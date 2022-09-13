https://ria.ru/20220913/referendum-1816603068.html

Запорожские власти оценили сроки референдума о вхождении в Россию

Запорожские власти оценили сроки референдума о вхождении в Россию - РИА Новости, 13.09.2022

Запорожские власти оценили сроки референдума о вхождении в Россию

Голосование о вхождении Запорожской области в состав РФ пройдет в ближайшее время, регион надежно защищен российской армией, заявил глава администрации области... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T21:40

2022-09-13T21:40

2022-09-13T21:40

специальная военная операция на украине

евгений балицкий

россия

запорожская область

херсонская область

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Голосование о вхождении Запорожской области в состав РФ пройдет в ближайшее время, регион надежно защищен российской армией, заявил глава администрации области Евгений Балицкий."Референдум пройдет в ближайшее время, о дате мы обязательно сообщим. Прошу не реагировать на информационные вбросы противника, мы надежно защищены российской армией", - написал Балицкий у себя в Telegram-канале.Он отметил, что пока есть ряд ограничивающих факторов: усилились обстрелы с украинской стороны, не решен до конца вопрос с атомной станцией."Никто освобожденную Запорожскую область фашистам не вернет. Сохраняйте спокойствие… Все моменты, связанные с жизнедеятельностью, под контролем, и мы находимся под защитой российского оружия", - подчеркнул Балицкий.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.

https://ria.ru/20220908/zaporozhe-1815535011.html

https://ria.ru/20220907/opros-1815152855.html

россия

запорожская область

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

евгений балицкий, россия, запорожская область, херсонская область