https://ria.ru/20220913/razgovor-1816588351.html
Путин и Шольц обсудили ситуацию вокруг Украины
Путин и Шольц обсудили ситуацию вокруг Украины - РИА Новости, 13.09.2022
Путин и Шольц обсудили ситуацию вокруг Украины
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, в ходе разговора основное внимание уделено ситуации вокруг Украины в... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T20:01
2022-09-13T20:01
2022-09-13T20:05
специальная военная операция на украине
украина
владимир путин
олаф шольц
россия
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572352177_0:0:3003:1689_1920x0_80_0_0_fce871df5152d57016f94d940a0f5ecd.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, в ходе разговора основное внимание уделено ситуации вокруг Украины в контексте проведения специальной военной операции, сообщает пресс-служба Кремля."Основное внимание было уделено ситуации вокруг Украины в контексте проведения Россией специальной военной операции", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220913/oruzhie-1816565541.html
украина
россия
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572352177_113:0:2842:2047_1920x0_80_0_0_226f7b9f77a578b7407e5a348e037b43.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, владимир путин, олаф шольц, россия, германия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Владимир Путин, Олаф Шольц, Россия, Германия
20:01 13.09.2022 (обновлено: 20:05 13.09.2022)
Путин и Шольц обсудили ситуацию вокруг Украины
Кремль: Путин и Шольц в разговоре уделили основное внимание ситуации вокруг Украины