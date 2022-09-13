Рейтинг@Mail.ru
В Раменском в квартире нашли ребенка с телами умерших родителей - РИА Новости, 13.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220913/rebenok-1816613965.html
В Раменском в квартире нашли ребенка с телами умерших родителей
В Раменском в квартире нашли ребенка с телами умерших родителей - РИА Новости, 13.09.2022
В Раменском в квартире нашли ребенка с телами умерших родителей
Следователи начали проверку после обнаружения тел мужчины и женщины без следов насильственной смерти в квартире в подмосковном Раменском, вместе с ними в... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T23:44
2022-09-13T23:44
происшествия
раменское
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Следователи начали проверку после обнаружения тел мужчины и женщины без следов насильственной смерти в квартире в подмосковном Раменском, вместе с ними в квартире находилась шестилетняя девочка, сообщили в пресс-службах областных прокуратуры и ГСУ СК. По данным источника РИА Новости, родители ребенка могли отравиться наркотиками.По данным следствия, 13 сентября в квартире по улице Десантная города Раменское нашли тела мужчины и женщины без внешних признаков насильственной смерти. "По данному факту незамедлительно организовано проведение доследственной проверки и осуществлен выезд на место происшествия", - сообщили в ведомстве.Кроме того, в квартире находилась шестилетняя девочка. Сейчас она в больнице на обследовании. Угрозы жизни и здоровью ребенка нет."Установлено, что семья не состоит на учетах в органах КДН (комиссии по делам несовершеннолетних). Осуществляется осмотр места происшествия, проводятся опросы. Назначено проведение судебно-медицинских экспертиз с целью установления причины смерти", - добавили в СК.В свою очередь в областной прокуратуре сообщили журналистам, что раменская городская прокуратура проверит, как исполнялись требования законодательства о несовершеннолетних, а также полноту и своевременность действий органов системы профилактики.Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, по предварительным данным, причиной отравления мужчины и женщины могли стать наркотики.
https://ria.ru/20220909/ubiystvo-1815614885.html
https://ria.ru/20220908/ubiystvo-1815415632.html
раменское
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_58:0:2787:2047_1920x0_80_0_0_97ad95ba17a303d5251642b4c109a601.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, раменское, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Раменское, Следственный комитет России (СК РФ)
23:44 13.09.2022
 
В Раменском в квартире нашли ребенка с телами умерших родителей

В Раменском в квартире нашли шестилетнюю девочку с телами умерших родителей

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Следователи начали проверку после обнаружения тел мужчины и женщины без следов насильственной смерти в квартире в подмосковном Раменском, вместе с ними в квартире находилась шестилетняя девочка, сообщили в пресс-службах областных прокуратуры и ГСУ СК. По данным источника РИА Новости, родители ребенка могли отравиться наркотиками.
По данным следствия, 13 сентября в квартире по улице Десантная города Раменское нашли тела мужчины и женщины без внешних признаков насильственной смерти. "По данному факту незамедлительно организовано проведение доследственной проверки и осуществлен выезд на место происшествия", - сообщили в ведомстве.
В Красносулинском районе Ростовской области задержан подозреваемый в убийстве 14-летней девочки - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
9 сентября, 12:20
Ростовскую школьницу, пропавшую два дня назад, нашли убитой
Кроме того, в квартире находилась шестилетняя девочка. Сейчас она в больнице на обследовании. Угрозы жизни и здоровью ребенка нет.
"Установлено, что семья не состоит на учетах в органах КДН (комиссии по делам несовершеннолетних). Осуществляется осмотр места происшествия, проводятся опросы. Назначено проведение судебно-медицинских экспертиз с целью установления причины смерти", - добавили в СК.
В свою очередь в областной прокуратуре сообщили журналистам, что раменская городская прокуратура проверит, как исполнялись требования законодательства о несовершеннолетних, а также полноту и своевременность действий органов системы профилактики.
Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, по предварительным данным, причиной отравления мужчины и женщины могли стать наркотики.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
8 сентября, 14:33
В подмосковном парке нашли тело мужчины с огнестрельным ранением
 
ПроисшествияРаменскоеСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала