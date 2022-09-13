https://ria.ru/20220913/reb-1816392468.html
Минобороны показало обнаружение диверсантов и наводчиков под Харьковом
Минобороны показало обнаружение диверсантов и наводчиков под Харьковом - РИА Новости, 13.09.2022
Минобороны показало обнаружение диверсантов и наводчиков под Харьковом
Расчет комплекса радиоэлектронной борьбы Центрального военного округа на харьковском направлении вскрыл позиции диверсионно-разведывательных групп и... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T10:31
2022-09-13T10:31
2022-09-13T10:31
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Расчет комплекса радиоэлектронной борьбы Центрального военного округа на харьковском направлении вскрыл позиции диверсионно-разведывательных групп и корректировщиков противника, заблокировал им сотовую связь и передал их координаты для поражения, следует из видео Минобороны России.На кадрах – работа расчетов РЭБ Центрального военного округа, запуск беспилотников типа "Орлан-10", обнаружение целей, передача координат для удара, огневое поражение позиций противника и возвращение беспилотника."На харьковском направлении расчетом комплекса совершено более 100 вылетов, что позволило вскрыть позиции противника и передать координаты в группу огневого поражения, также заблокировать сотовую связь на критически важных направлениях для снижения эффективности управления войсками и оружием. Расчетом вскрыты местоположения как диверсионно-разведывательных групп противника, так и корректировщиков, в том числе иностранных наемников", - рассказал командир взвода комплекса БПЛА РЭБ старший лейтенант Евгений.Он уточнил, что его подразделение применяет комплекс, предназначенный для ведения воздушной радиоэлектронной разведки, определения местоположения абонентов сотовой связи и ее блокирования.В настоящее время подразделение старшего лейтенанта Евгения продолжает выполнять задачи по воздушной разведке, выявлению действий войск и диверсионно-разведывательных групп противника.
https://ria.ru/20220913/zaklyuchennye-1816179998.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Работа подразделений РЭБ по обнаружению диверсантов и наводчиков ВСУ
Боевая работа подразделений радиоэлектронной борьбы Центрального военного округа в ходе проведения специальной военной операции. Получив боевую задачу, расчет комплекса РЭБ осуществил перемещение в район, обеспечивающий беспрепятственный взлет БПЛА, входящий в состав комплекса. Военнослужащие выполнили более 100 вылетов, что позволило вскрыть позиции ВСУ и передать координаты в группу огневого поражения. В ходе работы расчетом была вскрыта работа ДРГ, корректировщиков и авианаводчиков националистов, а также иностранных наемников.
2022-09-13T10:31
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PT1M06S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф (минобороны рф), харьков, вооруженные силы рф, россия
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Харьков, Вооруженные силы РФ, Россия
Минобороны показало обнаружение диверсантов и наводчиков под Харьковом
Минобороны показало кадры обнаружения диверсантов и наводчиков на Харьковском направлении
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Расчет комплекса радиоэлектронной борьбы Центрального военного округа на харьковском направлении вскрыл позиции диверсионно-разведывательных групп и корректировщиков противника, заблокировал им сотовую связь и передал их координаты для поражения, следует из видео Минобороны России.
На кадрах – работа расчетов РЭБ Центрального военного округа, запуск беспилотников типа "Орлан-10", обнаружение целей, передача координат для удара, огневое поражение позиций противника и возвращение беспилотника.
"На харьковском направлении расчетом комплекса совершено более 100 вылетов, что позволило вскрыть позиции противника и передать координаты в группу огневого поражения, также заблокировать сотовую связь на критически важных направлениях для снижения эффективности управления войсками и оружием. Расчетом вскрыты местоположения как диверсионно-разведывательных групп противника, так и корректировщиков, в том числе иностранных наемников", - рассказал командир взвода комплекса БПЛА РЭБ старший лейтенант Евгений.
Он уточнил, что его подразделение применяет комплекс, предназначенный для ведения воздушной радиоэлектронной разведки, определения местоположения абонентов сотовой связи и ее блокирования.
В настоящее время подразделение старшего лейтенанта Евгения продолжает выполнять задачи по воздушной разведке, выявлению действий войск и диверсионно-разведывательных групп противника.