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Три китайских самолета пересекли "срединную линию" Тайваньского пролива - РИА Новости, 13.09.2022
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Три китайских самолета пересекли "срединную линию" Тайваньского пролива
Три китайских самолета пересекли "срединную линию" Тайваньского пролива - РИА Новости, 13.09.2022
Три китайских самолета пересекли "срединную линию" Тайваньского пролива
Три самолета Народно-освободительной армии Китая во вторник пересекли так называемую "срединную линию" Тайваньского пролива, следует из сообщения оборонного... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T14:43
2022-09-13T14:43
в мире
технологии
нэнси пелоси
тайвань
китай
народно-освободительная армия китая
сша
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ПЕКИН, 13 сен - РИА Новости. Три самолета Народно-освободительной армии Китая во вторник пересекли так называемую "срединную линию" Тайваньского пролива, следует из сообщения оборонного ведомства Тайваня.Как отмечается в сообщении в официальном аккаунте ведомства в социальной сети Twitter, три самолета ВВС НОАК пересекли так называемую "срединную линию" Тайваньского пролива, в том числе два истребителя J-10 и один самолёт радиоэлектронной разведки Y-8.По данным ведомства, Тайвань направил воздушный патруль для наблюдения за ситуацией, а также развернул зенитно-ракетные комплексы.Всего, по заявлению тайваньского ведомства, во вторник была зафиксирована активность 11 военных самолетов и четырех военных кораблей НОАК неподалеку от острова.Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайвань.
https://ria.ru/20220912/dron-1816301300.html
https://ria.ru/20220907/tayvan-1815009336.html
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в мире, технологии, нэнси пелоси, тайвань, китай, народно-освободительная армия китая, сша
В мире, Технологии, Нэнси Пелоси, Тайвань, Китай, Народно-освободительная армия Китая, США
14:43 13.09.2022
 
Три китайских самолета пересекли "срединную линию" Тайваньского пролива

Минобороны Тайваня: китайские самолеты пересекли "срединную линию" Тайваньского пролива

© AP Photo / Xinhua/ Jin DanhuaСамолеты Су-30 ВВС Китая
Самолеты Су-30 ВВС Китая - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© AP Photo / Xinhua/ Jin Danhua
Самолеты Су-30 ВВС Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 13 сен - РИА Новости. Три самолета Народно-освободительной армии Китая во вторник пересекли так называемую "срединную линию" Тайваньского пролива, следует из сообщения оборонного ведомства Тайваня.
Как отмечается в сообщении в официальном аккаунте ведомства в социальной сети Twitter, три самолета ВВС НОАК пересекли так называемую "срединную линию" Тайваньского пролива, в том числе два истребителя J-10 и один самолёт радиоэлектронной разведки Y-8.
Тайваньская 35-мм зенитная установка Oerlikon - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
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ВС Тайваня выпустили сигнальные ракеты по подлетевшему к острову дрону
По данным ведомства, Тайвань направил воздушный патруль для наблюдения за ситуацией, а также развернул зенитно-ракетные комплексы.
Всего, по заявлению тайваньского ведомства, во вторник была зафиксирована активность 11 военных самолетов и четырех военных кораблей НОАК неподалеку от острова.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайвань.
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси поднимается на борт самолета в Тайбэе, Тайвань - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
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В миреТехнологииНэнси ПелосиТайваньКитайНародно-освободительная армия КитаяСША
 
 
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