https://ria.ru/20220913/rossiya-1816416763.html

Россия не будет зеркально отвечать на визовые ограничения ЕС, заявил Чижов

Россия не будет зеркально отвечать на визовые ограничения ЕС, заявил Чижов - РИА Новости, 13.09.2022

Россия не будет зеркально отвечать на визовые ограничения ЕС, заявил Чижов

Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов заявил, что российская сторона не будет отвечать зеркально на визовые ограничения ЕС, Россия останется открытой страной. РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T11:42

2022-09-13T11:42

2022-09-13T12:25

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов заявил, что российская сторона не будет отвечать зеркально на визовые ограничения ЕС, Россия останется открытой страной."Формально, это приостановка", - пояснил он в интервью "России 24", комментируя последние действия ЕС в визовой сфере в отношении России. Чижов добавил, что "прекращение действия соглашений нотифицируется за два месяца, а приостановка за два дня"."То есть они пошли по пути временной приостановки", - сказал постпред России при ЕС. "А мы не будем отвечать зеркально на это, мы останемся страной, приверженной демократии, свободе передвижения, будем страной, открытой для тех, кто хочет приехать, увидеть, как реально живут россияне и что происходит в России, то есть мы не будем давать зеркального ответа", - заметил он, добавив, что "это проявление зрелости, мудрости нашего руководства".

https://ria.ru/20220912/chizhov-1816349918.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, евросоюз, в мире, владимир чижов, санкции в отношении россии, новости - туризм