https://ria.ru/20220913/ranenye-1816608436.html

ВСУ обстреляли белгородское село, ранены два человека

ВСУ обстреляли белгородское село, ранены два человека - РИА Новости, 13.09.2022

ВСУ обстреляли белгородское село, ранены два человека

Белгородское село Шелаево Валуйского городского округа обстреляно со стороны Украины, ранены два мирных жителя, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T22:38

2022-09-13T22:38

2022-09-13T22:42

украина

белгородская область

происшествия

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 13 сен - РИА Новости. Белгородское село Шелаево Валуйского городского округа обстреляно со стороны Украины, ранены два мирных жителя, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Со стороны Украины было обстреляно село Шелаево Валуйского городского округа. Есть пострадавшие - двое мирных жителей. Ранения легкие, медицинская помощь оперативно оказана, и они отправлены на амбулаторное лечение домой", - написал губернатор в своем Telegram-канале.Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины. В понедельник со стороны Украины был обстрелян пограничный пункт в селе Логачевка, погибла гражданка Украины, четыре человека получили ранения.

https://ria.ru/20220913/izrail-1816462410.html

украина

белгородская область

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Наталья Макарова

украина, белгородская область, происшествия, вячеслав гладков