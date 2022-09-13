В США обсуждают введение санкций против Китая, пишут СМИ
Рейтер: в США обсуждают введение санкций против Китая из-за ситуации вокруг Тайваня
© AP Photo / Greg BakerФлаг на автомобиле консульства США в Шанхае
© AP Photo / Greg Baker
Флаг на автомобиле консульства США в Шанхае. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. США рассматривают возможность введения санкций в отношении Пекина, чтобы удержать его "от захвата Тайваня", передает агентство Рейтер со ссылкой на осведомленные источники.
"В Вашингтоне чиновники рассматривают варианты возможного пакета санкций в отношении Китая, чтобы попытаться сдержать Си (Цзиньпина) от захвата Тайваня", - говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что администрация острова также обсуждает введения санкций с европейскими чиновниками. Пока Тайвань попросил их составить план действий, которые они смогут предпринять, если Пекин "нападет" на остров. Однако, согласно одному из источников, Германия "с настороженностью" относится к этой идее.
По данным агентства, обсуждение возможных санкций началось после начала спецоперации РФ на Украине, но стало более активным после масштабных военных учений КНР в ответ на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров.
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Как утверждают источники, дискуссии в Вашингтоне находятся "на ранних стадиях". Пока Белый дом сосредоточен на том, что добиться единства мнений по этому вопросу среди других стран и не спровоцировать при этом Пекин.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив. Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров в начале августа. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил этот визит, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.