https://ria.ru/20220913/restorany-1816477899.html

Володин предложил наказание для ресторанов, которые не пускают военных

Володин предложил наказание для ресторанов, которые не пускают военных - РИА Новости, 13.09.2022

Володин предложил наказание для ресторанов, которые не пускают военных

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя случай, когда военного в форме не пустили в один из ресторанов Москвы, заявил, что такие заведения должны быть... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T14:13

2022-09-13T14:13

2022-09-13T21:18

общество

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя случай, когда военного в форме не пустили в один из ресторанов Москвы, заявил, что такие заведения должны быть закрыты.Ранее в ряде СМИ появилась информация о скандале в московском ресторане, куда на семейное торжество охранники не пустили военного, якобы предложив ему пробраться на веранду через кусты, чтобы "не распугивал посетителей"."Надо, чтобы подобные поступки наказывались, а учреждения, где так относятся к военнослужащим, были закрыты. Это самое малое. Мы гордимся нашими военнослужащими и сотрудниками правоохранительных органов. Наш долг — защитить их от хамства и подобных появлений. Это самое маленькое, что мы можем для них сделать", — заявил спикер на пленарном заседании Госдумы.Также он напомнил, что надо исходить из того, что каждый депутат представляет здесь избирательный округ."Нам необходимо сделать все для поддержки военнослужащих и их семей. Правильно держать этот вопрос на контроле. А также реагировать на ситуации, которые просто недопустимы. Как случай, когда в один из ресторанов города Москвы не пустили офицера, который пришел на день рождения к своей маме. Ему было отказано во входе, потому что он был в военной форме. Подобного быть не должно!" — сказал Володин.

https://ria.ru/20220913/spetsoperatsiya-1816453392.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, вячеслав володин, госдума рф