https://ria.ru/20220913/sanktsii-1816407543.html

"Пусть на это ответит "Байрактар": турки призвали наказать Зеленского

"Пусть на это ответит "Байрактар": турки призвали наказать Зеленского - РИА Новости, 13.09.2022

"Пусть на это ответит "Байрактар": турки призвали наказать Зеленского

Анкара должна ответить на выпады Киева в адрес турецких банков и бизнесменов, которые отказались поддержать санкции против России, считают читатели газеты Yeni... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T11:15

2022-09-13T11:15

2022-09-13T17:48

в мире

владимир путин

украина

россия

турция

евросоюз

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Анкара должна ответить на выпады Киева в адрес турецких банков и бизнесменов, которые отказались поддержать санкции против России, считают читатели газеты Yeni Akit.Комментаторы отметили, что Украина повела себя неблагодарно, требуя от Турции вооружений, но выступая против турецких предпринимателей. Многие призвали в ответ на такое поведение отказаться от любой помощи Киеву."Такое отношение Украины доказывает, что она всегда была двуличной. Сейчас они изрыгнули свою первую враждебность к Турецкой Республике и показали свое истинное лицо", — высказался Yılmaz."Пусть на это ответит "Байрактар". Не давать им беспилотники!" — написал Muş."Чего еще ожидать от этой ничтожной обезьяны? А мы как идиоты хотели построить там оружейный завод! Мы сошли с ума..." — посетовал kayserili."Это какая власть появилась у Украины, что она введет санкции против Турции? Мы покажем им санкции, если они разозлят Эрдогана. Пусть Бог даст разум идиотам", — возмутился Hüseyin Koçak."Не давайте никакого оружия этим марионеткам США. Наша реакция должна быть жесточайшей, все граждане Украины должны покинуть Турцию. <...> Что это за дружба такая? Это откровенное предательство и неблагодарность", — уверен Suphi demirci.Агитация по введению санкций против турецких бизнесменов и банков началась на Украине в связи с неприсоединением Анкары к антироссийским решениям Запада, сообщила в понедельник газета Aydinlik. По данным издания, опубликован список руководителей турецких банков "Зираат", "Ишбанк" и Credit Europe Bank с фотографиями и с призывом к введению санкций против этих компаний и частных лиц. Анкара запросила у Киева разъяснения из-за этих событий, добавила газета со ссылкой на дипломатические источники.После начала спецоперации западные страны начали вводить санкции против России — в частности, на закупку энергоносителей. Как заявлял президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20220913/politika-1816257239.html

https://ria.ru/20220908/oruzhie-1815545176.html

https://ria.ru/20220912/cherta-1816084430.html

украина

россия

турция

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Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, владимир путин, украина, россия, турция, евросоюз