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Власти Германии заявили о риске рецессии в следующем году - РИА Новости, 13.09.2022
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Власти Германии заявили о риске рецессии в следующем году
Власти Германии заявили о риске рецессии в следующем году - РИА Новости, 13.09.2022
Власти Германии заявили о риске рецессии в следующем году
Если рост цен в Германии будет беспрепятственно продолжаться, то существует риск рецессии в следующем году, сказал министр экономики страны Роберт Хабек. РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T17:42
2022-09-13T17:42
экономика
роберт хабек
германия
в мире
рецессия
инфляция
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БЕРЛИН, 13 сен - РИА Новости. Если рост цен в Германии будет беспрепятственно продолжаться, то существует риск рецессии в следующем году, сказал министр экономики страны Роберт Хабек."Если рост цен и инфляция будут беспрепятственно продолжаться, как мы уже видели, то существует риск рецессии в следующем году", - сказал Хабек в рамках Дня немецких работодателей. Его выступление в прямом эфире транслировал телеканал Welt.Позже он добавил, что с этим можно бороться, поскольку рецессия - это не "гроза, надвигающаяся на население", и можно решать самим, что с этим делать."Мы можем предотвратить это. Это будет трудно и непросто. Но рецессия - это не закон природы. Мы должны разработать комплекс мер, должны снизить цены на энергию, укрепить спрос", - пояснил Хабек.
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экономика, роберт хабек, германия, в мире, рецессия, инфляция
Экономика, Роберт Хабек, Германия, В мире, Рецессия, Инфляция
17:42 13.09.2022
 
Власти Германии заявили о риске рецессии в следующем году

Глава Минфина Германии Хабек: есть риск рецессии в 2023 году из-за необузданной инфляции

CC BY-SA 3.0 / Thomas Wolf / Stadtbild KölnВид на центр города Кельн, Германия
Вид на центр города Кельн, Германия - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
CC BY-SA 3.0 / Thomas Wolf / Stadtbild Köln
Вид на центр города Кельн, Германия. Архивное фото
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БЕРЛИН, 13 сен - РИА Новости. Если рост цен в Германии будет беспрепятственно продолжаться, то существует риск рецессии в следующем году, сказал министр экономики страны Роберт Хабек.
"Если рост цен и инфляция будут беспрепятственно продолжаться, как мы уже видели, то существует риск рецессии в следующем году", - сказал Хабек в рамках Дня немецких работодателей. Его выступление в прямом эфире транслировал телеканал Welt.
Позже он добавил, что с этим можно бороться, поскольку рецессия - это не "гроза, надвигающаяся на население", и можно решать самим, что с этим делать.
"Мы можем предотвратить это. Это будет трудно и непросто. Но рецессия - это не закон природы. Мы должны разработать комплекс мер, должны снизить цены на энергию, укрепить спрос", - пояснил Хабек.
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ЭкономикаРоберт ХабекГерманияВ миреРецессияИнфляция
 
 
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