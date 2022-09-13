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Большинство австрийцев пострадали от санкций против России, показал опрос - РИА Новости, 13.09.2022
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Большинство австрийцев пострадали от санкций против России, показал опрос
Большинство австрийцев пострадали от санкций против России, показал опрос - РИА Новости, 13.09.2022
Большинство австрийцев пострадали от санкций против России, показал опрос
Почти 80% австрийцев заявили, что пострадали от санкций против России, об этом говорится в опросе социологического института Institut für Demoskopie und... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T13:41
2022-09-13T13:41
владимир путин
россия
австрия
украина
евросоюз
санкции в отношении россии
в мире
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ВЕНА, 13 сен - РИА Новости. Почти 80% австрийцев заявили, что пострадали от санкций против России, об этом говорится в опросе социологического института Institut für Demoskopie und Datenanalyse (IFDD).Исследование было проведено с 5 по 9 сентября, в нем приняли участие тысяча человек. Данные о статистической погрешности не приводятся.Согласно исследованию, на вопрос, страдают ли граждане Австрии от санкций, которые введены Западом против России, положительно ("согласен" или "скорее согласен") ответили 78% процентов опрошенных. На вопрос, против кого в конечном счете направлены эти санкции, 31% заявил, что против населения Австрии, 23% считают, что они направлены против населения России. Вместе с тем, на вопрос, должна ли Австрия выступить за окончание санкций против России в ЕС, 54% ответили отрицательно.При этом в опубликованном 23 августа соцопросе, проведенном по заказу издания Standart социологическим институтом Market 8 - 11 августа при участии 817 граждан Австрии, только 25% заявили, что полностью поддерживают точку зрения о том, что Австрия должна участвовать в санкционной политике ЕС против России, еще 21% "скорее поддерживает" это мнение. Одновременно 40% опрошенных выступили против санкций против РФ - "полностью" или "скорее против".После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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владимир путин, россия, австрия, украина, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире
Владимир Путин, Россия, Австрия, Украина, Евросоюз, Санкции в отношении России, В мире
13:41 13.09.2022
 
Большинство австрийцев пострадали от санкций против России, показал опрос

Опрос IFDD: 80 процентов австрийцев считают, что пострадали от санкций против России

© РИА Новости / Абрамочкин ЮрийВена
Вена - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Абрамочкин Юрий
Вена. Архивное фото
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ВЕНА, 13 сен - РИА Новости. Почти 80% австрийцев заявили, что пострадали от санкций против России, об этом говорится в опросе социологического института Institut für Demoskopie und Datenanalyse (IFDD).
Исследование было проведено с 5 по 9 сентября, в нем приняли участие тысяча человек. Данные о статистической погрешности не приводятся.
Согласно исследованию, на вопрос, страдают ли граждане Австрии от санкций, которые введены Западом против России, положительно ("согласен" или "скорее согласен") ответили 78% процентов опрошенных. На вопрос, против кого в конечном счете направлены эти санкции, 31% заявил, что против населения Австрии, 23% считают, что они направлены против населения России. Вместе с тем, на вопрос, должна ли Австрия выступить за окончание санкций против России в ЕС, 54% ответили отрицательно.
При этом в опубликованном 23 августа соцопросе, проведенном по заказу издания Standart социологическим институтом Market 8 - 11 августа при участии 817 граждан Австрии, только 25% заявили, что полностью поддерживают точку зрения о том, что Австрия должна участвовать в санкционной политике ЕС против России, еще 21% "скорее поддерживает" это мнение. Одновременно 40% опрошенных выступили против санкций против РФ - "полностью" или "скорее против".
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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