https://ria.ru/20220913/sanktsii-1816549493.html

GT: западные санкции не убьют Россию, а создадут новую

GT: западные санкции не убьют Россию, а создадут новую - РИА Новости, 13.09.2022

GT: западные санкции не убьют Россию, а создадут новую

Западные санкции разрушают иллюзии России относительно США и Европы и подталкивают ее на сближение с Азией, что позволит первой обновиться, а не убьет ее, пишет РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T17:12

2022-09-13T17:12

2022-09-13T18:22

в мире

россия

сша

владимир путин

европа

центральный банк рф (цб рф)

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Западные санкции разрушают иллюзии России относительно США и Европы и подталкивают ее на сближение с Азией, что позволит первой обновиться, а не убьет ее, пишет обозреватель Global Times Ван Вэнь.Автор рассказал о поездке в Петербург, где он решил прогуляться по крупнейшему торговому центру, чтобы выяснить, сколько европейских и американских брендов ушли с российского рынка. Оказалось, что большая часть осталась, а покупателей более чем достаточно.Вэнь отметил, что санкции практически не отразились на россиянах: стало сложнее летать в Европу и покупать некоторые товары, однако на смену западным производителям пришли азиатские, прежде всего китайские.Тем не менее настоящим признаком процветания России обозреватель назвал Восточный экономический форум, в котором участвовали гости из 68 стран, включая Японию и Норвегию."Господство США в мировой политике идет на убыль, и ни одна страна не сможет изолировать Россию", — напомнил он о содержании речи российского лидера Владимира Путина перед участниками мероприятия.Вэнь уверен, что на Дальнем Востоке проступают контуры мира без США: Китай, Япония, Корея и страны АСЕАН успешно сотрудничают и развиваются, обойдя по объему экспорта Европу и Северную Америку, вместе взятые."В ближайшие два десятилетия мы увидим невиданное в истории перетекание богатств с обоих берегов Атлантики на Дальний Восток", — сыронизировал автор.Он подчеркнул, что теперь Япония, Китай, Корея и Сингапур становятся лидерами в сфере высоких технологий и привлекают все больше талантов из других регионов. Обозреватель назвал Россию ярчайшим примером страны, ускоряющей сближение со странами Восточной Азии.Западные страны ввели против Москвы новые санкции после начала спецоперации российской армии по демилитаризации и денацификации Украины. Так, оказались заморожены российские резервы на сумму около 300 миллиардов долларов. Также стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.В Кремле назвали санкции экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти перевели оплату за газ недружественным странам на рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничениям, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220913/strakh-1816361659.html

https://ria.ru/20220912/finlyandiya-1816304814.html

https://ria.ru/20220912/zapad-1816079453.html

россия

сша

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в мире, россия, сша, владимир путин, европа, центральный банк рф (цб рф), санкции в отношении россии