https://ria.ru/20220913/sakhalin-1816429887.html
В Историческом музее пройдут Дни культуры и истории Сахалина
В Историческом музее пройдут Дни культуры и истории Сахалина - РИА Новости, 13.09.2022
В Историческом музее пройдут Дни культуры и истории Сахалина
Дни культуры и истории Сахалинской области пройдут в Государственном Историческом музее (ГИМ) с 16 по 18 сентября в ходе выставки "Твоя страна: Сахалин и Курилы РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T13:14
2022-09-13T13:14
2022-09-13T13:44
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Дни культуры и истории Сахалинской области пройдут в Государственном Историческом музее (ГИМ) с 16 по 18 сентября в ходе выставки "Твоя страна: Сахалин и Курилы сквозь время", сообщает пресс-служба институции.Проведут уроки по национальной вышивке и резьбе по дереву и по созданию берестяных сувениров и изделий из рыбьей кожи, а также занятия по игре на национальных инструментах.Будут и экскурсии. Еще запланирована концертная программа: состоятся выступления национального ансамбля "Люди Ых миф" ("Люди Сахалина") и показы театрального проекта "Нивхгу" режиссера Александра Ли. Также организуют деловую секцию с сессиями о нефтегазовой отрасли, развитии человеческого капитала и панельной дискуссией "Старт эксперимента по углеродному регулированию в Сахалинской области".Выставка "Твоя страна: Сахалин и Курилы сквозь время" открылась 24 августа и продлится до 25 сентября. На ней представлены экспонаты, объединяющие историю региона с его сегодняшним днем, символизирующие связь традиций с современностью. Среди них деревянные предметы быта, обувь из рыбьей кожи и традиционные костюмы, которые дают представление об исконных жителях острова, панно и рисунки, изображающие бытовые сцены из будней коренного населения. Центр выставочного пространства занимает большая рыбацкая лодка, символизирующая основной промысел на Сахалине.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, музеи, исторический музей, сахалин, сахалинская область, выставки, новости - туризм
Культура, Новости культуры, Музеи, Исторический музей, Сахалин, Сахалинская область, Выставки, Новости - Туризм
13:14 13.09.2022 (обновлено: 13:44 13.09.2022)
В Историческом музее пройдут Дни культуры и истории Сахалина
Дни культуры и истории Сахалина пройдут в Историческом музее 16-18 сентября
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Дни культуры и истории Сахалинской области пройдут в Государственном Историческом музее (ГИМ) с 16 по 18 сентября в ходе выставки "Твоя страна: Сахалин и Курилы сквозь время", сообщает пресс-служба институции.
"Большая культурная и образовательная программа включает мероприятия из нескольких тематических блоков", — рассказывают в музее.
Проведут уроки по национальной вышивке и резьбе по дереву и по созданию берестяных сувениров и изделий из рыбьей кожи, а также занятия по игре на национальных инструментах.
Будут и экскурсии. Еще запланирована концертная программа: состоятся выступления национального ансамбля "Люди Ых миф" ("Люди Сахалина") и показы театрального проекта "Нивхгу" режиссера Александра Ли. Также организуют деловую секцию с сессиями о нефтегазовой отрасли, развитии человеческого капитала и панельной дискуссией "Старт эксперимента по углеродному регулированию в Сахалинской области".
Выставка "Твоя страна: Сахалин и Курилы сквозь время" открылась 24 августа и продлится до 25 сентября. На ней представлены экспонаты, объединяющие историю региона с его сегодняшним днем, символизирующие связь традиций с современностью. Среди них деревянные предметы быта, обувь из рыбьей кожи и традиционные костюмы, которые дают представление об исконных жителях острова, панно и рисунки, изображающие бытовые сцены из будней коренного населения. Центр выставочного пространства занимает большая рыбацкая лодка, символизирующая основной промысел на Сахалине.