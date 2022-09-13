https://ria.ru/20220913/reparatsii-1816606404.html

Качиньский признал нереальность получения Польшей репараций от России

Качиньский признал нереальность получения Польшей репараций от России - РИА Новости, 13.09.2022

Качиньский признал нереальность получения Польшей репараций от России

Глава правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский признал нереальность получения репараций от России. РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T22:06

2022-09-13T22:06

2022-09-13T22:08

в мире

ярослав качиньский

россия

польша

германия

право и справедливость

вторая мировая война (1939-1945)

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ВАРШАВА, 13 сен – РИА Новости. Глава правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский признал нереальность получения репараций от России.Ранее власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. При этом польские политики неоднократно заявляли, что надеются получить репарации не только от Германии, но и от России. Несколько лет назад Качиньский выразил мнение, что Москва, как и Берлин, обязана выплатить Варшаве компенсацию за ущерб во Второй мировой войне. Его поддержали многие польские политики. Так, замминистра иностранных дел Павел Яблонский заявил о "безоговорочном" праве Варшавы на репарации от России."Мы не говорим, что нам не положены (репарации от России – ред.). Но нужно выбрать определенную очередность. Шаг за шагом", - сказал Качиньский, выступая во вторник перед избирателями в Прушкове. Выступление Качиньского транслирует Польское телевидение."Я очень буду доволен, если доживу до того, когда Россия присоединится к семье цивилизованных стран, которые соблюдают определенные правила. В тот момент можно будет этот вопрос поставить как реальный. В отношении Германии это вопрос трудный, но реальный. В то же время в отношении России такой, какая она сегодня есть, - нет", - добавил он.

https://ria.ru/20220901/reparatsii-1813769559.html

https://ria.ru/20220908/polsha-1815435837.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, ярослав качиньский, россия, польша, германия, право и справедливость, вторая мировая война (1939-1945)