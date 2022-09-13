https://ria.ru/20220913/reka-1816421383.html

В Астраханской области двое детей утонули в реке

В Астраханской области двое детей утонули в реке - РИА Новости, 13.09.2022

В Астраханской области двое детей утонули в реке

Следователи организовали проверку по факту гибели двух детей, которые пошли купаться на речку в Володарском районе Астраханской области, сообщает СУСК России по РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T12:04

2022-09-13T12:04

2022-09-13T12:04

происшествия

астраханская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

володарский район

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 сен - РИА Новости. Следователи организовали проверку по факту гибели двух детей, которые пошли купаться на речку в Володарском районе Астраханской области, сообщает СУСК России по региону."Камызякским межрайонным следственным отделом СУСК России по Астраханской области проводится процессуальная проверка по факту гибели на воде двух детей в возрасте 6 и 8 лет", - говорится в сообщении.По данным ведомства, 12 сентября текущего года двое братьев отпросились у бабушки поиграть на детской площадке в поселке Ямное. Мать детей в это время находилась на работе. Когда дети не пришли домой, бабушка направилась на поиски, сообщив в правоохранительные органы."В ходе поисковых мероприятий на берегу реки Чурка были обнаружены вещи детей, а позже тело 8-летнего ребенка", - говорится в сообщении. Спустя некоторое время правоохранители обнаружили тело второго ребенка.По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20220912/telo-1816330254.html

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астраханская область

россия

володарский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, астраханская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), володарский район