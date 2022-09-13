https://ria.ru/20220913/rebenok-1816613965.html

В Раменском в квартире нашли ребенка с телами умерших родителей

В Раменском в квартире нашли ребенка с телами умерших родителей - РИА Новости, 13.09.2022

В Раменском в квартире нашли ребенка с телами умерших родителей

Следователи начали проверку после обнаружения тел мужчины и женщины без следов насильственной смерти в квартире в подмосковном Раменском, вместе с ними в... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T23:44

2022-09-13T23:44

2022-09-13T23:44

происшествия

раменское

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Следователи начали проверку после обнаружения тел мужчины и женщины без следов насильственной смерти в квартире в подмосковном Раменском, вместе с ними в квартире находилась шестилетняя девочка, сообщили в пресс-службах областных прокуратуры и ГСУ СК. По данным источника РИА Новости, родители ребенка могли отравиться наркотиками.По данным следствия, 13 сентября в квартире по улице Десантная города Раменское нашли тела мужчины и женщины без внешних признаков насильственной смерти. "По данному факту незамедлительно организовано проведение доследственной проверки и осуществлен выезд на место происшествия", - сообщили в ведомстве.Кроме того, в квартире находилась шестилетняя девочка. Сейчас она в больнице на обследовании. Угрозы жизни и здоровью ребенка нет."Установлено, что семья не состоит на учетах в органах КДН (комиссии по делам несовершеннолетних). Осуществляется осмотр места происшествия, проводятся опросы. Назначено проведение судебно-медицинских экспертиз с целью установления причины смерти", - добавили в СК.В свою очередь в областной прокуратуре сообщили журналистам, что раменская городская прокуратура проверит, как исполнялись требования законодательства о несовершеннолетних, а также полноту и своевременность действий органов системы профилактики.Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, по предварительным данным, причиной отравления мужчины и женщины могли стать наркотики.

https://ria.ru/20220909/ubiystvo-1815614885.html

https://ria.ru/20220908/ubiystvo-1815415632.html

раменское

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, раменское, следственный комитет россии (ск рф)