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Путин проведет несколько телефонных разговоров во вторник - РИА Новости, 13.09.2022
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Путин проведет несколько телефонных разговоров во вторник
Путин проведет несколько телефонных разговоров во вторник - РИА Новости, 13.09.2022
Путин проведет несколько телефонных разговоров во вторник
Президент РФ Владимир Путин во второй половине дня во вторник может провести несколько телефонных разговоров, сообщил журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T12:59
2022-09-13T13:31
владимир путин
политика
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во второй половине дня во вторник может провести несколько телефонных разговоров, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Во второй половине дня мы не исключаем несколько телефонных разговоров", - сказал Песков. Он также сообщил, что у главы государства запланированы непубличные встречи и доклады.Ночью у Путина состоялся телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Они обсудили эскалацию конфликта на границе Армении и Азербайджана. В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения.
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владимир путин, политика, россия, дмитрий песков
Владимир Путин, Политика, Россия, Дмитрий Песков
12:59 13.09.2022 (обновлено: 13:31 13.09.2022)
 
Путин проведет несколько телефонных разговоров во вторник

Во вторник у Путина ожидаются несколько телефонных разговоров

© РИА Новости / POOLПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / POOL
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во второй половине дня во вторник может провести несколько телефонных разговоров, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Во второй половине дня мы не исключаем несколько телефонных разговоров", - сказал Песков. Он также сообщил, что у главы государства запланированы непубличные встречи и доклады.
Ночью у Путина состоялся телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Они обсудили эскалацию конфликта на границе Армении и Азербайджана. В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения.
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
10:56
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Владимир ПутинПолитикаРоссияДмитрий Песков
 
 
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