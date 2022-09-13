https://ria.ru/20220913/samolety-1816488900.html

Три китайских самолета пересекли "срединную линию" Тайваньского пролива

Три китайских самолета пересекли "срединную линию" Тайваньского пролива - РИА Новости, 13.09.2022

Три китайских самолета пересекли "срединную линию" Тайваньского пролива

Три самолета Народно-освободительной армии Китая во вторник пересекли так называемую "срединную линию" Тайваньского пролива, следует из сообщения оборонного... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T14:43

2022-09-13T14:43

2022-09-13T14:43

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ПЕКИН, 13 сен - РИА Новости. Три самолета Народно-освободительной армии Китая во вторник пересекли так называемую "срединную линию" Тайваньского пролива, следует из сообщения оборонного ведомства Тайваня.Как отмечается в сообщении в официальном аккаунте ведомства в социальной сети Twitter, три самолета ВВС НОАК пересекли так называемую "срединную линию" Тайваньского пролива, в том числе два истребителя J-10 и один самолёт радиоэлектронной разведки Y-8.По данным ведомства, Тайвань направил воздушный патруль для наблюдения за ситуацией, а также развернул зенитно-ракетные комплексы.Всего, по заявлению тайваньского ведомства, во вторник была зафиксирована активность 11 военных самолетов и четырех военных кораблей НОАК неподалеку от острова.Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайвань.

https://ria.ru/20220912/dron-1816301300.html

https://ria.ru/20220907/tayvan-1815009336.html

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в мире, технологии, нэнси пелоси, тайвань, китай, народно-освободительная армия китая, сша