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"Фонтан и аппарат с едой". О каких детских площадках мечтают дошкольники? - РИА Новости, 13.09.2022
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Это надолго
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Ищем ответы на самые трудные вопросы о рождении и воспитании детей.
https://ria.ru/20220913/rayonykvartaly-1814791307.html
"Фонтан и аппарат с едой". О каких детских площадках мечтают дошкольники?
"Фонтан и аппарат с едой". О каких детских площадках мечтают дошкольники? - РИА Новости, 13.09.2022
"Фонтан и аппарат с едой". О каких детских площадках мечтают дошкольники?
Как молодой семье выбрать для себя идеальный микрорайон "на вырост"? Какой должна быть детская площадка, чтобы не надоесть детям и дать отдохнуть взрослым? Какие местечки "на районе" будут мягко избавлять подростков от агрессии? Почему важно общаться с соседями? И как изменить свой двор, если жилье уже есть?
2022-09-13T11:00
2022-09-13T11:08
это надолго
общество
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воспитание детей
психология
образование
архитектура
подкаст
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"Фонтан и аппарат с едой". О каких детских площадках мечтают дошкольники?
Как молодой семье выбрать для себя идеальный микрорайон «на вырост»? Какой должна быть детская площадка, чтобы не надоесть детям и дать отдохнуть взрослым? Какие местечки "на районе" будут мягко избавлять подростков от агрессии? Почему важно общаться с соседями? И как изменить свой двор, если жилье уже есть?
audio/mpeg
"Фонтан и аппарат с едой". О каких детских площадках мечтают дошкольники?
Как молодой семье выбрать для себя идеальный микрорайон «на вырост»? Какой должна быть детская площадка, чтобы не надоесть детям и дать отдохнуть взрослым? Какие местечки "на районе" будут мягко избавлять подростков от агрессии? Почему важно общаться с соседями? И как изменить свой двор, если жилье уже есть?
audio/mpeg
О микрорайоне мечты и о том, как его создать рассказывает ведущий научный сотрудник лаборатории развития ребёнка Московского городского педагогического университета, кандидат педагогических наук, международный эксперт по оценке качества образовательной среды Татьяна Ле-ван.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Ведущие: Юлия Мирей, Иван ГромовМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.
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общество, дизайн, воспитание детей, психология, образование, архитектура, подкаст, аудио, социальный навигатор, детские вопросы, мгпу
Это надолго, Общество, Дизайн, воспитание детей, Психология, Образование, Архитектура, Подкаст, Социальный навигатор, Детские вопросы, МГПУ
11:00 13.09.2022 (обновлено: 11:08 13.09.2022)
 

"Фонтан и аппарат с едой". О каких детских площадках мечтают дошкольники?

Это надолго
"Фонтан и аппарат с едой". О каких детских площадках мечтают дошкольники?
11:00
Читать ria.ru в
Как молодой семье выбрать для себя идеальный микрорайон "на вырост"? Какой должна быть детская площадка, чтобы не надоесть детям и дать отдохнуть взрослым? Какие местечки "на районе" будут мягко избавлять подростков от агрессии? Почему важно общаться с соседями? И как изменить свой двор, если жилье уже есть?
О микрорайоне мечты и о том, как его создать рассказывает ведущий научный сотрудник лаборатории развития ребёнка Московского городского педагогического университета, кандидат педагогических наук, международный эксперт по оценке качества образовательной среды Татьяна Ле-ван.

Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Ведущие: Юлия Мирей, Иван Громов
Монтаж: Анастасия Паниоти
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.
 
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