https://ria.ru/20220913/sanktsii-1816363981.html

В Сербии рассказали, чем заменят российскую нефть

В Сербии рассказали, чем заменят российскую нефть - РИА Новости, 13.09.2022

В Сербии рассказали, чем заменят российскую нефть

Власти Сербии обеспечили замену нефти из России, которую из-за санкций Запада не смогут ввозить в страну через Хорватию, собственной добычей, сырьем из Ирака и, РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T03:06

2022-09-13T03:06

2022-09-13T03:20

россия

в мире

сербия

александр вучич

цены на нефть

ирак

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БЕЛГРАД, 13 сен – РИА Новости. Власти Сербии обеспечили замену нефти из России, которую из-за санкций Запада не смогут ввозить в страну через Хорватию, собственной добычей, сырьем из Ирака и, возможно, Ирана, заявила вице-премьер и министр горного дела и энергетики Зорана Михайлович.Президент Сербии Александр Вучич 21 августа напомнил гражданам, что с 1 ноября Сербия из-за санкций не сможет получать нефть из России, которую доставляют в страну танкерами по Адриатическому морю, а затем по нефтепроводу через Хорватию.Вучич в конце июня заявлял, что Сербия из-за санкций Запада на поставки нефти танкерами из России должна найти альтернативу российской нефти. Тогда он указал, что нефть может поступать в республику только по Адриатическому нефтепроводу JANAF из порта Омишаль в Хорватии на нефтеперерабатывающий завод в Панчево Нефтяной индустрии Сербии (НИС), которая на 56,15% принадлежит "Газпром нефти" и "Газпрому".Она уточнила, что в 2021 году сырье из России составило только 25% поступившей на переработку нефти в Сербии, 20% представляла собственная добыча, а оставшаяся часть пришлась на нефть из иракского Киркука."Когда начались боевые действия (на Украине – ред.), российская нефть была намного дешевле и НИС больше импортировала ее, до 55% в общем объеме. Но не вижу в этом никаких проблем, они работают над этим, подписываются договоры, так что мы, во всяком случае, будем использовать не российскую нефть, как это и предусмотрено шестым пакетом (санкций – ред.), - указала Михайлович.По ее словам "пока не возникает проблем" в связи с тем, что российской стороне принадлежит больший пакет акций НИС с принадлежащим ей нефтеперерабатывающим заводом в Панчево.Ранее сербский президент рассказывал, что альтернативное сырье – нефть из иракского Киркука - стоит на 31 доллар за баррель дороже российской, что приведет к потерям бюджета в 600 миллионов долларов в год. В середине июля президент Сербии предположил, что "если потребуется, можно договориться с россиянами на время санкций передать НИС государству и вернуть назад, когда санкции кончатся".Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов и министр по инновациям и технологическому развитию Сербии Ненад Попович в рамках ПМЭФ провели встречу, на которой обсудили, как устранить последствия готовящегося эмбарго на поставки российской нефти в Сербию.Порт Омишаль находится в северной части острова Крк в Адриатическом море, там расположен терминал для приема танкеров с нефтью и нефтепродуктами. Госкомпания-оператор нефтепровода JANAF в Хорватии сообщила 22 апреля, что продолжит поставки сырья НИС после изъятия из пакета санкций ЕС. В январе НИС подписала новый годовой договор с JANAF на поставку 3,2 миллиона тонн сырой нефти.

https://radiosputnik.ria.ru/20220912/indoneziya-1816090984.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220912/neft-1816117283.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, в мире, сербия, александр вучич, цены на нефть, ирак