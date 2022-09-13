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Минфин и ЦБ предложат использовать цифровой рубль в бюджетном процессе

Минфин и ЦБ предложат использовать цифровой рубль в бюджетном процессе - РИА Новости, 13.09.2022

Минфин и ЦБ предложат использовать цифровой рубль в бюджетном процессе

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минфину и Банку России к 19 декабря направить в правительство предложения по использованию цифрового рубля в... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T10:23

2022-09-13T10:23

2022-09-13T10:23

экономика

михаил мишустин

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минфину и Банку России к 19 декабря направить в правительство предложения по использованию цифрового рубля в бюджетном процессе, сообщила пресс-служба кабмина."К этому же сроку (к 19 декабря – ред.) Минфину при участии Банка России поставлена задача подготовить и направить в правительство предложения по использованию цифрового рубля в бюджетном процессе", - говорится в сообщении.Такое поручение было дано по итогам стратегической сессии, посвященной развитию отечественной финансовой системы.

https://ria.ru/20220912/byudzhet-1816194254.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, михаил мишустин, россия, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф)