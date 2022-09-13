https://ria.ru/20220913/robot-1816544555.html
"Гурман" сортирует мусор лучше иностранных роботов, заявил глава Nevlabs
"Гурман" сортирует мусор лучше иностранных роботов, заявил глава Nevlabs - РИА Новости, 13.09.2022
"Гурман" сортирует мусор лучше иностранных роботов, заявил глава Nevlabs
Российский мусоросортировочный робот "Гурман", разработанный на основе искусственного интеллекта, разбирается с отходами лучше иностранных аналогов, а стоит... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T16:59
2022-09-13T16:59
2022-09-13T16:59
технологии
москва
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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Российский мусоросортировочный робот "Гурман", разработанный на основе искусственного интеллекта, разбирается с отходами лучше иностранных аналогов, а стоит вдвое дешевле, рассказал генеральный директор компании Nevlabs Александр Неволин на выставке WasteEcoExpo в Москве."Он показывает результаты даже лучше, чем иностранные, потому что мы применили достаточно новый подход. Это не бравада - мы считали, у нас результаты получались лучше. Мы для распознавания (отходов – ред.) применяем искусственный интеллект, а старые иностранные машины используют спектральный анализ, который дорогой и обладает рядом ограничений", - рассказал журналистам Неволин.По его словам, компания сразу была нацелена на применение искусственного интеллекта. "Он дает ряд преимуществ. Во-первых, это в два раза удешевление оборудования, во-вторых, это возможность отбирать новые виды фракций, которые обычные сортировщики не видят", - пояснил Неволин.Он подчеркнул, что "Гурман" может не просто отбирать ПЭТ-бутылки, но и определить их назначение. "Наш робот может определять бутылки из-под масла. Это другой вид отходов, он должен сортироваться отдельно", - заметил Неволин.Мусоросортировочный робот "Гурман" используется в комплексах по переработке и размещению твёрдых бытовых отходов Подмосковья и Тверской области.IT-компания Nevlabs разрабатывает оборудование для автоматизированной сортировки бытовых отходов с 2018 года.Международная выставка технологий и оборудования для обращения с отходами WasteEcoExpo проходит в Москве в "Крокус Экспо" с 13 по 15 сентября.
https://ria.ru/20220802/otkhody-1806698789.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220913/musor-1816423240.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, москва, московская область (подмосковье)
Технологии, Москва, Московская область (Подмосковье)
"Гурман" сортирует мусор лучше иностранных роботов, заявил глава Nevlabs
Гендиректор Nevlabs Неволин: "Гурман" сортирует мусор лучше иностранных роботов
МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Российский мусоросортировочный робот "Гурман", разработанный на основе искусственного интеллекта, разбирается с отходами лучше иностранных аналогов, а стоит вдвое дешевле, рассказал генеральный директор компании Nevlabs Александр Неволин на выставке WasteEcoExpo в Москве.
"Он показывает результаты даже лучше, чем иностранные, потому что мы применили достаточно новый подход. Это не бравада - мы считали, у нас результаты получались лучше. Мы для распознавания (отходов – ред.) применяем искусственный интеллект, а старые иностранные машины используют спектральный анализ, который дорогой и обладает рядом ограничений", - рассказал журналистам Неволин.
По его словам, компания сразу была нацелена на применение искусственного интеллекта. "Он дает ряд преимуществ. Во-первых, это в два раза удешевление оборудования, во-вторых, это возможность отбирать новые виды фракций, которые обычные сортировщики не видят", - пояснил Неволин.
Он подчеркнул, что "Гурман" может не просто отбирать ПЭТ-бутылки, но и определить их назначение. "Наш робот может определять бутылки из-под масла. Это другой вид отходов, он должен сортироваться отдельно", - заметил Неволин.
Мусоросортировочный робот "Гурман" используется в комплексах по переработке и размещению твёрдых бытовых отходов Подмосковья
и Тверской области.
IT-компания Nevlabs разрабатывает оборудование для автоматизированной сортировки бытовых отходов с 2018 года.
Международная выставка технологий и оборудования для обращения с отходами WasteEcoExpo проходит в Москве в "Крокус Экспо" с 13 по 15 сентября.