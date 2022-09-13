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Запорожские власти оценили сроки референдума о вхождении в Россию - РИА Новости, 13.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220913/referendum-1816603068.html
Запорожские власти оценили сроки референдума о вхождении в Россию
Запорожские власти оценили сроки референдума о вхождении в Россию - РИА Новости, 13.09.2022
Запорожские власти оценили сроки референдума о вхождении в Россию
Голосование о вхождении Запорожской области в состав РФ пройдет в ближайшее время, регион надежно защищен российской армией, заявил глава администрации области... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T21:40
2022-09-13T21:40
специальная военная операция на украине
евгений балицкий
россия
запорожская область
херсонская область
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Голосование о вхождении Запорожской области в состав РФ пройдет в ближайшее время, регион надежно защищен российской армией, заявил глава администрации области Евгений Балицкий."Референдум пройдет в ближайшее время, о дате мы обязательно сообщим. Прошу не реагировать на информационные вбросы противника, мы надежно защищены российской армией", - написал Балицкий у себя в Telegram-канале.Он отметил, что пока есть ряд ограничивающих факторов: усилились обстрелы с украинской стороны, не решен до конца вопрос с атомной станцией."Никто освобожденную Запорожскую область фашистам не вернет. Сохраняйте спокойствие… Все моменты, связанные с жизнедеятельностью, под контролем, и мы находимся под защитой российского оружия", - подчеркнул Балицкий.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
https://ria.ru/20220908/zaporozhe-1815535011.html
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россия
запорожская область
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евгений балицкий, россия, запорожская область, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Евгений Балицкий, Россия, Запорожская область, Херсонская область
21:40 13.09.2022
 
Запорожские власти оценили сроки референдума о вхождении в Россию

Балицкий: голосование о вхождении Запорожской области в Россию пройдет в ближайшее время

© РИА Новости / Перейти в медиабанкДевушка на фоне социального плаката в Мелитополе
Девушка на фоне социального плаката в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
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Девушка на фоне социального плаката в Мелитополе. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Голосование о вхождении Запорожской области в состав РФ пройдет в ближайшее время, регион надежно защищен российской армией, заявил глава администрации области Евгений Балицкий.
"Референдум пройдет в ближайшее время, о дате мы обязательно сообщим. Прошу не реагировать на информационные вбросы противника, мы надежно защищены российской армией", - написал Балицкий у себя в Telegram-канале.
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Он отметил, что пока есть ряд ограничивающих факторов: усилились обстрелы с украинской стороны, не решен до конца вопрос с атомной станцией.
"Никто освобожденную Запорожскую область фашистам не вернет. Сохраняйте спокойствие… Все моменты, связанные с жизнедеятельностью, под контролем, и мы находимся под защитой российского оружия", - подчеркнул Балицкий.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
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Специальная военная операция на УкраинеЕвгений БалицкийРоссияЗапорожская областьХерсонская область
 
 
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