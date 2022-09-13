https://ria.ru/20220913/sanktsii-1816363981.html
В Сербии рассказали, чем заменят российскую нефть
В Сербии рассказали, чем заменят российскую нефть - РИА Новости, 13.09.2022
В Сербии рассказали, чем заменят российскую нефть
Власти Сербии обеспечили замену нефти из России, которую из-за санкций Запада не смогут ввозить в страну через Хорватию, собственной добычей, сырьем из Ирака и, РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T03:06
2022-09-13T03:06
2022-09-13T03:20
россия
в мире
сербия
александр вучич
цены на нефть
ирак
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БЕЛГРАД, 13 сен – РИА Новости. Власти Сербии обеспечили замену нефти из России, которую из-за санкций Запада не смогут ввозить в страну через Хорватию, собственной добычей, сырьем из Ирака и, возможно, Ирана, заявила вице-премьер и министр горного дела и энергетики Зорана Михайлович.Президент Сербии Александр Вучич 21 августа напомнил гражданам, что с 1 ноября Сербия из-за санкций не сможет получать нефть из России, которую доставляют в страну танкерами по Адриатическому морю, а затем по нефтепроводу через Хорватию.Вучич в конце июня заявлял, что Сербия из-за санкций Запада на поставки нефти танкерами из России должна найти альтернативу российской нефти. Тогда он указал, что нефть может поступать в республику только по Адриатическому нефтепроводу JANAF из порта Омишаль в Хорватии на нефтеперерабатывающий завод в Панчево Нефтяной индустрии Сербии (НИС), которая на 56,15% принадлежит "Газпром нефти" и "Газпрому".Она уточнила, что в 2021 году сырье из России составило только 25% поступившей на переработку нефти в Сербии, 20% представляла собственная добыча, а оставшаяся часть пришлась на нефть из иракского Киркука."Когда начались боевые действия (на Украине – ред.), российская нефть была намного дешевле и НИС больше импортировала ее, до 55% в общем объеме. Но не вижу в этом никаких проблем, они работают над этим, подписываются договоры, так что мы, во всяком случае, будем использовать не российскую нефть, как это и предусмотрено шестым пакетом (санкций – ред.), - указала Михайлович.По ее словам "пока не возникает проблем" в связи с тем, что российской стороне принадлежит больший пакет акций НИС с принадлежащим ей нефтеперерабатывающим заводом в Панчево.Ранее сербский президент рассказывал, что альтернативное сырье – нефть из иракского Киркука - стоит на 31 доллар за баррель дороже российской, что приведет к потерям бюджета в 600 миллионов долларов в год. В середине июля президент Сербии предположил, что "если потребуется, можно договориться с россиянами на время санкций передать НИС государству и вернуть назад, когда санкции кончатся".Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов и министр по инновациям и технологическому развитию Сербии Ненад Попович в рамках ПМЭФ провели встречу, на которой обсудили, как устранить последствия готовящегося эмбарго на поставки российской нефти в Сербию.Порт Омишаль находится в северной части острова Крк в Адриатическом море, там расположен терминал для приема танкеров с нефтью и нефтепродуктами. Госкомпания-оператор нефтепровода JANAF в Хорватии сообщила 22 апреля, что продолжит поставки сырья НИС после изъятия из пакета санкций ЕС. В январе НИС подписала новый годовой договор с JANAF на поставку 3,2 миллиона тонн сырой нефти.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, сербия, александр вучич, цены на нефть, ирак
Россия, В мире, Сербия, Александр Вучич, Цены на нефть, Ирак
03:06 13.09.2022 (обновлено: 03:20 13.09.2022)
В Сербии рассказали, чем заменят российскую нефть
Вице-премьер Сербии Михайлович заявила, что российскую нефть заменят сырьем из Ирака
БЕЛГРАД, 13 сен – РИА Новости. Власти Сербии обеспечили замену нефти из России, которую из-за санкций Запада не смогут ввозить в страну через Хорватию, собственной добычей, сырьем из Ирака и, возможно, Ирана, заявила вице-премьер и министр горного дела и энергетики Зорана Михайлович.
Президент Сербии Александр Вучич
21 августа напомнил гражданам, что с 1 ноября Сербия из-за санкций не сможет получать нефть из России, которую доставляют в страну танкерами по Адриатическому морю
, а затем по нефтепроводу через Хорватию.
Вучич в конце июня заявлял, что Сербия из-за санкций Запада на поставки нефти танкерами из России должна найти альтернативу российской нефти. Тогда он указал, что нефть может поступать в республику только по Адриатическому нефтепроводу JANAF из порта Омишаль в Хорватии на нефтеперерабатывающий завод в Панчево Нефтяной индустрии Сербии (НИС), которая на 56,15% принадлежит "Газпром нефти
" и "Газпрому
".
"Мы с 1 ноября больше не будем импортировать российскую нефть, у нас будет прежде всего нефть из Киркука (Ирак – ред.), будет и своя нефть, потому что НИС имеет около 20% сербской нефти, а остальное будет иранская или какая-то другая нефть", - заявила глава минэнерго Сербии агентству Танюг.
Она уточнила, что в 2021 году сырье из России составило только 25% поступившей на переработку нефти в Сербии, 20% представляла собственная добыча, а оставшаяся часть пришлась на нефть из иракского Киркука.
"Когда начались боевые действия (на Украине – ред.), российская нефть была намного дешевле и НИС больше импортировала ее, до 55% в общем объеме. Но не вижу в этом никаких проблем, они работают над этим, подписываются договоры, так что мы, во всяком случае, будем использовать не российскую нефть, как это и предусмотрено шестым пакетом (санкций – ред.), - указала Михайлович.
По ее словам "пока не возникает проблем" в связи с тем, что российской стороне принадлежит больший пакет акций НИС с принадлежащим ей нефтеперерабатывающим заводом в Панчево.
Ранее сербский президент рассказывал, что альтернативное сырье – нефть из иракского Киркука - стоит на 31 доллар за баррель дороже российской, что приведет к потерям бюджета в 600 миллионов долларов в год. В середине июля президент Сербии предположил, что "если потребуется, можно договориться с россиянами на время санкций передать НИС государству и вернуть назад, когда санкции кончатся".
Глава Минэнерго
РФ Николай Шульгинов
и министр по инновациям и технологическому развитию Сербии Ненад Попович в рамках ПМЭФ
провели встречу, на которой обсудили, как устранить последствия готовящегося эмбарго на поставки российской нефти в Сербию.
Порт Омишаль находится в северной части острова Крк в Адриатическом море, там расположен терминал для приема танкеров с нефтью и нефтепродуктами. Госкомпания-оператор нефтепровода JANAF в Хорватии сообщила 22 апреля, что продолжит поставки сырья НИС после изъятия из пакета санкций ЕС
. В январе НИС подписала новый годовой договор с JANAF на поставку 3,2 миллиона тонн сырой нефти.