения о... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T10:20

2022-09-13T10:20

2022-09-13T10:20

экономика

михаил мишустин

министерство финансов рф (минфин россии)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минфину и Минэкономразвития при участии Банка России до 31 марта 2023 года внести в кабмин предложения о стимулировании формирования долгосрочных сбережений граждан, говорится в сообщении правительства."Отдельное поручение Михаил Мишустин дал по вопросу формирования долгосрочных сбережений граждан. Предложения о дополнительных механизмах стимулирования и поощрения таких сбережений Минфин и Минэкономразвития при участии ЦБ должны проработать и представить в правительство не позднее 31 марта 2023 года", - сказано в сообщении пресс-службы кабина по итогам стратегической сессии, посвященной развитию отечественной финансовой системы.

https://ria.ru/20220818/dollar-1810495518.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, михаил мишустин, министерство финансов рф (минфин россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), россия, центральный банк рф (цб рф)