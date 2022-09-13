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В Историческом музее пройдут Дни культуры и истории Сахалина

В Историческом музее пройдут Дни культуры и истории Сахалина - РИА Новости, 13.09.2022

В Историческом музее пройдут Дни культуры и истории Сахалина

Дни культуры и истории Сахалинской области пройдут в Государственном Историческом музее (ГИМ) с 16 по 18 сентября в ходе выставки "Твоя страна: Сахалин и Курилы РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T13:14

2022-09-13T13:14

2022-09-13T13:44

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Дни культуры и истории Сахалинской области пройдут в Государственном Историческом музее (ГИМ) с 16 по 18 сентября в ходе выставки "Твоя страна: Сахалин и Курилы сквозь время", сообщает пресс-служба институции.Проведут уроки по национальной вышивке и резьбе по дереву и по созданию берестяных сувениров и изделий из рыбьей кожи, а также занятия по игре на национальных инструментах.Будут и экскурсии. Еще запланирована концертная программа: состоятся выступления национального ансамбля "Люди Ых миф" ("Люди Сахалина") и показы театрального проекта "Нивхгу" режиссера Александра Ли. Также организуют деловую секцию с сессиями о нефтегазовой отрасли, развитии человеческого капитала и панельной дискуссией "Старт эксперимента по углеродному регулированию в Сахалинской области".Выставка "Твоя страна: Сахалин и Курилы сквозь время" открылась 24 августа и продлится до 25 сентября. На ней представлены экспонаты, объединяющие историю региона с его сегодняшним днем, символизирующие связь традиций с современностью. Среди них деревянные предметы быта, обувь из рыбьей кожи и традиционные костюмы, которые дают представление об исконных жителях острова, панно и рисунки, изображающие бытовые сцены из будней коренного населения. Центр выставочного пространства занимает большая рыбацкая лодка, символизирующая основной промысел на Сахалине.

https://ria.ru/20220909/vystavka-1815353180.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, музеи, исторический музей, сахалин, сахалинская область, выставки, новости - туризм