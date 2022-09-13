https://ria.ru/20220913/razvedka-1816611860.html
Рогов заявил об отражении попыток ВСУ провести разведку боем в Запорожье
Рогов заявил об отражении попыток ВСУ провести разведку боем в Запорожье - РИА Новости, 13.09.2022
Рогов заявил об отражении попыток ВСУ провести разведку боем в Запорожье
Все попытки украинских штурмовых групп провести разведку боем на линии фронта в Запорожской области получают жесткий отпор, сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T23:18
2022-09-13T23:18
2022-09-13T23:18
специальная военная операция на украине
запорожская область
владимир рогов
в мире
вооруженные силы украины
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости. Все попытки украинских штурмовых групп провести разведку боем на линии фронта в Запорожской области получают жесткий отпор, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации области Владимир Рогов.Украинские войска стягивают большие силы к линии боевого соприкосновения для подготовки наступления.По его словам, украинские войска также активно используют разведывательные и ударные беспилотники.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220913/spetsoperatsiya-1816477301.html
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запорожская область, владимир рогов, в мире, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Владимир Рогов, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина
Рогов заявил об отражении попыток ВСУ провести разведку боем в Запорожье
Рогов заявил об отражении попыток ВСУ провести разведку боем в Запорожской области