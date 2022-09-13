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Епископ Манхэттенский Николай возглавил РПЦЗ
Епископ Манхэттенский Николай возглавил РПЦЗ - РИА Новости, 13.09.2022
Епископ Манхэттенский Николай возглавил РПЦЗ
Епископ Манхэттенский Николай (Ольховский) избран первоиерархом Русской православной церкви за рубежом (РПЦЗ), сообщил РИА Новости управляющий делами канцелярии РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T21:05
2022-09-13T21:05
2022-09-13T22:38
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Епископ Манхэттенский Николай (Ольховский) избран первоиерархом Русской православной церкви за рубежом (РПЦЗ), сообщил РИА Новости управляющий делами канцелярии Архиерейского синода РПЦЗ протоиерей Серафим Ган."Епископ Манхэттенский Николай (возглавил РПЦЗ - ред.)", - сказал Ган.Настолование (возведение на кафедру) новоизбранного первоиерарха состоится в воскресенье, 18 сентября, указывает сайт РПЦЗ.
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русская православная церковь за границей, в мире
Религия, Русская православная церковь за границей, В мире
21:05 13.09.2022 (обновлено: 22:38 13.09.2022)
Епископ Манхэттенский Николай возглавил РПЦЗ
Епископ Манхэттенский Николай возглавил Русскую православную церковь за рубежом