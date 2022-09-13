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Власти представят меры по стимулированию долгосрочных сбережений россиян - РИА Новости, 13.09.2022
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Власти представят меры по стимулированию долгосрочных сбережений россиян
Власти представят меры по стимулированию долгосрочных сбережений россиян - РИА Новости, 13.09.2022
Власти представят меры по стимулированию долгосрочных сбережений россиян
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минфину и Минэкономразвития при участии Банка России до 31 марта 2023 года внести в кабмин предложения о... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T10:20
2022-09-13T10:20
экономика
михаил мишустин
министерство финансов рф (минфин россии)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минфину и Минэкономразвития при участии Банка России до 31 марта 2023 года внести в кабмин предложения о стимулировании формирования долгосрочных сбережений граждан, говорится в сообщении правительства."Отдельное поручение Михаил Мишустин дал по вопросу формирования долгосрочных сбережений граждан. Предложения о дополнительных механизмах стимулирования и поощрения таких сбережений Минфин и Минэкономразвития при участии ЦБ должны проработать и представить в правительство не позднее 31 марта 2023 года", - сказано в сообщении пресс-службы кабина по итогам стратегической сессии, посвященной развитию отечественной финансовой системы.
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экономика, михаил мишустин, министерство финансов рф (минфин россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Михаил Мишустин, Министерство финансов РФ (Минфин России), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
10:20 13.09.2022
 
Власти представят меры по стимулированию долгосрочных сбережений россиян

Мишустин поручил представить меры по стимулированию долгосрочных сбережений россиян

© Fotolia / tuk69tukСбережения
Сбережения - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© Fotolia / tuk69tuk
Сбережения. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минфину и Минэкономразвития при участии Банка России до 31 марта 2023 года внести в кабмин предложения о стимулировании формирования долгосрочных сбережений граждан, говорится в сообщении правительства.
"Отдельное поручение Михаил Мишустин дал по вопросу формирования долгосрочных сбережений граждан. Предложения о дополнительных механизмах стимулирования и поощрения таких сбережений Минфин и Минэкономразвития при участии ЦБ должны проработать и представить в правительство не позднее 31 марта 2023 года", - сказано в сообщении пресс-службы кабина по итогам стратегической сессии, посвященной развитию отечественной финансовой системы.
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
18 августа, 16:02
В ЦБ объяснили россиянам, что делать со сбережениями в долларах
 
ЭкономикаМихаил МишустинМинистерство финансов РФ (Минфин России)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)РоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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