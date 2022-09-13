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Епископ Манхэттенский Николай возглавил РПЦЗ - РИА Новости, 13.09.2022
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
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Епископ Манхэттенский Николай возглавил РПЦЗ
Епископ Манхэттенский Николай возглавил РПЦЗ - РИА Новости, 13.09.2022
Епископ Манхэттенский Николай возглавил РПЦЗ
Епископ Манхэттенский Николай (Ольховский) избран первоиерархом Русской православной церкви за рубежом (РПЦЗ), сообщил РИА Новости управляющий делами канцелярии РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T21:05
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Епископ Манхэттенский Николай (Ольховский) избран первоиерархом Русской православной церкви за рубежом (РПЦЗ), сообщил РИА Новости управляющий делами канцелярии Архиерейского синода РПЦЗ протоиерей Серафим Ган."Епископ Манхэттенский Николай (возглавил РПЦЗ - ред.)", - сказал Ган.Настолование (возведение на кафедру) новоизбранного первоиерарха состоится в воскресенье, 18 сентября, указывает сайт РПЦЗ.
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русская православная церковь за границей, в мире
Религия, Русская православная церковь за границей, В мире
21:05 13.09.2022 (обновлено: 22:38 13.09.2022)
 
Епископ Манхэттенский Николай возглавил РПЦЗ

Епископ Манхэттенский Николай возглавил Русскую православную церковь за рубежом

© Фото : Eastern American Diocese | Russian Orthodox Church Outside RussiaЕпископ Манхэттенский Николай
Епископ Манхэттенский Николай - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© Фото : Eastern American Diocese | Russian Orthodox Church Outside Russia
Епископ Манхэттенский Николай. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Епископ Манхэттенский Николай (Ольховский) избран первоиерархом Русской православной церкви за рубежом (РПЦЗ), сообщил РИА Новости управляющий делами канцелярии Архиерейского синода РПЦЗ протоиерей Серафим Ган.
"Епископ Манхэттенский Николай (возглавил РПЦЗ - ред.)", - сказал Ган.
Настолование (возведение на кафедру) новоизбранного первоиерарха состоится в воскресенье, 18 сентября, указывает сайт РПЦЗ.
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