Рейтинг@Mail.ru
Рогов заявил об отражении попыток ВСУ провести разведку боем в Запорожье - РИА Новости, 13.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220913/razvedka-1816611860.html
Рогов заявил об отражении попыток ВСУ провести разведку боем в Запорожье
Рогов заявил об отражении попыток ВСУ провести разведку боем в Запорожье - РИА Новости, 13.09.2022
Рогов заявил об отражении попыток ВСУ провести разведку боем в Запорожье
Все попытки украинских штурмовых групп провести разведку боем на линии фронта в Запорожской области получают жесткий отпор, сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T23:18
2022-09-13T23:18
специальная военная операция на украине
запорожская область
владимир рогов
в мире
вооруженные силы украины
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802632496_127:0:3077:1659_1920x0_80_0_0_3c3c5dcda70edcc04604182d542a6dc8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости. Все попытки украинских штурмовых групп провести разведку боем на линии фронта в Запорожской области получают жесткий отпор, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации области Владимир Рогов.Украинские войска стягивают большие силы к линии боевого соприкосновения для подготовки наступления.По его словам, украинские войска также активно используют разведывательные и ударные беспилотники.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220913/spetsoperatsiya-1816477301.html
запорожская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802632496_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_252e29040c06f944612647c07b8b1f6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, владимир рогов, в мире, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Владимир Рогов, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина
23:18 13.09.2022
 
Рогов заявил об отражении попыток ВСУ провести разведку боем в Запорожье

Рогов заявил об отражении попыток ВСУ провести разведку боем в Запорожской области

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости. Все попытки украинских штурмовых групп провести разведку боем на линии фронта в Запорожской области получают жесткий отпор, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации области Владимир Рогов.
Украинские войска стягивают большие силы к линии боевого соприкосновения для подготовки наступления.
"Противник сформировал штурмовые группы для проведения разведок боем по нашим опорным пунктам, проверяя, что где расположено, надежна ли наша линия обороны. Но все попытки получают жесткий отпор", - сказал Рогов.
По его словам, украинские войска также активно используют разведывательные и ударные беспилотники.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
14:52Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 13.09.2022
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВладимир РоговВ миреВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала