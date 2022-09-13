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Минфин и ЦБ предложат использовать цифровой рубль в бюджетном процессе - РИА Новости, 13.09.2022
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Минфин и ЦБ предложат использовать цифровой рубль в бюджетном процессе
Минфин и ЦБ предложат использовать цифровой рубль в бюджетном процессе - РИА Новости, 13.09.2022
Минфин и ЦБ предложат использовать цифровой рубль в бюджетном процессе
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минфину и Банку России к 19 декабря направить в правительство предложения по использованию цифрового рубля в... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T10:23
2022-09-13T10:23
экономика
михаил мишустин
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минфину и Банку России к 19 декабря направить в правительство предложения по использованию цифрового рубля в бюджетном процессе, сообщила пресс-служба кабмина."К этому же сроку (к 19 декабря – ред.) Минфину при участии Банка России поставлена задача подготовить и направить в правительство предложения по использованию цифрового рубля в бюджетном процессе", - говорится в сообщении.Такое поручение было дано по итогам стратегической сессии, посвященной развитию отечественной финансовой системы.
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экономика, михаил мишустин, россия, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Михаил Мишустин, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
10:23 13.09.2022
 
Минфин и ЦБ предложат использовать цифровой рубль в бюджетном процессе

Минфин и ЦБ внесут предложения по использованию цифрового рубля в бюджетном процессе

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкЗдание министерства финансов РФ
Здание министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание министерства финансов РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минфину и Банку России к 19 декабря направить в правительство предложения по использованию цифрового рубля в бюджетном процессе, сообщила пресс-служба кабмина.
"К этому же сроку (к 19 декабря – ред.) Минфину при участии Банка России поставлена задача подготовить и направить в правительство предложения по использованию цифрового рубля в бюджетном процессе", - говорится в сообщении.
Такое поручение было дано по итогам стратегической сессии, посвященной развитию отечественной финансовой системы.
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ЭкономикаМихаил МишустинРоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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