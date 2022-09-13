22:06 13.09.2022 (обновлено: 22:08 13.09.2022)
Качиньский признал нереальность получения Польшей репараций от России
Глава польской партии PiS Качиньский: получить репарации от России сейчас нереально
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЛидер правящей польской партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский
Лидер правящей польской партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский. Архивное фото
ВАРШАВА, 13 сен – РИА Новости. Глава правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский признал нереальность получения репараций от России.
Ранее власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. При этом польские политики неоднократно заявляли, что надеются получить репарации не только от Германии, но и от России. Несколько лет назад Качиньский выразил мнение, что Москва, как и Берлин, обязана выплатить Варшаве компенсацию за ущерб во Второй мировой войне. Его поддержали многие польские политики. Так, замминистра иностранных дел Павел Яблонский заявил о "безоговорочном" праве Варшавы на репарации от России.
"Мы не говорим, что нам не положены (репарации от России – ред.). Но нужно выбрать определенную очередность. Шаг за шагом", - сказал Качиньский, выступая во вторник перед избирателями в Прушкове. Выступление Качиньского транслирует Польское телевидение.
"Я очень буду доволен, если доживу до того, когда Россия присоединится к семье цивилизованных стран, которые соблюдают определенные правила. В тот момент можно будет этот вопрос поставить как реальный. В отношении Германии это вопрос трудный, но реальный. В то же время в отношении России такой, какая она сегодня есть, - нет", - добавил он.
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