Рейтинг@Mail.ru
Володин предложил наказание для ресторанов, которые не пускают военных - РИА Новости, 13.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220913/restorany-1816477899.html
Володин предложил наказание для ресторанов, которые не пускают военных
Володин предложил наказание для ресторанов, которые не пускают военных - РИА Новости, 13.09.2022
Володин предложил наказание для ресторанов, которые не пускают военных
Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя случай, когда военного в форме не пустили в один из ресторанов Москвы, заявил, что такие заведения должны быть... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T14:13
2022-09-13T21:18
общество
вячеслав володин
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147772/85/1477728500_0:0:2985:1680_1920x0_80_0_0_d34666422a9d85da4141e12e84332e23.jpg
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя случай, когда военного в форме не пустили в один из ресторанов Москвы, заявил, что такие заведения должны быть закрыты.Ранее в ряде СМИ появилась информация о скандале в московском ресторане, куда на семейное торжество охранники не пустили военного, якобы предложив ему пробраться на веранду через кусты, чтобы "не распугивал посетителей"."Надо, чтобы подобные поступки наказывались, а учреждения, где так относятся к военнослужащим, были закрыты. Это самое малое. Мы гордимся нашими военнослужащими и сотрудниками правоохранительных органов. Наш долг — защитить их от хамства и подобных появлений. Это самое маленькое, что мы можем для них сделать", — заявил спикер на пленарном заседании Госдумы.Также он напомнил, что надо исходить из того, что каждый депутат представляет здесь избирательный округ."Нам необходимо сделать все для поддержки военнослужащих и их семей. Правильно держать этот вопрос на контроле. А также реагировать на ситуации, которые просто недопустимы. Как случай, когда в один из ресторанов города Москвы не пустили офицера, который пришел на день рождения к своей маме. Ему было отказано во входе, потому что он был в военной форме. Подобного быть не должно!" — сказал Володин.
https://ria.ru/20220913/spetsoperatsiya-1816453392.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147772/85/1477728500_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_20a1982468effb08a94e07a6c31b0327.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Вячеслав Володин, Госдума РФ
14:13 13.09.2022 (обновлено: 21:18 13.09.2022)
 
Володин предложил наказание для ресторанов, которые не пускают военных

Спикер Госдумы Володин призвал закрывать рестораны, которые не пускают к себе военных

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя случай, когда военного в форме не пустили в один из ресторанов Москвы, заявил, что такие заведения должны быть закрыты.
Ранее в ряде СМИ появилась информация о скандале в московском ресторане, куда на семейное торжество охранники не пустили военного, якобы предложив ему пробраться на веранду через кусты, чтобы "не распугивал посетителей".
"Надо, чтобы подобные поступки наказывались, а учреждения, где так относятся к военнослужащим, были закрыты. Это самое малое. Мы гордимся нашими военнослужащими и сотрудниками правоохранительных органов. Наш долг — защитить их от хамства и подобных появлений. Это самое маленькое, что мы можем для них сделать", — заявил спикер на пленарном заседании Госдумы.
Также он напомнил, что надо исходить из того, что каждый депутат представляет здесь избирательный округ.
"Нам необходимо сделать все для поддержки военнослужащих и их семей. Правильно держать этот вопрос на контроле. А также реагировать на ситуации, которые просто недопустимы. Как случай, когда в один из ресторанов города Москвы не пустили офицера, который пришел на день рождения к своей маме. Ему было отказано во входе, потому что он был в военной форме. Подобного быть не должно!" — сказал Володин.
Российские десантники выполняют задание на направлении Николаев-Кривой Рог - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
13:17Специальная военная операция на Украине
Россияне поддерживают решение Путина о спецоперации, считает Песков
 
ОбществоВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала