https://ria.ru/20220913/rayonykvartaly-1814791307.html

"Фонтан и аппарат с едой". О каких детских площадках мечтают дошкольники?

"Фонтан и аппарат с едой". О каких детских площадках мечтают дошкольники? - РИА Новости, 13.09.2022

"Фонтан и аппарат с едой". О каких детских площадках мечтают дошкольники?

Как молодой семье выбрать для себя идеальный микрорайон "на вырост"? Какой должна быть детская площадка, чтобы не надоесть детям и дать отдохнуть взрослым? Какие местечки "на районе" будут мягко избавлять подростков от агрессии? Почему важно общаться с соседями? И как изменить свой двор, если жилье уже есть?

2022-09-13T11:00

2022-09-13T11:00

2022-09-13T11:08

это надолго

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дизайн

воспитание детей

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"Фонтан и аппарат с едой". О каких детских площадках мечтают дошкольники? Как молодой семье выбрать для себя идеальный микрорайон «на вырост»? Какой должна быть детская площадка, чтобы не надоесть детям и дать отдохнуть взрослым? Какие местечки "на районе" будут мягко избавлять подростков от агрессии? Почему важно общаться с соседями? И как изменить свой двор, если жилье уже есть? audio/mpeg

"Фонтан и аппарат с едой". О каких детских площадках мечтают дошкольники? Как молодой семье выбрать для себя идеальный микрорайон «на вырост»? Какой должна быть детская площадка, чтобы не надоесть детям и дать отдохнуть взрослым? Какие местечки "на районе" будут мягко избавлять подростков от агрессии? Почему важно общаться с соседями? И как изменить свой двор, если жилье уже есть? audio/mpeg

О микрорайоне мечты и о том, как его создать рассказывает ведущий научный сотрудник лаборатории развития ребёнка Московского городского педагогического университета, кандидат педагогических наук, международный эксперт по оценке качества образовательной среды Татьяна Ле-ван.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Ведущие: Юлия Мирей, Иван ГромовМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, дизайн, воспитание детей, психология, образование, архитектура, подкаст, аудио, социальный навигатор, детские вопросы, мгпу