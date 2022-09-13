https://ria.ru/20220913/retsessiya-1816558060.html

Власти Германии заявили о риске рецессии в следующем году

Власти Германии заявили о риске рецессии в следующем году - РИА Новости, 13.09.2022

Власти Германии заявили о риске рецессии в следующем году

Если рост цен в Германии будет беспрепятственно продолжаться, то существует риск рецессии в следующем году, сказал министр экономики страны Роберт Хабек. РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T17:42

2022-09-13T17:42

2022-09-13T17:42

экономика

роберт хабек

германия

в мире

рецессия

инфляция

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БЕРЛИН, 13 сен - РИА Новости. Если рост цен в Германии будет беспрепятственно продолжаться, то существует риск рецессии в следующем году, сказал министр экономики страны Роберт Хабек."Если рост цен и инфляция будут беспрепятственно продолжаться, как мы уже видели, то существует риск рецессии в следующем году", - сказал Хабек в рамках Дня немецких работодателей. Его выступление в прямом эфире транслировал телеканал Welt.Позже он добавил, что с этим можно бороться, поскольку рецессия - это не "гроза, надвигающаяся на население", и можно решать самим, что с этим делать."Мы можем предотвратить это. Это будет трудно и непросто. Но рецессия - это не закон природы. Мы должны разработать комплекс мер, должны снизить цены на энергию, укрепить спрос", - пояснил Хабек.

https://ria.ru/20220913/gaz-1816486156.html

германия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, роберт хабек, германия, в мире, рецессия, инфляция