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В Астраханской области двое детей утонули в реке - РИА Новости, 13.09.2022
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В Астраханской области двое детей утонули в реке
В Астраханской области двое детей утонули в реке - РИА Новости, 13.09.2022
В Астраханской области двое детей утонули в реке
Следователи организовали проверку по факту гибели двух детей, которые пошли купаться на речку в Володарском районе Астраханской области, сообщает СУСК России по РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T12:04
2022-09-13T12:04
происшествия
астраханская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
володарский район
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 сен - РИА Новости. Следователи организовали проверку по факту гибели двух детей, которые пошли купаться на речку в Володарском районе Астраханской области, сообщает СУСК России по региону."Камызякским межрайонным следственным отделом СУСК России по Астраханской области проводится процессуальная проверка по факту гибели на воде двух детей в возрасте 6 и 8 лет", - говорится в сообщении.По данным ведомства, 12 сентября текущего года двое братьев отпросились у бабушки поиграть на детской площадке в поселке Ямное. Мать детей в это время находилась на работе. Когда дети не пришли домой, бабушка направилась на поиски, сообщив в правоохранительные органы."В ходе поисковых мероприятий на берегу реки Чурка были обнаружены вещи детей, а позже тело 8-летнего ребенка", - говорится в сообщении. Спустя некоторое время правоохранители обнаружили тело второго ребенка.По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
https://ria.ru/20220912/telo-1816330254.html
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астраханская область
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происшествия, астраханская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), володарский район
Происшествия, Астраханская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Володарский район
12:04 13.09.2022
 
В Астраханской области двое детей утонули в реке

СК организовал проверку из-за гибели двух детей, утонувших в реке в Астраханской области

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 сен - РИА Новости. Следователи организовали проверку по факту гибели двух детей, которые пошли купаться на речку в Володарском районе Астраханской области, сообщает СУСК России по региону.
"Камызякским межрайонным следственным отделом СУСК России по Астраханской области проводится процессуальная проверка по факту гибели на воде двух детей в возрасте 6 и 8 лет", - говорится в сообщении.
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По данным ведомства, 12 сентября текущего года двое братьев отпросились у бабушки поиграть на детской площадке в поселке Ямное. Мать детей в это время находилась на работе. Когда дети не пришли домой, бабушка направилась на поиски, сообщив в правоохранительные органы.
"В ходе поисковых мероприятий на берегу реки Чурка были обнаружены вещи детей, а позже тело 8-летнего ребенка", - говорится в сообщении. Спустя некоторое время правоохранители обнаружили тело второго ребенка.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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ПроисшествияАстраханская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Володарский район
 
 
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