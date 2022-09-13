https://ria.ru/20220913/razgovory-1816444905.html
Путин проведет несколько телефонных разговоров во вторник
Путин проведет несколько телефонных разговоров во вторник - РИА Новости, 13.09.2022
Путин проведет несколько телефонных разговоров во вторник
Президент РФ Владимир Путин во второй половине дня во вторник может провести несколько телефонных разговоров, сообщил журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T12:59
2022-09-13T12:59
2022-09-13T13:31
владимир путин
политика
россия
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1d/1791541193_293:0:3010:1528_1920x0_80_0_0_91d7ce7d2d970850a38421e4f5260af0.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во второй половине дня во вторник может провести несколько телефонных разговоров, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Во второй половине дня мы не исключаем несколько телефонных разговоров", - сказал Песков. Он также сообщил, что у главы государства запланированы непубличные встречи и доклады.Ночью у Путина состоялся телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Они обсудили эскалацию конфликта на границе Армении и Азербайджана. В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения.
https://ria.ru/20220913/peremirie-1816400271.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1d/1791541193_310:0:2964:1990_1920x0_80_0_0_248c5f44218f1fc2b9b6d6d427f81d27.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, политика, россия, дмитрий песков
Владимир Путин, Политика, Россия, Дмитрий Песков
12:59 13.09.2022 (обновлено: 13:31 13.09.2022)
Путин проведет несколько телефонных разговоров во вторник
Во вторник у Путина ожидаются несколько телефонных разговоров