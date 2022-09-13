https://ria.ru/20220913/sanktsii-1816610105.html

В США обсуждают введение санкций против Китая, пишут СМИ

В США обсуждают введение санкций против Китая, пишут СМИ - РИА Новости, 13.09.2022

В США обсуждают введение санкций против Китая, пишут СМИ

США рассматривают возможность введения санкций в отношении Пекина, чтобы удержать его "от захвата Тайваня", передает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T22:58

2022-09-13T22:58

2022-09-13T22:58

в мире

нэнси пелоси

китай

сша

пекин

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. США рассматривают возможность введения санкций в отношении Пекина, чтобы удержать его "от захвата Тайваня", передает агентство Рейтер со ссылкой на осведомленные источники."В Вашингтоне чиновники рассматривают варианты возможного пакета санкций в отношении Китая, чтобы попытаться сдержать Си (Цзиньпина) от захвата Тайваня", - говорится в сообщении агентства.Отмечается, что администрация острова также обсуждает введения санкций с европейскими чиновниками. Пока Тайвань попросил их составить план действий, которые они смогут предпринять, если Пекин "нападет" на остров. Однако, согласно одному из источников, Германия "с настороженностью" относится к этой идее.По данным агентства, обсуждение возможных санкций началось после начала спецоперации РФ на Украине, но стало более активным после масштабных военных учений КНР в ответ на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров.Как утверждают источники, дискуссии в Вашингтоне находятся "на ранних стадиях". Пока Белый дом сосредоточен на том, что добиться единства мнений по этому вопросу среди других стран и не спровоцировать при этом Пекин.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив. Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров в начале августа. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил этот визит, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.

https://ria.ru/20220911/tayvan-1815462726.html

https://ria.ru/20220907/tayvan-1815009336.html

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сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, нэнси пелоси, китай, сша, пекин