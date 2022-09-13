https://ria.ru/20220913/sberezheniya-1816389717.html
Власти представят меры по стимулированию долгосрочных сбережений россиян
Власти представят меры по стимулированию долгосрочных сбережений россиян - РИА Новости, 13.09.2022
Власти представят меры по стимулированию долгосрочных сбережений россиян
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минфину и Минэкономразвития при участии Банка России до 31 марта 2023 года внести в кабмин предложения о... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T10:20
2022-09-13T10:20
2022-09-13T10:20
экономика
михаил мишустин
министерство финансов рф (минфин россии)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минфину и Минэкономразвития при участии Банка России до 31 марта 2023 года внести в кабмин предложения о стимулировании формирования долгосрочных сбережений граждан, говорится в сообщении правительства."Отдельное поручение Михаил Мишустин дал по вопросу формирования долгосрочных сбережений граждан. Предложения о дополнительных механизмах стимулирования и поощрения таких сбережений Минфин и Минэкономразвития при участии ЦБ должны проработать и представить в правительство не позднее 31 марта 2023 года", - сказано в сообщении пресс-службы кабина по итогам стратегической сессии, посвященной развитию отечественной финансовой системы.
https://ria.ru/20220818/dollar-1810495518.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, михаил мишустин, министерство финансов рф (минфин россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Михаил Мишустин, Министерство финансов РФ (Минфин России), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Власти представят меры по стимулированию долгосрочных сбережений россиян
Мишустин поручил представить меры по стимулированию долгосрочных сбережений россиян