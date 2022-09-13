Рейтинг@Mail.ru
В Историческом музее пройдут Дни культуры и истории Сахалина - РИА Новости, 13.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220913/sakhalin-1816429887.html
В Историческом музее пройдут Дни культуры и истории Сахалина
В Историческом музее пройдут Дни культуры и истории Сахалина - РИА Новости, 13.09.2022
В Историческом музее пройдут Дни культуры и истории Сахалина
Дни культуры и истории Сахалинской области пройдут в Государственном Историческом музее (ГИМ) с 16 по 18 сентября в ходе выставки "Твоя страна: Сахалин и Курилы РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T13:14
2022-09-13T13:44
культура
новости культуры
музеи
исторический музей
сахалин
сахалинская область
выставки
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803650368_0:378:2016:1512_1920x0_80_0_0_354d7fad2738ab1cb1cbdc065ee02acb.jpg
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Дни культуры и истории Сахалинской области пройдут в Государственном Историческом музее (ГИМ) с 16 по 18 сентября в ходе выставки "Твоя страна: Сахалин и Курилы сквозь время", сообщает пресс-служба институции.Проведут уроки по национальной вышивке и резьбе по дереву и по созданию берестяных сувениров и изделий из рыбьей кожи, а также занятия по игре на национальных инструментах.Будут и экскурсии. Еще запланирована концертная программа: состоятся выступления национального ансамбля "Люди Ых миф" ("Люди Сахалина") и показы театрального проекта "Нивхгу" режиссера Александра Ли. Также организуют деловую секцию с сессиями о нефтегазовой отрасли, развитии человеческого капитала и панельной дискуссией "Старт эксперимента по углеродному регулированию в Сахалинской области".Выставка "Твоя страна: Сахалин и Курилы сквозь время" открылась 24 августа и продлится до 25 сентября. На ней представлены экспонаты, объединяющие историю региона с его сегодняшним днем, символизирующие связь традиций с современностью. Среди них деревянные предметы быта, обувь из рыбьей кожи и традиционные костюмы, которые дают представление об исконных жителях острова, панно и рисунки, изображающие бытовые сцены из будней коренного населения. Центр выставочного пространства занимает большая рыбацкая лодка, символизирующая основной промысел на Сахалине.
https://ria.ru/20220909/vystavka-1815353180.html
сахалин
сахалинская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803650368_0:0:2016:1512_1920x0_80_0_0_b6d9f8fe5f4847f862c5bde4c8b8a88d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, музеи, исторический музей, сахалин, сахалинская область, выставки, новости - туризм
Культура, Новости культуры, Музеи, Исторический музей, Сахалин, Сахалинская область, Выставки, Новости - Туризм
13:14 13.09.2022 (обновлено: 13:44 13.09.2022)
 
В Историческом музее пройдут Дни культуры и истории Сахалина

Дни культуры и истории Сахалина пройдут в Историческом музее 16-18 сентября

© РИА Новости / Ольга РаспоповаМыс Евстафия
Мыс Евстафия - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Ольга Распопова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Дни культуры и истории Сахалинской области пройдут в Государственном Историческом музее (ГИМ) с 16 по 18 сентября в ходе выставки "Твоя страна: Сахалин и Курилы сквозь время", сообщает пресс-служба институции.
"Большая культурная и образовательная программа включает мероприятия из нескольких тематических блоков", — рассказывают в музее.
Проведут уроки по национальной вышивке и резьбе по дереву и по созданию берестяных сувениров и изделий из рыбьей кожи, а также занятия по игре на национальных инструментах.
Будут и экскурсии. Еще запланирована концертная программа: состоятся выступления национального ансамбля "Люди Ых миф" ("Люди Сахалина") и показы театрального проекта "Нивхгу" режиссера Александра Ли. Также организуют деловую секцию с сессиями о нефтегазовой отрасли, развитии человеческого капитала и панельной дискуссией "Старт эксперимента по углеродному регулированию в Сахалинской области".
Выставка "Твоя страна: Сахалин и Курилы сквозь время" открылась 24 августа и продлится до 25 сентября. На ней представлены экспонаты, объединяющие историю региона с его сегодняшним днем, символизирующие связь традиций с современностью. Среди них деревянные предметы быта, обувь из рыбьей кожи и традиционные костюмы, которые дают представление об исконных жителях острова, панно и рисунки, изображающие бытовые сцены из будней коренного населения. Центр выставочного пространства занимает большая рыбацкая лодка, символизирующая основной промысел на Сахалине.
Бронзовая модель скульптурной композиции Царская охота работы бурятского скульптора Даши Намдакова на его выставке Трансформация - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
9 сентября, 13:09Культура
Магия скульптуры: что показывают на выставке Даши Намдакова в Красноярске
 
КультураНовости культурыМузеиИсторический музейСахалинСахалинская областьВыставкиНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала