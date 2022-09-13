https://ria.ru/20220913/razgovor-1816588351.html

Путин и Шольц обсудили ситуацию вокруг Украины

Путин и Шольц обсудили ситуацию вокруг Украины - РИА Новости, 13.09.2022

Путин и Шольц обсудили ситуацию вокруг Украины

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, в ходе разговора основное внимание уделено ситуации вокруг Украины в... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T20:01

2022-09-13T20:01

2022-09-13T20:05

специальная военная операция на украине

украина

владимир путин

олаф шольц

россия

германия

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, в ходе разговора основное внимание уделено ситуации вокруг Украины в контексте проведения специальной военной операции, сообщает пресс-служба Кремля."Основное внимание было уделено ситуации вокруг Украины в контексте проведения Россией специальной военной операции", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220913/oruzhie-1816565541.html

украина

россия

германия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, владимир путин, олаф шольц, россия, германия