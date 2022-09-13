https://ria.ru/20220913/razgovory-1816444905.html

Путин проведет несколько телефонных разговоров во вторник

Путин проведет несколько телефонных разговоров во вторник - РИА Новости, 13.09.2022

Путин проведет несколько телефонных разговоров во вторник

Президент РФ Владимир Путин во второй половине дня во вторник может провести несколько телефонных разговоров, сообщил журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T12:59

2022-09-13T12:59

2022-09-13T13:31

владимир путин

политика

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во второй половине дня во вторник может провести несколько телефонных разговоров, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Во второй половине дня мы не исключаем несколько телефонных разговоров", - сказал Песков. Он также сообщил, что у главы государства запланированы непубличные встречи и доклады.Ночью у Путина состоялся телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Они обсудили эскалацию конфликта на границе Армении и Азербайджана. В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения.

https://ria.ru/20220913/peremirie-1816400271.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, политика, россия, дмитрий песков